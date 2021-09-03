Голикова назвала условия достижения коллективного иммунитета в России

17:48 3.09.2021

Вице-премьер России Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание» заявила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились или переболели ковидом около 80% россиян.

«Чтобы более спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% - это большая цифра, чуть более 90 млн человек. Назвав цифру 45 с небольшим (млн человек, которые привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса - прим.ред), я не назвала цифру переболевших - она официально публикуется и каждый день меняется», - цитирует ее слова ТАСС.

В настоящее время в России завершили вакцинацию около 38,5 млн человек. Переболело коронавирусом свыше 6,9 млн человек.

«Когда вы задаете вопрос о том, когда мы его (коллективного иммунитета - прим.ред.) достигнем - это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень», - заявила Голикова.