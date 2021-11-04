Из-за отказа от прививки в Облучье уволились все сотрудники скорой помощи
Коллектив сотрудников станции скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области, состоявший из 15 человек, в полном составе написал заявления об увольнении из-за отказа проходить вакцинацию. Об этом сообщает информагентство ЕАОMedia со ссылкой на главврача станции скорой медицинской помощи Владислава Когана.
«Они предупреждали, что напишут заявления на увольнение. Все 15 и написали. Пока они работают, до 15 ноября. А дальше — не знаю, как выйти из ситуации. Я, как работодатель, в любом случае останусь виноватым. Уволю — скорая останется неприкрытой. Оставлю — меня оштрафуют», — приводит слова главврача станции скорой медицинской помощи Владислава Когана РБК.
По словам главврача, он разговаривал с коллективом неделю назад, но медики отказались делать прививку.
«Они же все подрабатывают там в ковидном госпитале. Еще ни один не заболел. И говорят, мы не хотим», — заявил Коган.
11 октября в Еврейской автономной области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы здравоохранения. Если медик отказывается пройти вакцинацию без наличия справки о медотводе, работодатель должен отстранить его от работы или перевести на дистанционный режим.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Или там тоже всех посократили?
Спокойная, взвешенная оценка ситуации Онищенко.
"Геннадий Онищенко об увольнении врачей "скорой" в Облучье: Надо со всеми поговорить, убедить. Вакцинация - единственный способ, который спасет многие жизни" Источник КП
Антиваксеры могут не радоваться. Облучье без скорой не останется. Ведь вы этим дурачкам работу не дадите. А в 25 тысячном городе им работу после этого не найти. И они это осознают, или им подскажут ролственники, если они возомнили о себе пупами земли. Если они вам дороги, напишите, что вы им работу предоставите. Ведь им кроме государства ни одна собака не поможет. Не нравится Россия могут валить в Израиль и познать на личном опыте израильские правила работы в сфере медицины. Самое смешно, что их на порог посольства не пустят без прививки.
Это их право... И у них ещё право быть самозанятыми... Работать по договору в частной клинике.... Хорошие врачи ничего не потеряют от увольнения.
Это ж каким животным надо быть, чтобы убить родного внука за мешки с хлебом. Ребенок есть ребенок, он не даром называется несовершеннолетним. А дедушка, такой как вы, просто зверь потерявший человеческий облик. Такие как вы, милые дедушки, во время голода ели более слабых членов своей семьи.