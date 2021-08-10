В Израиле выявили рекордное с февраля число заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Израиле выявили 6 275 новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий с 8 февраля показатель по числу заболевших, сообщает РБК со ссылкой на следует из данные Министерства здравоохранения страны. 

При этом за 9 августа в стране умерли 2 пациента с коронавирусом, за все время пандемии — 6 559 человек.

Массовая вакцинация в Израиле началась в декабре прошлого года, для вакцинации в стране использовали преперат компании Pfizer. Сейчас первую дозу прививки получили 5,8 млн израильтян, вторую — 5,4 млн, или примерно 63% и 58% населения соответственно (всего в стране проживает 9,3 млн человек). 30 июля там начали в третий раз прививать граждан старше 60 лет, которые получили вторую дозу препарата Pfizer не менее пяти месяцев назад. Этот этап вакцинации уже прошли свыше 577 тыс. человек.

С 1 июня в Израиле сняли все карантинные ограничения, за исключением обязательства носить маски в закрытых помещениях. Его отменили 15 июня, но вновь ввели 25 июня из-за роста числа заболевших. С 20 августа посещать заведения и мероприятия вне зависимости от числа участников разрешили исключительно вакцинированным, переболевшим или тем, кто сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.08.2021, 02:14
    Гость: враей собираются премировать за вакцинацию

    Ранее агентство URA.RU, ссылаясь на экспертов, проинформировало о планах в регионах ввести выплаты врачам за вакцинацию населения. Якобы власти планируют премировать за каждого прошедшего прививку. Семен Гальперин считает, что в случае повышения материальной заинтересованности медиков в количестве вакцинированных говорить об объективности при отправке на иммунизацию уже не придется – медотводы исчезнут как явление.

    Врач также указал на «большое нарушение закона о медицинской помощи» в нынешней вакцинной кампании в России. Он напомнил о том, что исследователи вакцины от коронавируса «ЭпиВакКороны» последовали опыту «Спутника V» и объединили третью и четвертую фазы клинических испытаний своего препарата. Гальперин пояснил, что на самом деле вакцинация этими препаратами сегодня фактически является тестированием на людях.
    Семен Гальперин -глава Лиги Защиты врачей, полагает, что, имея желание заработать, некоторые врачи будут стараться умолчать об опасных последствиях, при этом о медицинских отводах и вовсе придется позабыть. Помимо того, остается подвешенным вопрос об ответственности в случае осложнений после вакцинации, заметил врач.

    То, что люди являются участниками исследования, не фиксируется в добровольном информированном согласии. Считаю, это большое нарушение закона о медицинской помощи, а также правил клинических исследований», - заявил глава Лиги защиты врачей.

  2. 10.08.2021, 23:54
    Гость: где , кто и когда =Сутками напролет визжали, уколотые в голо

    Тут, на этом самом форуме.
    Ты тогда молчал принципиально? А теперь, ВНЕЗАПНО, прорвало на правду?

  3. 10.08.2021, 23:42
    Гость: Сергей

    Потихоньку назад откатывают.
    Но чорт их знаеть, может население так прибывает, дикое, непривитое?

  4. 10.08.2021, 23:40
    Гость: Сергей

    В РФ умирает в день 6000 человек, может уже больше. И в Израиле не два.
    В Израиле посчитали, что от ковида умирает 2 человека, остальные, видимо, от прививки.

  5. 10.08.2021, 23:32
    Гость: недавно выплыла цифра 48% уколотых

    Нежданчик? А там считают ТАК! Есть антитела - рулез!

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