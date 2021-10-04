Министр здравоохранения призвал вакцинироваться и от гриппа, и от ковида
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ожидает напряженного сезона гриппа в России и призвал россиян вакцинироваться как ковида, так и от гриппа, сообщает ТАСС
«Вакцинироваться нужно и той, и другой вакциной. Это принципиально важно, сезон будет напряженный, не нужно рисковать», - заявил он на форуме «Биотехмед».
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала недостаточными темпы вакцинации от гриппа в России. По ее словам, от гриппа привито сейчас примерно 13,5 млн человек (немногим более 9% населения).
Комментарии читателей Оставить комментарий
интересно кто одёрнул попову, ежели даже путин её побаивается?
«Вакцинироваться нужно и той, и другой вакциной." - желаю Мурашке вакцинироваться сразу четырьмя вакцинами и чтобы обязательно в одно и то же место попали.
Задача. Если Китаю потребовался год чтобы провакцинировать 2 млрд населения и победить пандемию, то сколько потребуется России чтобы провакцинировать 100 млн? Вопрос с подковыркой. Правильный ответ : значение не лежит в области рациональных чисел. Никогда.
В состав этих "вакцин" входит столько токсинов, в т.ч. соли алюминия, а в "вакцину" от гриппа ещё и ртуть, стыдливо именуемая "тимеросалом". И клетки абортированных заживо нерожденных детей... Каким образом введение яда внутримышечно, с последующим попаданием в русло крови, которая разнесет его по всему организму, как это происходит с белковыми шипом, убивающим и калечащим тысячи людей на Западе, где об этом хотя бы сообщают, пусть и в неполном объёме, может предотвратить заболевание? Но в наше время медицинский произвол, апартеид, тирания и антинаучные бредни фашистов из ВЭФ перешли все пределы.
Хорошо, что люди это в массе поняли и просто смеются! Смех побеждает страх и повышает иммунитет, в том числе к вирусу глупости, алчности, подлости и ЛЖИ, т.к. именно пандемии ЛЖИ, точнее pheic/fakeдемию мы и наблюдаем. Но тот факт, как быстро сегодня одернули Попову, даёт надежду на выздоровление, когда такие министры здравоЗахоронения, которые разбушевались по миру, будут не только отправлены в отставку, но и на скамью подсудимых за преступления против человечества! Недавний пример: Австралия, где из-за считанных случаев, пол жёсткий домашний арест посадили целые штаты. 30.09.21 премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян заявила, что жизнь не вакцинированных будет невероятно трудной неопределенно долго. 01.10.21 была отправлена в отставку из-за коррупции, взятки от компаний производителей "вакцин". Поповой пора заняться вплотную правоохранителям, уж больно ретива!
Прививок от гриппа нет. Если кто-то в это верит, пожалуйста!