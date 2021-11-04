Из-за отказа от прививки в Облучье уволились все сотрудники скорой помощи

12:13 4.11.2021

Коллектив сотрудников станции скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области, состоявший из 15 человек, в полном составе написал заявления об увольнении из-за отказа проходить вакцинацию. Об этом сообщает информагентство ЕАОMedia со ссылкой на главврача станции скорой медицинской помощи Владислава Когана.

«Они предупреждали, что напишут заявления на увольнение. Все 15 и написали. Пока они работают, до 15 ноября. А дальше — не знаю, как выйти из ситуации. Я, как работодатель, в любом случае останусь виноватым. Уволю — скорая останется неприкрытой. Оставлю — меня оштрафуют», — приводит слова главврача станции скорой медицинской помощи Владислава Когана РБК.

По словам главврача, он разговаривал с коллективом неделю назад, но медики отказались делать прививку.

«Они же все подрабатывают там в ковидном госпитале. Еще ни один не заболел. И говорят, мы не хотим», — заявил Коган.

11 октября в Еврейской автономной области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы здравоохранения. Если медик отказывается пройти вакцинацию без наличия справки о медотводе, работодатель должен отстранить его от работы или перевести на дистанционный режим.