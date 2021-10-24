Минздрав РФ разрешил вакцинировать от COVID кормящих мам
Министерство здравоохранения РФ исключило кормящих матерей из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V». Соответствующие изменения уже внесены в инструкцию разработчиком вакцины. Об этом URA.RU сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты. Профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость, поскольку теперь мы сможем эффективно защитить от тяжелого течения коронавирусной инфекции еще один важный для нас контингент», — рассказал Сергей Токарев.
В список противопоказаний в настоящий момент входят люди с гиперчувствительностью к компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом, с острыми хроническими заболеваниями, молодые люди до 18-ти лет, а также те, у кого возникли тяжелые поствакцинальные осложнения. «В предыдущей версии в числе противопоказаний был период грудного вскармливания», — уточнил Токарев. Он также отметил, что данные показания касаются только вакцины «Спутник V».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не готова,они 0 внимания.
Когда говорю ешь баранам, что умирают. Они говорят-бывает.а потом говорят, из-,за таких как вы эпидемия никогда не кончится, тупо повторяют за телевизором.
Вакцина не готова, а Гарант Конституции еенахваливает публично самая лучшая и безопасная.
А откуда он знает что безопасная?
Гинцбург наверно тоже сказал
И еще как так что президент выделяет одну из 4-х вакцин в стране и рекламирует.
Может себе представить Сталина или Брежнева, рекламирующих пиццу или вакцину
На канале Звезда показывали академика Аграновского считающегл сто антитела у переболевших кавидлой недозрелые,поэтому через месяц надо сделать прививку, видимо для "дозревания".
Аграновские прям умнее природы .то аграновский то Гинубург. А как осуждают народ Татьяна Васильева , которая спала с Плучеком за роли, говорила что несознптельных надо без денег оставить а то он
Заражаются хороших и сознательных акцинированных. Почему вакцина не защищает, курице в голову не приходит.
Гузеева, которая не привилась, заболела кавидлой и пересмотрела свои взгляды.это у Малахова было.
Получается сначала наши правители сЕяли межнационпльную рознь, сейчас сталкиваются лбами своих граждан и под крики "нужна рождаемость" колют беременных и кормящих.
Натравлиаают привитых на не привитых.непривитый изгой, человек второго сорта
И помогают властям в это "наши звезды" рпзвратница Т. Васильева,сводня Гузеева и Андрей Малахов, и телеведущие Соловьев, Попов-Скабеев, Марго Симоньян.а Ольга Скабеева заявляла, что они людей путают специально.
Дожили нас пугают рпзвратница, сводни, телеведущие.
Какие люди о нас заботятся
Почему на западе ведущие учёные находят силы и способы заявлять своё мнение, разоблачать враньё..
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поверьте, это стоит намного Больше чем просто противостояние шельмованию.
Левые развернули Террор против врачей и Ученых выступающих против масок, генных уколов и биопаспортов.
люди рискуют делом всей своей жизни.
Государство Буквально Запретило врачам высказывать свое мнение - под угрозой лишения лицензии на работу.
что-бы разные дебилы, которых полно даже на это форуме - остались живы и не искалечены очередным экспериментом Левых.
М...зи ответят за все.
Там наверху анархия мать порядка.
Кто во что горазд. В учреждениях висят памятки сто беременным вакцинация противопоказана. Вот сейчас висит.а помните кампанию агитации за прививки беременных?
По телевизору показывали и делали.
Получается правая рука не знает что делает левая. По-моему это вредительство и геноцид
Сегодня знакомая рассказала племянник сорокалетгиц умер после прививки. У соседки одноклассник умер, под 50 ему было после прививки. А окружении сотрудницы ,60+, умерло четверо мужчин такого же возраста, она в панике. Категорически не хочет прививаться , получается что больше умирают мужчины.