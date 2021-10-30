Гинцбург объяснил, почему привитые заражаются коронавирусом

12:52 30.10.2021

Люди, привитые от коронавируса, могут заболеть из-за того, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Привитые заражаются, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - приводит его слова РИА Новости.

Как правило, через шесть—восемь месяцев у переболевших начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела на второй—четвертый день после заражения, что слишком поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах, пояснил Гинцбург.

Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в полгода ревакцинироваться.

25 октября ученый назвал причиной заболеваемости коронавирусом тех, кто сделал прививку, фальшивые сертификаты о вакцинации: около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V", но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации, заявил Гинцбург.

Спустя два дня он заверил, что "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма "дельта". Ни один из штаммов коронавируса не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом, отметил ученый, отвечая на вопрос о том, будет ли "Спутник V" эффективен против нового вида штамма "дельта".