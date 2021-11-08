Лучшие реабилитационные центры для зависимых

22:44 8.11.2021

Кажущееся безобидным желание попробовать алкоголь или наркотики, поиграть в азартные или компьютерные игры, нередко кончаются трагедией.

Человек незаметно для себя становится зависимым от ПАВ (психоактивных веществ), стимуляторов и развлечений. Организм истощается физически и морально, и больше не способен самостоятельно справиться с потребностью выпить, принять наркотик или безостановочно играть до призрачной победы.

Когда человек и его родные не способны справиться с ситуацией, на помощь приходят профильные клиники и реабилитационные центры для зависимых, в которых на высоком уровне лечат алкоголизм, наркоманию и лудоманию(игровую зависимость). Игнорировать помощь экспертов не стоит. Представители медицинских профессиональных объединений владеют проверенными методами и технологиями восстановления организма, разрушенного алкоголем, химическими веществами и безудержным желанием играть на компьютере или в казино.

Как выбрать хороший реабилитационный центр для наркозависимых?

Место реабилитации обычно выбирается импульсивно. Родственники, желая вылечить близкого, направляют его в ближайшее лечебное заведение, предоставляющее низкие расценки на восстановительные и терапевтические процедуры.Часто следуют отзывам из интернета о хороших бытовых условиях и приятном обслуживании. Это важные показатели, но торопиться с подбором хороших ребцентров только на их основании не стоит. От пребывания в них все ожидают результата, а его достижение возможно только в центрах соответствующем стандартам разработанным медицинскими и профессиональными профильными сообществами, а также государством. Рассмотрим критерии, по которым выбирают частный социальный реабилитационный центр для наркозависимых.

Команда, в составе которой включены опытные наркологи, психологи, психотерапевты, реабилитологи, квалифицированный младший состав персонала. Репутация специалистов должна быть безупречной, а срок совместной работы продолжительным. Только сильной команде удастся помочь пострадавшему восстановиться от тяжелых зависимостей. Схемы, по которым больные лечатся и проходят профилактику, апробируются, имеют сертификаты. На клинические разработки составляются положительные рецензии от известных в наркологии и сопутствующих медицинских сферах специалистов. Доступность достоверных сведений о наркозависимых достигших результатов, вылечившихся от пристрастия к спиртному или психотропным стимуляторам. С бывшими наркоманами поддерживается связь, они могут рассказать об особенностях пребывания в медцентре через чат в интернете или при личной встрече. Соответствие применяемых методик конституционным правам общества, исключение случаев унижения или издевательств над людьми, использования запрещенных препаратов и технологий. Свободный допуск в центр родственникам, обзорная экскурсия, для знакомства с персоналом, оборудованием, условиями проживания, питания и досуга для всех, кто заинтересован в избавлении от наркомании. Соответствие учреждения требованиям Роспотребнадзора и служб МЧС, пожарного надзора. Понятная система ценообразования, оплата после составления договора, выдача квитанций, открытый счет в банке, регистрация в налоговых органах.

Перечисленные параметры позволят без спешки исключить заведения, которые не соответствуют нужным критериям. При посещении медцентра стоит смело интересоваться всем что волнует, нужно задавать побольше уточняющих вопросов чтобы сделать правильный выбор.

Где лучше проходить реабилитацию наркозависимым

Пройти курс восстановления наркозависимый может в государственном или частном учреждении.

В муниципальных медучреждениях лечат на потоке. Бюджетных бесплатных мест не хватает, поэтому медики только успевают снять ломку, вывести из запоя, устранить угрозу жизни, как нужно освобождать место для следующего пациента. Психологическим здоровьем наркоманов и алкоголиков углублённо не занимаются, нет времени, но обязательно ставят на учет. В дальнейшем наркозависимый лишается права водить машину, далеко не на все работы может устроиться, в общем получает пятно на своей репутаци и долго не может от него избавиться, так как учёт длится несколько лет. Сняться с учета можно только при полном избавлении от пагубных привычек, этот факт доказать бывает сложно, процесс требует времени, и регулярного прохождения отметки в наркодиспансере.

В коммерческих объединениях работают на результат, к этому подвигает высокая конкуренция и необходимость поддержания профессиональной репутации. В платных учреждениях трудятся опытные профильные специалисты, знающие особенности состояния людей, страдающих от пристрастия к алкоголю, психотропным соединениям или игроманией. Многие из специалистов имеют годы стажа в профессии.

Цены в частных учреждениях разные, в зависимости от запроса клиента. По прохождению курса в ребцентре рецидивы встречаются довольно редко, относительно общей статистики. Хорошие результаты связаны с применением отлаженных схем, позволяющих проводить комплексное лечение. Программы включают следующие меры и процедуры:

детоксикацию, процесс, подразумевающий очищение организма от токсинов, вызывающих ломку: тяжелое состояние, когда отказывают системы организма. Ставят капельницы, назначают медикаменты, уколы;

лечение: длительный этап с участием нарколога, психолога, гепатолога, невролога, терапевта и других врачей. После консилиума выбирается метод, соответствующий физическому, а также психологическому состоянию индивида, учитываются сопутствующие заболевания;

кодирование, без которого наркоман в большинстве случаев не может вернуться к обычной жизнедеятельности. Не употреблять наркотики или спиртное без надзора докторов он не в его силах. Способов кодирования множество: вшивание ампул Торпедо или Эспераль, психотерапевтическое внушение или гипноз, лазерное кодирование на специальной аппаратуре, эмоционально-стрессовое кодирование по Довженко;

реабилитация: важнейший этап, призванный вернуть зависимого обществу и семье. Человек становится способен осознать опасность заболевания, работать со своими состояниями, а непреодолимая тяга к наркосодержащим веществам постепенно уходит.

В профессиональной клинике предлагают пройти все перечисленные стадии. Гарантией надежности медцентра также считается разнообразие программ, которые отличаются по срокам и месту проведения: дома, в группе, в стационаре, на выезде и т.д. Перечислим другие критерии качества услуг платных учреждений:

анонимность: определяющее свойство для человека, стыдящегося своей слабости и необходимости лечиться в стационаре;

наличие лицензии на работу, сертификатов, благодарственных писем и дипломов, документы можно запросить у руководства;

профессиональная подготовка врачей и специалистов всех узкопрофильных специальностей: наличие дипломов, свидетельств о повышении квалификации, документов, подтверждающих опыт работы по направлению;

внятные гарантии по восстановлению здоровья больных, которые не должны быть брошены после выписки из стационара;

цена услуг не может быть ниже 30—40 тыс. рублей в месяц, таковы средние цены в терапевтических реабилитациях наркологического профиля. Заниженная стоимость нередко свидетельствует о возможных мошеннических схемах. Мошенники исчезают, взяв деньги, или создают видимость заботы о клиентах.

Лучшим свидетельством качества терапии являются реальные отзывы тех, кто прошел ее от начала до конца и избавился от заболевания.

Условия и стоимость в реабилитационных центрах для наркозависимых

На основании отзывов пациентов и приоритетных критериев оценки выбраны пять передовых объединений, оказывающих услуги по реабилитации наркозависимых. При оценке учитывались результаты терапии, опыт специалистов, возможность экстренного выезда на дом, работоспособность и исправность оборудования, эффективность восстановительных занятий и профилактики. Кроме того, в этих учреждениях:

сбалансированная диета;

сертифицированные сообществом наркологов программы;

условия для спорта, фитнеса, оздоровительных сеансов;

возвращение к нормальной жизни с участием психотерапевта;

организация досуга и возможность обучения новым навыкам;

предоставление открытой отчетности по состоянию и улучшению здоровья пациентов;

наличие блока реанимации для экстренных ситуаций;

тесное взаимодействие с близкими.

Цена услуг зависит от выбранного курса:

«Стандарт» — от 30 тыс. руб. в месяц предусматривает оказание помощи в рамках стандартных схем по лечению зависимостей.

«Комфорт» — от 60 тыс. руб. за месяц включает услуги курса «Стандарт», дополнительно клиенту предоставляется возможность выбрать:

экстренную доставку в клинику;

улучшенные условия пребывания;

опции по требованию;

процедуры по назначениям врача и по собственному желанию;

досуг и выездные экскурсии.

VIP — от 90 тыс. руб. в месяц включает все опции «Комфорта», кроме того, дополнительно обеспечиваются:

пребывание в просторной палате на двоих или троих пациентов;

возможность выбора блюд из меню;

дополнительные медицинские сеансы, в том числе физиотерапия;

выделение куратора, занимающегося с наркозависимым по отдельно составленному плану.

Лучшие реабилитационные центры для наркозависимых

РЦ «Петровский», Подмосковье

Выбор организаторов пал на лесной участок Подмосковья. Загородная атмосфера дополняет эффективность процедур. Пациенты выздоравливают быстрее благодаря профессионализму персонала и применению методов анонимной реабилитации. Все, кто лечился в «Петровском», отмечают дружелюбную, приятную атмосферу в реабилитации, где персонал старается создать домашнюю обстановку, когда ничто не свидетельствует о пребывании в лечебном учреждении. В «Петровском» практикуют следующие методы:

личные тренинги с психологом;

занятия под руководством эксперта, на которых раскрываются механизмы формирования алкоголизма или пристрастия к стимуляторам;

тренинги и медитации, помогающие скорректировать навыки общения в семье и коллективе;

участие в программах по развитию творческих способностей, умений рисовать, других тренингах, занятия спортом, оздоравливающие сеансы.

Приезд людей разных профессий с мастер классом для зависимых.

РЦ «Развитие», Тула

Объединение неоднократно награждали государственными грамотами и почетными знаками за активное формирование системы социальной реабилитации зависимых.

Для пациентов созданы комфортные условия в четырехэтажном отремонтированном здании, в котором предусмотрены комнаты на разное количество человек. Базовыми критериями терапии в «Развитии» являются полноценное здоровое меню, групповые и личные сеансы психотерапии, физиотерапии, раскрытие творческого потенциала страдающих наркозависимостью или игроманией (лудоманией) людей. Особенности деятельности тульского лечебного объединения:

индивидуальная гештальт-терапия, базирующаяся на нескольких направлениях психологии, позволяет безопасно воздействовать на механизмы регенерации психики;

групповые занятия не оставляют человека один на один с проблемой, здесь можно перенять опыт, пообщаться;

взаимодействие с каждым зависимым с целью раскрытия его личностного потенциала, арт-терапия, свободное время по интересам;

спортивные тренировки, прогулки, соревнования, тренинги нацеленные на ресоциализацию.

РЦ «Рига», Московская область

Реабилитационные мероприятия в подмосковном центре направлены не только на снятие абстинентного синдрома и устранение последствий зависимостей, но и на окончательное избавление от привычек к неконтролируемому приему психоактивных веществ, а также избавления от игромании.

Психологи и кураторы ребцентра учат наркозависимых адаптироваться к жизни после выхода из терапевтического учреждения. Особенность коллектива специалистов — успешная борьба за здоровье и полноценную жизнь зависимого в тяжелых случаях интоксикации органов и поражения мозга. Среди подходов в учреждении, зарекомендовавшие себя с хорошей стороны методы:

индивидуальные консультации психолога с целью выяснения причин болезни и формирования принципов, позволяющих ее победить;

деятельность в коллективе единомышленников позволяет создавать атмосферу взаимной поддержки, делиться опытом выхода из сложных ситуаций без психостимуляторов и спиртного;

лекции образовывают участников программ реабилитации, на семинарах они черпают информацию об опасности зависимостей из надежных источников;

методики социальной адаптации нацелены на привитие интереса к жизни без наркотического дурмана. Это спорт, творчество, поиск новой интересной работы, заинтересованность в учебе, устройство личных отношений.

РЦ «Основа», Подольск

Объединение удостоено государственных наград за успехи в сфере оздоровления нации. Оздоровительный процесс основан на проведении комплексных мероприятий и применении новейших психотерапевтических методов. Специалисты рассматривают повышенную потребность к наркосодержащим продуктам как комплекс психологических и социальных проблем пациента.

Терапия базируется на уходе от устаревших способов,простого устранения физической тяги к психостимуляторам и алкогольным напиткам, а также азартным играм. Подход комплексный и глубокий, затрагивающий все сферы жизни зависимого. Терапевтические мероприятия:

предоставляются уютные комнаты, здоровое вкусное питание, досуг в различных форматах;

комплексная терапия по разным технологиям: 12 шагов, Миннесотская модель, Дейтоп, кодирование по Маршаку, другие инновационные разработки;

назначение комбинированного индивидуального курса для больного с учетом физиологических особенностей, возраста, пола, срока употребления психоактивных веществ.

РЦ«Основа», Калуга

Клиника «Основа» строит деятельность на базе программы «Вершина», разработанной для сети ребцентров «Вершина». В концепции заложен принцип восстановления по всем аспектам жизни: биологическая регенерация, общественная адаптация, психотерапия, воспитание силы воли.

«Основа» позиционируют себя как большую семью, которая принимает новых членов и помогает справиться с наркоманией и алкогольными пристрастиями, игроманией, совместными усилиями. В «Основе» проходят ежедневные занятия в группах и индивидуально:

психологические тренинги и проведение социальных игр с распределением ролей между участниками;

лекции и семинары, позволяющие понять механизм воздействия психотропных веществ и спиртосодержащих напитков на психику людей;

аудиовизуальная терапия, фитотерапия, тренинги, направленные на раскрытие личности, помогающие восстановить утерянные навыки коммуникации дома и в коллективе;

спортивные игры, фитотерапия, массаж, аудиовизуальная стимуляция, кедровая бочка, ароматерапия.

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