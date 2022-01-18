Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости.
К бессрочным противопоказаниям отнесены:
- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
Среди временных — острые инфекционные и вирусные заболевания:
- острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии;
- острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.
Вакцины "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак" противопоказаны при онкологических заболеваниях.
Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании "КовиВака", "Спутника Лайт", "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н", "Спутника-М", а также "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (сухой вариант вакцины "Спутник V", лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Глупая реклама.
одного из крупнейших мировых производителей вакцин, заявил, что компания намерена представить новую вакцину от штамма коронавируса "омикрон" в марте 2022 года.
Что-то мне подсказывает, что "наш " Гинцбург тоже придумает НОВУЮ.
у нас, в России, было, по федеральным (государственным ) телеканалам
Прям показывали как беременным деляют как они радуются.
Одна хвалилась, что ей врачи уже не советовали, большой срок, а она настояла и теперь защитила своего ребенка
Не так давно по ТВ-3 было , мадама поглаживает себя по животу и радуется, и говоритЯ СДЕЛАЛА ПРИВИВКУ, а ВЫ
Думаю все видели разухабистуцю рекламу прививок БЕРЕМЕННЫХ и КОРМЯЩИХ МАМОЧЕК по всем канала.
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я рекламу не видел,
но это то что происходит на западе и началось с сша - оттуда и пришел приказ местным шестеркам.
более того, беременных Терроризируют и запугивают Отказом в медицинском обслуживании если они не Уколоты Генными Уколами - это Прямое Нарушение клятвы гиппократа и всех кодексов Этики за нарушение которых у врачей отнимается лицензия...
однако тут Государство делает вид что все нормально - потому что это Левая Идеология.
Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании "КовиВака", "Спутника Лайт", "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н", "Спутника-М", а также "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (сухой вариант вакцины "Спутник V", лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введени
Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2022/01/18/ministerstvo-zdravookhraneniya-rf/894439-minzdrav-utverdil-perechen-protivopokaza
А СПУТНИК гинцбургский значит МОЖНО?
А ЗАЧЕМ?
В ветеринарии беременным самкам не делают прививок.
На госпредприятиях вывешивают листовки с противопоказаниячми, та там беременность и грудное вскармливание -противопоказание.
Думаю все видели разухабистуцю рекламу прививок БЕРЕМЕННЫХ и КОРМЯЩИХ МАМОЧЕК по всем канала.
То есть на гос. предприятиях ГОСУДАРСТВО вывешивает ОДНО, А ДЕЛАЕТ ДРУГОЕ,
Это всё что нужно знать об этом государстве.
Президент этого государства ИЕЗУИТСКИ как всегда (слезу он только в Израиле пускал, а тут глумится) принуждать не надо, а на местах ПРИНУЖДАПЮТ, ЛЮДИ ЗДОРОВЫЕ НЕСТАРЫЕ УМИРАЮТ после прививок, СПУТНИК, любимый президентом, проходит испытания на безопасность и иммуногенность, а он с телеэкрана ЗАЯВЛЯЕТ БЕЗОПАСНО...и т.д.
Он такой доверчивый... ему Гинцбург сказал- Безопасно, он и верит.
Несколько лет внедряется сценарий ЦАРЬ ХОРОШИ БОЯРЕ ПЛОХИЕ.
Это ему неуч Сурков такое подсказал?
Мы-то думали что они после Казахстана образумились... ан нет.
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Лично я не осуждаю тех кто покупает сертификаты. С волками жить. по-волчьи выть.