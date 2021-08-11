Российский эксперт: штамм «йота» не представляет серьезной угрозы

17:44 11.08.2021

Директор научно-исследовательского института гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов заявил, что штамм коронавируса «йота» не представляет серьезной угрозы для населения.

Лиознов отметил, что представленные публикации «не свидетельствуют о чрезвычайно высокой летальности от штамма "йота"».

«Отмечено, что у людей старше 65 лет чаще могут быть неблагоприятные исходы заболевания. Приведенные в публикации (в зарубежных СМИ - прим.ред.) выводы имеют предварительный характер и должны быть проверены в дополнительных исследованиях», - цитирует его слова «Интерфакс».

Лиознов также сообщил, что в мире, по последним данным, зарегистрировано 28 223 случая данного штамма и отметил, что «ситуация сопоставима с распространением штамма АТ1, который фиксировали на северо-западе России, но его быстро вытеснили другие варианты возбудителя».

«Штамм коронавирусной инфекции "йота" в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США, в частности, в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории Российской Федерации он не обнаружен», - добавил он.