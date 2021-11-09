В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

21:15 9.11.2021

В Петербурге вакцинация от коронавируса становится обязательной для граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан. Соответствующее постановление подписала 9 ноября главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Документ вносит изменения в постановление от 12 октября и расширяет список тех, для кого прививка от ковида обязательна. Теперь в этом перечне сотрудники любых организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая работающих в Пулково (в том числе авиакомпании), Большом порту Петербурга и петербургском пассажирском порту. Также в него внесли всех обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, кому придется проходить практику за пределами учебных заведений, пишет "Фонтанка.ру".

Однако главное изменение касается лиц в возрасте старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (в том числе заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем), — для всех них вакцинация становится обязательной.

Обеспечить прививку первым компонентом вакцины руководители организаций должны до 15 декабря, вторым — до 15 января.