Врач призвал Гинцбурга доказать, что привитые заболевшие купили сертификаты
Клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер призвал главу Центра Гамалеи Александра Гинцбурга предоставить доказательства того, что 80% тяжело заболевших после вакцинации купили сертификаты.
Напомним, ранее Гинцбург заявил, что у 80% заболевших после прививки в крови нет определенных маркеров, а это значит, по его словам, что они купили сертификаты о вакцинации.
«Подобные заявления – это большой скандал, они должны подразумевать ответственность за сказанное. Если поверить в цифру в 80%, получается, что у нас страна с абсолютно криминальной прививочной компанией вакцинации. То есть это крах компании вакцинации населения “Спутником V”. Гинцбург говорит о маркерах. Хотелось бы узнать, о чем речь? Что это за маркеры, при помощи которых можно определить, была вакцинация “Спутником V” или нет», – цитирует ОСН слова Эдигера.
Также он отметил, что не имеется никаких данных о том, кого, как и сколько людей проверяли.
«Если утверждается, что существует огромное количество купленных поддельных сертификатов, подобные заявления надо чем-то подтверждать. Если есть доказательства, эта информация должна быть передана в правоохранительные органы или на самый верх власти, а не быть брошенной в СМИ», – резюмировал Эдигер.
При этом он не исключил того, что население постепенно подготавливают к тому, что вакцина работать не будет.
Также стоит отметить, что ранее Гинцбург заявил, что есть некая группа людей, у которых после вакцинации плохо вырабатываются антитела. Эти слова раскритиковал академик РАН вирусолог Виталий Зверев, отметив, что в такой вакцине смысла нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Обсуждать вакцинацию в Китае сложно, хотя бы потому что страна достаточно закрыта по инфе. Если смотреть по Монголии, где их вакцина использовалась, то там произошёл скачёк заболеваемости. До вакцинации там почти и не было ковида, а после вакцинации проблемы и возникли. Китайский подход на разрушение вируса, что делает и наш "Вектор" в общем то лучше чем подход в "Спутнике". В последнем случае формально пытаются создать новый вирус на основе аденовируса и ковида. Скорее всего в массе получили просто помеси вирусов. К чему там иммунитет должен быть и не ясно. Но выброс антител получают у некоторых, а некоторые и ноги протягивают.
Когда первые сообщения про вакцину по Эболе прошли, порадовался сам. Но когда стали объяснять как работает "Спутник" с каждым объяснением веры было всё меньше поскольку версии гуляли разные и зависели от ответа. Поэтому и в версию что создали против Эболы вакцину уже не верю. Обычный О.Бендер на почве вакцинации.
спасибо за честный комментарий!
Мертвого льва... Всякий петух клюнуть может ..чел одел белый халат топающего менагера .. хорошо не бухгалтер а,то бы больше насчитал и точнее..
Есть в сети биография Гинцбурга, пусть читают. Я ещё полтора года назад прочёл и успокоился. Он давно увлекается темой создания вакцин, опыт достаточный.. Да и в институте он он один работает, и заслуги у института есть. Хоть про Эболу можно вспомнить. Вообще выдающееся достижение, хотя тогда вакцина нк очень потребовалась. Такая зараза оказалась, что просто всё инфицированные вымерли..