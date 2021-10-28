Врач призвал Гинцбурга доказать, что привитые заболевшие купили сертификаты

14:01 28.10.2021

Клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер призвал главу Центра Гамалеи Александра Гинцбурга предоставить доказательства того, что 80% тяжело заболевших после вакцинации купили сертификаты.

Напомним, ранее Гинцбург заявил, что у 80% заболевших после прививки в крови нет определенных маркеров, а это значит, по его словам, что они купили сертификаты о вакцинации.

«Подобные заявления – это большой скандал, они должны подразумевать ответственность за сказанное. Если поверить в цифру в 80%, получается, что у нас страна с абсолютно криминальной прививочной компанией вакцинации. То есть это крах компании вакцинации населения “Спутником V”. Гинцбург говорит о маркерах. Хотелось бы узнать, о чем речь? Что это за маркеры, при помощи которых можно определить, была вакцинация “Спутником V” или нет», – цитирует ОСН слова Эдигера.

Также он отметил, что не имеется никаких данных о том, кого, как и сколько людей проверяли.

«Если утверждается, что существует огромное количество купленных поддельных сертификатов, подобные заявления надо чем-то подтверждать. Если есть доказательства, эта информация должна быть передана в правоохранительные органы или на самый верх власти, а не быть брошенной в СМИ», – резюмировал Эдигер.

При этом он не исключил того, что население постепенно подготавливают к тому, что вакцина работать не будет.

Также стоит отметить, что ранее Гинцбург заявил, что есть некая группа людей, у которых после вакцинации плохо вырабатываются антитела. Эти слова раскритиковал академик РАН вирусолог Виталий Зверев, отметив, что в такой вакцине смысла нет.