Кубинская вакцина показала 100%-ую эффективность против тяжелых форм ковида
Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода, заявили ее разработчики.
"Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний [вакцины от коронавируса] Abdala, результаты отличные", - приводит ТАСС слова директора разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марты Айалы.
Айала добавила, что фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек.
Ранее Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala.
Во второй половине июня Куба объявила о завершении клинических испытаний препарата, его эффективность против симптоматического протекания коронавируса составила 92,28%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я даже знаю, кто.
чубайс уже там
Для этой вакцины и всей кубинской медицины должна быть улучшена охрана, иначе кто-нибудь может присвоить вакцину и заменить на некачественную. Тогда никому не достанется, так и будут прививать плохими вакцинами.
Ты этот чип видел, верхогляд?
И вообще, земля плоская!