В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет
В Петербурге вакцинация от коронавируса становится обязательной для граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан. Соответствующее постановление подписала 9 ноября главный санитарный врач города Наталия Башкетова.
Документ вносит изменения в постановление от 12 октября и расширяет список тех, для кого прививка от ковида обязательна. Теперь в этом перечне сотрудники любых организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая работающих в Пулково (в том числе авиакомпании), Большом порту Петербурга и петербургском пассажирском порту. Также в него внесли всех обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, кому придется проходить практику за пределами учебных заведений, пишет "Фонтанка.ру".
Однако главное изменение касается лиц в возрасте старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (в том числе заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем), — для всех них вакцинация становится обязательной.
Обеспечить прививку первым компонентом вакцины руководители организаций должны до 15 декабря, вторым — до 15 января.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Слушай, Ленинград! Выдержавший блокаду! Неужели этот город - символ стойкости сдастся вакцинацистам? Покушающимся на убийство детей победителей фашистов? Ведь речь именно о них! Просто целевое истребление всех, помнит, что можно жить иначе, иметь собственную гордость, уважение к себе, к своей стране, ГДЕ СВОБОДНО ДЫШИТ ЧЕЛОВЕК! То, что вакцинацисты делают с нашей страной, чудовищно, и ещё более чудовищно, что они жили рядом с нами всеми годами! Откуда вылупились это ядовитые семена, эти санрвачи? эта Наталия Башкетова, как дошла до этой бездны падения? Осознает она, что она совершает преступление, нарушая Нюрнбергский кодекс?
Петербург/Ленинград захватили фашисты! Сейчас запущена очередная акция устрашения здоровых людей, рожденных в СССР! Для того, чтобы истребить их и отнять их права на полагающиеся им активы, т.к. украденных у них сбережений ненасытной прорве мало! Здесь надо помнить главное: раз вопрос стоит о прямой угрозе жизни, то терять людям уже нечего, поэтому нельзя давать своего согласия ни в коем случае! Принудительно у этих сатанистов не котируется, т.к. они хотят, чтобы за кусок хлеба им продали душу, ставка именно такая! Не дождетесь! Ленинградцы, храните свою честь! Пора давать отпор произволу! Почему до сих пор не подали в суд на этих санрвчей? Они что, святее папы римского? Пора привлечь их к ответу! Или будем ждать международного трибунала? Надо присоединиться к коолективному иску Фюльмиха, предав огласке подобные факты для будущего процесса!
Результаты "голосования" были озвучены задолго до окончания шоу. Эллочке глубоко до ..., как ты чирканул бумажку. Можешь хоть совсем не приходить -ей это до ...!
Эффективные манагеры 90-х скорбно курят в сторонке... Чубайс, даже на пике власти, мог утилизировать только "не вписались в рынок", он и представить не мог, даже в самых сладких снах, что "невписавшихся" еще дополнят и непокорными, у кого нет кураре-кода.
И теперь каждый по-тихому сьезжает
Что и требовалось доказать.
Вакцины на основе РНК технологий вообще в прицепе не могут защищать.
Что бы они работали нужны годы исследований! А тут вай вай.. такой прорыв.. две недели и чудесное снадобье готово.
В эпидемию вообще нельзя вакцинировать граждан.
Я даже не представляю какой масштаб катастрофы нас ждёт года через три..пять, когда полезет вся побочка от этой отравы из США, которую под видом "спутник V" всем прописали.
Гинцбург уже сдулся и спалился на этой вакцине и фактически признал, что она не работает.
И ещё вакцинированных кто умер назвал мошенниками.. кто бы говорил...