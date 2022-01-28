Прерванный половой акт — метод контрацепции?

22:48 28.01.2022

Большое количество пар используют в качестве альтернативы современным способом протекции от зачатия прерванный половой акт (ППА).

Считается, что этот способ позволяет предотвратить проникновение спермы во влагалище, чтобы не допустить беременность. Разберемся какой это метод предохранения, в чем его суть, какова эффективность.

Суть ППА состоит в прекращении мужчиной фрикций до наступления пика и семяизвержении вне влагалища партнерши. Это требует внимательности и самоконтроля со стороны представителя сильного пола, поэтому именно от него зависит насколько эффективен будет этот способ предохранения от зачатия.

ППА является одним из самых давних методов предохранения, он практикуется многими людьми и сегодня. Но его эффективность значительно ниже, чем у современных средств для предотвращения нежелательной беременности. Так, многие контрацептивы предохраняют от зачатия на 85-98%,] а действенность прерванного полового акта в среднем достигает лишь 73% .

Чем опасен прерванный половой акт

Следует учитывать, что ППА небезопасен, он не защищает от урогенитальных инфекций, поэтому с партнером, статус интимного здоровья которого достоверно неизвестен, этот способ практиковать очень опасно. Во время такого сексуального акта можно заразиться венерическими заболеваниями, гепатитом В или С, ВИЧ. От инфекций могут спасти только барьерные методы. Вероятность заражения урогенитальными болезнями при прерванном половом акте примерно такая же, как при семяизвержении во влагалище без применения каких-либо средств защиты. Каждый, практикующий данный способ, должен знать об этом и заботиться о своем здоровье.

Существует мнение о вреде прерванного полового акта для представителей сильного пола. Если практиковать такой способ интимной близости регулярно, это опасно для здоровья, вероятен ряд таких негативных последствий, как:

хронический стресс;

снижение сексуального влечения;

заболевания простаты;

преждевременное семяизвержение;

снижение потенции.

Во время интимной близости мужчина не способен расслабиться, поскольку постоянно должен себя контролировать. Вследствие этого он не может испытывать полноценные ощущения при оргазме. Это не только не дает возможности разрядки, но и опасно снижением сексуального влечения. Исследования доказали, что у мужчин, регулярно совершающих половой акт без семяизвержения во влагалище, со временем появляется проблема преждевременной эякуляции. Это связано с нарушением баланса возбуждения и торможения, что со временем приводит к ускоренному семяизвержению психогенного характера.

При ППА существует опасность замедления кровотока в области органов малого таза, что может привести к венозному застою, снижению тонуса сосудов. Эти явления со временем становятся причиной импотенции и простатита. Простата увеличивается в размерах, это приводит к нарушению нормального ритма мочеиспускания. Начинаются проблемы с эрекцией, которые со временем могут перейти в импотенцию.

Безусловно, периодическое применение прерванного полового акта не приведет к таким серьезным последствиям, а вот мужчины, которые регулярно используют этот метод предохранения, под угрозой. Согласно статистике, около 40% представителей сильного пола, страдающих нарушениями эрекции, регулярно практикует прерванный половой акт. Это довольно весомое подтверждение опасности данного метода защиты.

Также есть минусы ППА для женщин. В большинстве случаев из-за преждевременного извлечения из влагалища члена партнерша не успевает испытать оргазм. Это существенно отражается на качестве интимной жизни и снижает либидо. Кроме того, женщина постоянно напряжена, поскольку думает о том, чтобы мужчина не пропустил нужный момент. Это мешает расслабиться и сосредоточиться на своих ощущениях. Официальные данные свидетельствуют о том, что половина женщин, практикующих ППА, не испытывает оргазма. Это лишает их возможности получить разрядку, снижает интерес к сексуальной жизни, приводит к стойкому снижению либидо.

Несмотря на такие преимущества, как доступность и более полные ощущения, чем при использовании кондома, последствия прерывания полового акта заставляют задуматься о целесообразности применения этого метода защиты.

Можно ли забеременеть при прерванном половом акте

Акт без попадания спермы во влагалище не предохраняет от зачатия совсем. Вероятность забеременеть при этом способе предохранения равна около 30%. Для супружеских пар, не имеющих принципиального нежелания иметь детей, этот способ может использоваться, но если зачатие в данный момент совсем не входит в ваши планы, то эффективность защиты недостаточна.

Эффективность ППА как метода протекции напрямую зависит от мужчины. Молодые и темпераментные сексуальные партнеры не всегда в состоянии держать процесс семяизвержения под контролем, поэтому всегда существует вероятность, что семяизвержение произойдет во влагалище, и женщина забеременеет. Неопытным представителям сильного пола однозначно не стоит надеяться на этот способ предохранения от зачатия.

Опытные партнеры, которые всегда контролируют себя, также рискуют, что их партнерша забеременеет. Дело в том, что выделение предэякулята контролировать невозможно, а в этой жидкости, согласно исследованиям, примерно у 16%[7] мужчин могут содержаться активные сперматозоиды в достаточном для оплодотворения яйцеклетки количестве.

При нескольких сексуальных актах подряд некоторое количество спермы после предыдущего семяизвержения остается в уретре. Во время следующей близости семенная жидкость проникает во влагалище с предэякулятом. В этом случае риск забеременеть повышается.

, Согласно статистике, примерно 60%[1] абортов делается именно после предохранения методом ППА . Это служит подтверждением того, что как самостоятельный способ предохранения метод имеет довольно низкую эффективность. Беременность после прерванного полового акта может наступить с довольно большой вероятностью, поэтому метод можно использовать совместно с другой защитой либо при отсутствии категорического нежелания женщины забеременеть от конкретного партнера.

Контрацепция при прерванном половом акте

Учитывая минимальную эффективность ППА, этот метод не рекомендуется использовать в качестве самостоятельного способа защиты от беременности. Но в сочетании с другими методами способ может дать довольно высокую гарантию отсутствия зачатия.

Со случайными партнерами, состояние интимного здоровья которых неизвестно, рекомендуется использовать барьерные методы, защищающие не только от зачатия, но и от урогенитальных инфекций. В комплексе с ППА показатель эффективности приближается к 100%.

Также неплохие результаты можно получить, используя календарный метод в комплексе с ППА. Если у женщины регулярный цикл, и она точно знает, когда наступает овуляция, в эти дни нужно избегать интимной близости, а в остальное время можно практиковать ППА. Но сильно надеяться на такой способ не стоит, ведь регулярный цикл рано или поздно может нарушиться, а даже опытный мужчина иногда не удерживает контроль над ситуацией.

Внутриматочная спираль или оральные контрацептивы сами по себе являются высокоэффективными средствами защиты от беременности. Если сочетать их с прерванным актом, защита от зачатия приближается к 100%.

Еще один способ повысить эффективность ППА — использование спермицидных кремов. При попадании спермы во влагалище эти средства снижают уменьшают подвижность сперматозоидов, что снижает риск зачатия.

Если рождение ребенка в настоящий момент не входит в ваши планы, следует учитывать, что возможность забеременеть при прерванном половом акте существенная. Если такая связь произошла, лучше использовать экстренные методы предохранения, в случае, когда другие средства, предотвращающие зачатие, использованы не были. Когда вы еще не готовы стать матерью, лучше сразу позаботиться о предотвращении зачатия, а не рассчитывать на способ предохранения, который более чем в 30% случаев дает сбой.

Максимальная эффективность посткоитальных контрацептивов наблюдается при принятии таблетки в течение 24 часов после интимной близости, защиты во время которой не было либо она была недостаточно эффективна. Если вы успеете принять средство в первые сутки после сексуального контакта, эффективность защиты от зачатия при отсутствии иных методах защиты достигает 95%[2] . В случае прерывания полового акта с последующим принятием посткоитальных контрацептивов риск зачатия стремится к нулю.

Экстренную защиту от зачатия можно использовать в течение 72 часов после секса, но чем раньше вы позаботитесь о защите от беременности, тем выше шанс, что она не наступит.

Когда рекомендуются средства для экстренного предохранения? После любого незащищенного контакта.

Как работают средства экстренной контрацепции? Они блокируют процесс овуляции, поэтому зачатие не наступит, даже если сперматозоиды проникли во влагалище. Яйцеклетка не созревает и не выходит из яичника, поэтому беременность в такой ситуации невозможна.

Следует знать, что посткоитальные контрацептивы следует применять не чаще, чем один раз в течение цикла, поэтому для постоянного использования они не подходят. Если вы практикуете прерванный половой акт регулярно, позаботьтесь о выборе более эффективных средств защиты, которые можно использовать постоянно при активной интимной жизни. Экстренные посткоитальные средства годятся лишь в том случае, если незащищенная близость уже произошла, и нужно срочно спасать ситуацию.

Наиболее эффективными и безопасными после прерванного или незащищенного полового акта являются экстренныеконтрацептивы на основе левоноргестрела, например, Эскапел®, Постинор®, Лактинет®-Рихтер и другие препараты, содержащие гестагены

У прерванного полового акта есть свои преимущества. Этим методом можно воспользоваться, когда под рукой нет никаких других средств защиты. Это лучше, чем просто незащищенный половой акт, но на надежнаяую защитау от беременности рассчитывать не следует. Минусов у этого метода предохранения намного больше. Во-первых, это неудовлетворительное качество секса для обоих партнеров. Для желающих вести полноценную сексуальную жизнь лучше выбрать другой метод предохранения от беременности, который отличается большей надежностью и позволит сосредоточиться друг на друге и своих ощущениях, а не на необходимости контролировать процесс семяизвержения

Как уже говорилось, длительное использование ППА может стать причиной серьезных проблем с интимным здоровьем. Следует отдать предпочтение более безопасным современным методам защиты, которые даже при длительном применении не дают побочных эффектов. Это подтверждается мнением врачей, которые не рекомендуют использовать прерванный половой акт в качестве регулярного и единственного средства для предотвращения зачатия.

Кому подходит половой акт без семяизвержения во влагалище? Этот способ можно иногда использовать парам, которые не стремятся стать родителями, но и не против, если беременность все же наступит. В предполагаемый период овуляции метод можно использовать для снижения риска беременности. Но следует понимать, что этот прием может не сработать и принести здоровью вред.

Если у вас произошла интимная близость без эякуляции во влагалище со случайным партнером, следует обязательно провериться на инфекции, передающиеся половым путем (ЗИППП). Возможность заразиться в таком случае довольно высокая. Также следует как можно раньше принять действенные меры, предотвращающие оплодотворение. К таким методам относится экстренная контрацепция, которая создана для применения после сексуальной близости.

После приема Эскапела® обратитесь к гинекологу для выбора контрацептивов, которые можно использовать на постоянной основе. При нерегулярной половой жизни можно пользоваться презервативами, но, если интимные контакты носят регулярный характер, а партнер постоянный, следует отдать предпочтение гормональным таблеткам или внутриматочной спирали. Эти средства помогают эффективно предохраняютться от нежелательной беременности, имеют благоприятный профиль безопасности, не влияют на качество секса, не вызывают неудобства и не снижают остроту ощущений ни у одного из партнеров во время акта интимной близости. А в непредвиденных случаях всегда можно воспользоваться Эскапелом® и другими препаратами для экстренной контрацепции.