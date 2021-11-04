Из-за отказа от прививки в Облучье уволились все сотрудники скорой помощи

© KM.RU, Алексей Белкин

Коллектив сотрудников станции скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области, состоявший из 15 человек, в полном составе написал заявления об увольнении из-за отказа проходить вакцинацию. Об этом сообщает информагентство ЕАОMedia со ссылкой на главврача станции скорой медицинской помощи Владислава Когана.

«Они предупреждали, что напишут заявления на увольнение. Все 15 и написали. Пока они работают, до 15 ноября. А дальше — не знаю, как выйти из ситуации. Я, как работодатель, в любом случае останусь виноватым. Уволю — скорая останется неприкрытой. Оставлю — меня оштрафуют», — приводит слова главврача станции скорой медицинской помощи Владислава Когана РБК.

По словам главврача, он разговаривал с коллективом неделю назад, но медики отказались делать прививку.

«Они же все подрабатывают там в ковидном госпитале. Еще ни один не заболел. И говорят, мы не хотим», — заявил Коган.

11 октября в Еврейской автономной области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы здравоохранения. Если медик отказывается пройти вакцинацию без наличия справки о медотводе, работодатель должен отстранить его от работы или перевести на дистанционный режим.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.11.2021, 19:53
    Гость: Аналогично

    Спокойная, взвешенная оценка ситуации Онищенко.
    "Геннадий Онищенко об увольнении врачей "скорой" в Облучье: Надо со всеми поговорить, убедить. Вакцинация - единственный способ, который спасет многие жизни" Источник КП

  3. 04.11.2021, 19:48
    Гость: На самом деле

    Антиваксеры могут не радоваться. Облучье без скорой не останется. Ведь вы этим дурачкам работу не дадите. А в 25 тысячном городе им работу после этого не найти. И они это осознают, или им подскажут ролственники, если они возомнили о себе пупами земли. Если они вам дороги, напишите, что вы им работу предоставите. Ведь им кроме государства ни одна собака не поможет. Не нравится Россия могут валить в Израиль и познать на личном опыте израильские правила работы в сфере медицины. Самое смешно, что их на порог посольства не пустят без прививки.

  4. 04.11.2021, 19:42
    Гость: Carlos

    Это их право... И у них ещё право быть самозанятыми... Работать по договору в частной клинике.... Хорошие врачи ничего не потеряют от увольнения.

  5. 04.11.2021, 19:40
    Гость: Милый дедушка

    Это ж каким животным надо быть, чтобы убить родного внука за мешки с хлебом. Ребенок есть ребенок, он не даром называется несовершеннолетним. А дедушка, такой как вы, просто зверь потерявший человеческий облик. Такие как вы, милые дедушки, во время голода ели более слабых членов своей семьи.

Все комментарии (77)
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