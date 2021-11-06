Своей цели мы добились: большинство врачей скорой в ЕАО забрали заявления

12:24 6.11.2021

Сотрудники станции скорой помощи города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО), ранее написавшие заявления об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса, забрали заявления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.

4 ноября стало известно, что все 15 сотрудников скорой помощи города Облучье написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться против коронавируса. На следующий день об увольнении заявили ещё 12 сотрудников скорой помощи села Пашково Облученского района ЕАО по той же причине.

Разрешить инцидент удалось после беседы трудового коллектива с региональными властями — зампредом правительства ЕАО Валерием Жуковым, начальником департамента здравоохранения области Андреем Лебедевым, пишет Газета.RU. Отказавшиеся от вакцинации медики утверждали, что у них уже давно выработался иммунитет к COVID-19 и необходимости вакцинироваться нет.

По итогам встречи 6 ноября им было предложено пройти обследования на антитела к коронавирусу, на основании чего человек будет принимать решение, делать прививку или нет.

"Своей цели мы добились – нас услышали. Заявления забрали все, кроме двоих работников. Но они увольняются по другим причинам", — заявил сотрудник скорой, депутат Облученского районного Собрания от КПРФ Иван Краснослободцев. Если бы ситуация не изменилась, то медики действительно ушли бы с работы, добавил он.

Краснослободцев отметил также, что не следует относить их к так называемым "антиваксерам" - все прививки, которые попложено иметь, есть. Коллектив медиков выступает лишь против "принудительного испытания на людях препарата, который до конца не прошел все испытания".