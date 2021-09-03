Голикова назвала условия достижения коллективного иммунитета в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание» заявила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились или переболели ковидом около 80% россиян.

«Чтобы более спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% - это большая цифра, чуть более 90 млн человек. Назвав цифру 45 с небольшим (млн человек, которые привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса - прим.ред), я не назвала цифру переболевших - она официально публикуется и каждый день меняется», - цитирует ее слова ТАСС.

В настоящее время в России завершили вакцинацию около 38,5 млн человек. Переболело коронавирусом свыше 6,9 млн человек.

«Когда вы задаете вопрос о том, когда мы его (коллективного иммунитета - прим.ред.) достигнем - это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень», - заявила Голикова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.09.2021, 01:29
    Гость: g

    она лишь повторяет пропаганду Аферистов из госдепа.
    должна регистрироваться как иноагент.
    неужели кто то еще ведется на эти глупости..

  2. 04.09.2021, 00:33
    Гость: ONE

    Прекратится эта медицинская вакханалия и сразу наступит всеобщий иммунитет.
    Теле-гуру доктор Мясников(как звучит то? еще должен быть хирург Коновалов и патологоанатом Резник) предлагает колоться без всяких анализов и возможных противопоказаний! Ну а чё-американские рвачи,ой! врачи-подсадили на опиаты кучу народа особо не изгаляясь в объяснениях о возможных последствиях,а в России что-нельзя? Даём и передаём! Догоним и перегоним! С Индией похожая проблема-там лечат как ветеринары в захудалом колхозе или в Ревизоре Н.Гоголя "Человек простой: если умрет, так и умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет". Израиль вообще порадовал-кололись и прокололись!

  4. 04.09.2021, 00:04
    Гость: Да ей

    по барабану, о чем говорить.
    Как и всем остальным "вовочкинцам".
    Они за "базар" не отвечают.
    А пора бы...

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