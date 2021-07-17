Кубинская вакцина показала 100%-ую эффективность против тяжелых форм ковида

12:45 17.07.2021

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода, заявили ее разработчики.

"Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний [вакцины от коронавируса] Abdala, результаты отличные", - приводит ТАСС слова директора разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марты Айалы.

Айала добавила, что фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек.

Ранее Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala.

Во второй половине июня Куба объявила о завершении клинических испытаний препарата, его эффективность против симптоматического протекания коронавируса составила 92,28%.