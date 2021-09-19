Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
В России на протяжении четырех дней наблюдается новый подъем заболеваемости COVID-19. Так, если за 14 сентября суточный прирост составлял 17 837 новых заболевших, то за предыдущие сутки впервые с конца августа выявили более 20 тыс. случаев.
Больше всего заражений среди российских городов было выявлено в Москве, где за 18 сентября COVID-19 заболели 2746 человек. Это максимум с начала августа, пишет РБК.
Мэр Москвы Сергей Собянин связал подъем заболеваемости с тем, что многие жители вернулись из отпуска и начался учебный год.
«Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Комментарии читателей Оставить комментарий
без виляний чинушам говорить запрещено. как их потом отмазывать, что их "не так поняли"?
как однажды рекомендовал кто-то в сети - стоит отменить тестировщикам премии за каждого "обнаруженного""заражённого" и ввести УГОЛОВНУЮ ответственность за ложное тестирование - и так называемая пандемия мгновенно исчесзнет. По крайней мере, на просторах России.
Как я, лично, понимаю, имеено такой подход применили в Северной Корее и, О ЧУДО, за все время мировой истерики у них НИКТО от так называемого КОВИДА не умер.
Собянин конечно может верещать о том, чио КИМ тиран и врёт, НО, мне лично, кажется, что НАГЛО ВРЁТ именно господин Собянин. И ВРЁТ он, совсем не бескорысно
клеток Института молекулярной биологии имени Владимира Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков назвал категорию людей, у которых отсутствует риск заражения COVID-19. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.
По его словам, люди, болеющие простудой или ОРВИ, НЕУЗЯВИМЫ перед коронавирусной инфекцией. Чумаков пояснил, что при болезни невозможно заразиться другим вирусом, так как в организме человека вырабатывается интерферон!
Кололись без благославления,вот и не работает варево.
Прежде как бывало-главврач сиречь генсек благославил из телеящика и сразу видим-полегчало!
Говори прямо и чётко, без виляний :
Выборы прошли, дальше будет локдаун, и закручивание гаек.