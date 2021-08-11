Российский эксперт: штамм «йота» не представляет серьезной угрозы

Директор научно-исследовательского института гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов заявил, что штамм коронавируса «йота» не представляет серьезной угрозы для населения.

Лиознов отметил, что представленные публикации «не свидетельствуют о чрезвычайно высокой летальности от штамма "йота"».

«Отмечено, что у людей старше 65 лет чаще могут быть неблагоприятные исходы заболевания. Приведенные в публикации (в зарубежных СМИ - прим.ред.) выводы имеют предварительный характер и должны быть проверены в дополнительных исследованиях», - цитирует его слова «Интерфакс».

Лиознов также сообщил, что в мире, по последним данным, зарегистрировано 28 223 случая данного штамма и отметил, что «ситуация сопоставима с распространением штамма АТ1, который фиксировали на северо-западе России, но его быстро вытеснили другие варианты возбудителя».

«Штамм коронавирусной инфекции "йота" в настоящее время не представляет серьезной угрозы. Этот вариант инфекции выявили преимущественно на территории США, в частности, в Нью-Йорке и ряде других штатов, а также в Европе. На территории Российской Федерации он не обнаружен», - добавил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.08.2021, 20:32
    Гость: сотрь

    а он вообще есть? если есть насколько опасен? 90% выздаравливают у остальных 10% серъезные проблемы только у 1 или 0,5% как весной оснью от простуд и ОРЗ воспалений????????

  4. 11.08.2021, 19:56
    Гость: Сергей

    Да. Например вирус Большого медведЯ, катастрофически опасный, особенно для России.
    А так да,
    == Штамм коронавирусной инфекции "йота" в настоящее время не представляет серьезной угрозы.==
    Как и все другие ковиды, которые, судя по всяческим "специфическим" симптомам, уже вообще все вирусы, которые есть на свете.
    Недавно "спецы" прокукарекали, что оказывается иммунитет от любого короновируса, а также от гриппа, будет охранять от ковида 19-го.
    Ну да, ну да, как же, знаем.
    Ещё раньше прошло, что ковид мимикрирует под обычный ОРВИ.
    А диагностика такая, что бросание монетки будет диагностировать точнее, чем ПЦР, т.е. с 50% "эффективностью".

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