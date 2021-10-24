Минздрав РФ разрешил вакцинировать от COVID кормящих мам

16:24 24.10.2021

Министерство здравоохранения РФ исключило кормящих матерей из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V». Соответствующие изменения уже внесены в инструкцию разработчиком вакцины. Об этом URA.RU сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты. Профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость, поскольку теперь мы сможем эффективно защитить от тяжелого течения коронавирусной инфекции еще один важный для нас контингент», — рассказал Сергей Токарев.

В список противопоказаний в настоящий момент входят люди с гиперчувствительностью к компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом, с острыми хроническими заболеваниями, молодые люди до 18-ти лет, а также те, у кого возникли тяжелые поствакцинальные осложнения. «В предыдущей версии в числе противопоказаний был период грудного вскармливания», — уточнил Токарев. Он также отметил, что данные показания касаются только вакцины «Спутник V».