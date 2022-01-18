Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

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Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19, сообщает РИА Новости

К бессрочным противопоказаниям отнесены:

  • гиперчувствительность к компонентам препарата;
  • тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
  • тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).

Среди временных — острые инфекционные и вирусные заболевания:

  • острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии;
  • острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела.

Вакцины "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак" противопоказаны при онкологических заболеваниях.

Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании "КовиВака", "Спутника Лайт", "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н", "Спутника-М", а также "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (сухой вариант вакцины "Спутник V", лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.01.2022, 21:22
    Гость: руководитель "Файзера",

    одного из крупнейших мировых производителей вакцин, заявил, что компания намерена представить новую вакцину от штамма коронавируса "омикрон" в марте 2022 года.

    Что-то мне подсказывает, что "наш " Гинцбург тоже придумает НОВУЮ.

  3. 18.01.2022, 21:21
    Гость: ну как же

    у нас, в России, было, по федеральным (государственным ) телеканалам
    Прям показывали как беременным деляют как они радуются.

    Одна хвалилась, что ей врачи уже не советовали, большой срок, а она настояла и теперь защитила своего ребенка
    Не так давно по ТВ-3 было , мадама поглаживает себя по животу и радуется, и говоритЯ СДЕЛАЛА ПРИВИВКУ, а ВЫ

  4. 18.01.2022, 19:09
    Гость: d

    Думаю все видели разухабистуцю рекламу прививок БЕРЕМЕННЫХ и КОРМЯЩИХ МАМОЧЕК по всем канала.
    -
    я рекламу не видел,
    но это то что происходит на западе и началось с сша - оттуда и пришел приказ местным шестеркам.
    более того, беременных Терроризируют и запугивают Отказом в медицинском обслуживании если они не Уколоты Генными Уколами - это Прямое Нарушение клятвы гиппократа и всех кодексов Этики за нарушение которых у врачей отнимается лицензия...
    однако тут Государство делает вид что все нормально - потому что это Левая Идеология.

  5. 18.01.2022, 16:23
    Гость: это всё ч то надо знать об ЭТИХ ......подонках

    Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании "КовиВака", "Спутника Лайт", "ЭпиВакКороны", "ЭпиВакКороны-Н", "Спутника-М", а также "Гам-КОВИД-Вак-Лио" (сухой вариант вакцины "Спутник V", лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введени

    Читать полностью: https://www.km.ru/zdorove/2022/01/18/ministerstvo-zdravookhraneniya-rf/894439-minzdrav-utverdil-perechen-protivopokaza

    А СПУТНИК гинцбургский значит МОЖНО?
    А ЗАЧЕМ?
    В ветеринарии беременным самкам не делают прививок.
    На госпредприятиях вывешивают листовки с противопоказаниячми, та там беременность и грудное вскармливание -противопоказание.
    Думаю все видели разухабистуцю рекламу прививок БЕРЕМЕННЫХ и КОРМЯЩИХ МАМОЧЕК по всем канала.
    То есть на гос. предприятиях ГОСУДАРСТВО вывешивает ОДНО, А ДЕЛАЕТ ДРУГОЕ,

    Это всё что нужно знать об этом государстве.
    Президент этого государства ИЕЗУИТСКИ как всегда (слезу он только в Израиле пускал, а тут глумится) принуждать не надо, а на местах ПРИНУЖДАПЮТ, ЛЮДИ ЗДОРОВЫЕ НЕСТАРЫЕ УМИРАЮТ после прививок, СПУТНИК, любимый президентом, проходит испытания на безопасность и иммуногенность, а он с телеэкрана ЗАЯВЛЯЕТ БЕЗОПАСНО...и т.д.
    Он такой доверчивый... ему Гинцбург сказал- Безопасно, он и верит.

    Несколько лет внедряется сценарий ЦАРЬ ХОРОШИ БОЯРЕ ПЛОХИЕ.
    Это ему неуч Сурков такое подсказал?

    Мы-то думали что они после Казахстана образумились... ан нет.
    .
    Лично я не осуждаю тех кто покупает сертификаты. С волками жить. по-волчьи выть.

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