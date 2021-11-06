Своей цели мы добились: большинство врачей скорой в ЕАО забрали заявления
Сотрудники станции скорой помощи города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО), ранее написавшие заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, забрали заявления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.
4 ноября стало известно, что все 15 сотрудников скорой помощи города Облучье написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться против коронавируса. На следующий день об увольнении заявили ещё 12 сотрудников скорой помощи села Пашково Облученского района ЕАО по той же причине.
Разрешить инцидент удалось после беседы трудового коллектива с региональными властями — зампредом правительства ЕАО Валерием Жуковым, начальником департамента здравоохранения области Андреем Лебедевым, пишет Газета.RU. Отказавшиеся от вакцинации медики утверждали, что у них уже давно выработался иммунитет к COVID-19 и необходимости вакцинироваться нет.
По итогам встречи 6 ноября им было предложено пройти обследования на антитела к коронавирусу, на основании чего человек будет принимать решение, делать прививку или нет.
"Своей цели мы добились – нас услышали. Заявления забрали все, кроме двоих работников. Но они увольняются по другим причинам", — заявил сотрудник скорой, депутат Облученского районного Собрания от КПРФ Иван Краснослободцев. Если бы ситуация не изменилась, то медики действительно ушли бы с работы, добавил он.
Краснослободцев отметил также, что не следует относить их к так называемым "антиваксерам" - все прививки, которые попложено иметь, есть. Коллектив медиков выступает лишь против "принудительного испытания на людях препарата, который до конца не прошел все испытания".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Удалю вирус из тела на дому.
Мой собеседник сам сотрудник медучреждения и согласился пообщаться на условиях анонимности.Андрей (назовем его так) рассказывает, что вакцинирован еще в апреле текущего года. Вот только на самом деле прививку не получал. При этом показывает мне свой QR-код в личном кабинете Госуслуг.
Оформление в частной клинике. Привез с собой все необходимые документы, своей рукой заполнил анкеты. И все. Укол не сделали, но в сертификат сразу записали два компонента - сегодняшним числом и через три недели. Ну, и в базе потом отобразился как положено.По словам Андрея, эта процедура стоила лично ему 7 тысяч рублей. Но цены варьируются.Знаю, что в Москве это стоит от 5 до 25 тысяч рублей. В Подмосковье - от 3 до 12 тысяч. Общаюсь с Андреем и диву даюсь. Ну, заработает медсестра на таких клиентах сто тысяч рублей, пусть даже двести. Сесть за такое на два года?! Андрей - а пока громких задержаний среди медиков не было. Да и с улицы вас не возьмут. Только для своих. А вдруг вы из УБЭП? - Вы понимаете, что если вы заболеете ковидом, в статистику попадете как вакцинировавшийся человек, которого якобы «пробило» через прививку?! Андрей кивает. Получается, что антипрививочники так в том числе и саму вакцину дискредитируют. - Я, конечно, никому никогда официально не признаюсь, что на самом деле не прививался, - говорит мне на прощание Андрей. - Я же не дурак, чтоб себя под уголовное дело подводить.
давайте начистоту, для тех кто на "земле"...
"Залили"- решили проблему госантипропоганды деньгами и посЫлами благов "восставшим"
И это много эффективнее (для властей), чем все прочее
откуда на скорой столько врачей - К ВРАЧАМ ПРИПИСАЛИ санитаров, ВОДИТЕЛЕЙ СКОРЫХ,фельдшеров!
Вот это и ужасно, что каждый добивается своей цели и отваливает, забывая, что только когда мы едины, мы непобедимы. Тихой сапой кого привьют, кому денег добавят, кого нахрен уволят - рано радуетесь. А в Татарстане дальше народ щемят, без QR кода и в транспорте не проедешь. О чём это? Нет единства в людях, поэтому кучка лиходеев и резвится. Расслабились, забывают, что есть предел всякому терпению.