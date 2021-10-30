Гинцбург объяснил, почему привитые заражаются коронавирусом
Люди, привитые от коронавируса, могут заболеть из-за того, что при штамме "дельта" клетки памяти не успевают сработать, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Привитые заражаются, потому что при "дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", - приводит его слова РИА Новости.
Как правило, через шесть—восемь месяцев у переболевших начинает падать титр антител, но сохраняются клетки памяти, однако они начинают вырабатывать антитела на второй—четвертый день после заражения, что слишком поздно. Вирус распространяется из одной клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах, пояснил Гинцбург.
Он подчеркнул, что именно поэтому в крови нужно постоянно иметь высокий уровень антител, то есть раз в полгода ревакцинироваться.
25 октября ученый назвал причиной заболеваемости коронавирусом тех, кто сделал прививку, фальшивые сертификаты о вакцинации: около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V", но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации, заявил Гинцбург.
Спустя два дня он заверил, что "Спутник V" защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма "дельта". Ни один из штаммов коронавируса не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом, отметил ученый, отвечая на вопрос о том, будет ли "Спутник V" эффективен против нового вида штамма "дельта".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы перечислили самые лёгкие из тех преступлений, которые он совершил.
Всё верно, вакцину делают и она помогает до возможного пика заболеваемости, как вакцину от гриппа делают осенью до начала подъема заболевания зимой. А в разгар заболевания она бесполезна и даже может принести вред, ослабляя иммунитет. Это же в полной мере относится и к вирусу ковид, тем более что он активно мутирует, или его создатели вбрасывают новые варианты, что более реально. Нужно срочно искать лаборатории где создают этот смертельный вирус и их уничтожить.
Ковидная истерия не сбавляет обороты во всем мире и в России в частности, что крайне печально. В штатах уже решили вакцинировать детей от 5 до 11 лет 1/3 вакцины от взрослой дозы, этого же стоит ожидать и в РФ. А не вакцинированных не допустят до занятий в школах и в детсады. В другой статье приводят угрожающие данные, что в ближайшее время смертность от вакцинаций может превысить смертность от ковида как такового в США, и во всем мире, если не прекратить этот массовый психоз.
Кто-то ему рассказал про клетки памяти. Раньше он и слов таких не знал.
А иммунитет - это в первую очередь память, а потом уже антитела, суть которых - рабочий инструмент иммунитета. Если вируса нет, то рабочий инструмент можно спрятать, а иммунитет есть, потому что он помнит и знает "врага" в лицо.
Вирус распространяется из однои клетки в другую, не выходя из них, и накапливается в очень больших количествах.
Пояснил Гинсбург.
Ну ни фига себе пояснил. Надо в ВОЗ его месседж передать. Пусть там микробиологи репу ломают, что это такое он сказал.