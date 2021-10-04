Министр здравоохранения призвал вакцинироваться и от гриппа, и от ковида

12:26 4.10.2021

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ожидает напряженного сезона гриппа в России и призвал россиян вакцинироваться как ковида, так и от гриппа, сообщает ТАСС

«Вакцинироваться нужно и той, и другой вакциной. Это принципиально важно, сезон будет напряженный, не нужно рисковать», - заявил он на форуме «Биотехмед».

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала недостаточными темпы вакцинации от гриппа в России. По ее словам, от гриппа привито сейчас примерно 13,5 млн человек (немногим более 9% населения).