В Израиле выявили рекордное с февраля число заболевших COVID-19

17:29 10.08.2021

За прошедшие сутки в Израиле выявили 6 275 новых случаев заражения коронавирусом, это самый высокий с 8 февраля показатель по числу заболевших, сообщает РБК со ссылкой на следует из данные Министерства здравоохранения страны.

При этом за 9 августа в стране умерли 2 пациента с коронавирусом, за все время пандемии — 6 559 человек.

Массовая вакцинация в Израиле началась в декабре прошлого года, для вакцинации в стране использовали преперат компании Pfizer. Сейчас первую дозу прививки получили 5,8 млн израильтян, вторую — 5,4 млн, или примерно 63% и 58% населения соответственно (всего в стране проживает 9,3 млн человек). 30 июля там начали в третий раз прививать граждан старше 60 лет, которые получили вторую дозу препарата Pfizer не менее пяти месяцев назад. Этот этап вакцинации уже прошли свыше 577 тыс. человек.

С 1 июня в Израиле сняли все карантинные ограничения, за исключением обязательства носить маски в закрытых помещениях. Его отменили 15 июня, но вновь ввели 25 июня из-за роста числа заболевших. С 20 августа посещать заведения и мероприятия вне зависимости от числа участников разрешили исключительно вакцинированным, переболевшим или тем, кто сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.