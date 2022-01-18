Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании "КовиВака", "Спутника Лайт", "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н", "Спутника-М", а также "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (сухой вариант вакцины "Спутник V", лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введени

Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2022/01/18/ministerstvo-zdravookhraneniya-rf/894439-minzdrav-utverdil-perechen-protivopokaza

А СПУТНИК гинцбургский значит МОЖНО?

А ЗАЧЕМ?

В ветеринарии беременным самкам не делают прививок.

На госпредприятиях вывешивают листовки с противопоказаниячми, та там беременность и грудное вскармливание -противопоказание.

Думаю все видели разухабистуцю рекламу прививок БЕРЕМЕННЫХ и КОРМЯЩИХ МАМОЧЕК по всем канала.

То есть на гос. предприятиях ГОСУДАРСТВО вывешивает ОДНО, А ДЕЛАЕТ ДРУГОЕ,

Это всё что нужно знать об этом государстве.

Президент этого государства ИЕЗУИТСКИ как всегда (слезу он только в Израиле пускал, а тут глумится) принуждать не надо, а на местах ПРИНУЖДАПЮТ, ЛЮДИ ЗДОРОВЫЕ НЕСТАРЫЕ УМИРАЮТ после прививок, СПУТНИК, любимый президентом, проходит испытания на безопасность и иммуногенность, а он с телеэкрана ЗАЯВЛЯЕТ БЕЗОПАСНО...и т.д.

Он такой доверчивый... ему Гинцбург сказал- Безопасно, он и верит.

Несколько лет внедряется сценарий ЦАРЬ ХОРОШИ БОЯРЕ ПЛОХИЕ.

Это ему неуч Сурков такое подсказал?

Мы-то думали что они после Казахстана образумились... ан нет.

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Лично я не осуждаю тех кто покупает сертификаты. С волками жить. по-волчьи выть.