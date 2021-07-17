Кубинская вакцина показала 100%-ую эффективность против тяжелых форм ковида

Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода, заявили ее разработчики. 

"Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний [вакцины от коронавируса] Abdala, результаты отличные", - приводит ТАСС слова директора разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марты Айалы.

Айала добавила, что фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек.

Ранее Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala.

Во второй половине июня Куба объявила о завершении клинических испытаний препарата, его эффективность против симптоматического протекания коронавируса составила 92,28%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.07.2021, 19:10
    Гость: честный

    Для этой вакцины и всей кубинской медицины должна быть улучшена охрана, иначе кто-нибудь может присвоить вакцину и заменить на некачественную. Тогда никому не достанется, так и будут прививать плохими вакцинами.

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