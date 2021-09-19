Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве

14:37 19.09.2021

В России на протяжении четырех дней наблюдается новый подъем заболеваемости COVID-19. Так, если за 14 сентября суточный прирост составлял 17 837 новых заболевших, то за предыдущие сутки впервые с конца августа выявили более 20 тыс. случаев.

Больше всего заражений среди российских городов было выявлено в Москве, где за 18 сентября COVID-19 заболели 2746 человек. Это максимум с начала августа, пишет РБК.

Мэр Москвы Сергей Собянин связал подъем заболеваемости с тем, что многие жители вернулись из отпуска и начался учебный год.

«Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».