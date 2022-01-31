Ультрамиг-302: принцип работы и преимущества

12:55 31.01.2022

На данный момент существует огромное количество медицинских приборов, способных вылечить заболевания кожных покровов.

В этой статье мы поговорим про облучатель для лечения кожных заболеваний Ультрамиг-302



Что такое облучатель Ультрамиг-302?

Под ультрафиолетовым облучателем Ультрамиг-302 подразумевается медицинский прибор, оснащенный лампами, применяемый для лечения заболеваний кожи. Применяется в медицинских учреждениях, косметических салонах, кожных диспансерах. Ультрафиолетовые лампы Philips PL-S 9W/01/2P-1CT имеют пик излучения 311 нанометров, при этом суммарная мощность ультрафиолетового излучения равняется семьдесят два Ватта.

Он наиболее эффективен для лечения заболеваний кожи, при этом, воздействие происходит только на верхний слой, без проникновения в более глубокие кожные слои. Например, при лечении такого заболевания, как псориаз, дополнительно можно не применять медицинские препараты. Благодаря данному методу, процедура считается максимально безопасной для кожи. В основном, процедуры проводятся три-четыре раза в неделю и начинаются с начальной дозы 1 Дж/см², с последующем увеличением дозы облучения на 0,1 Дж/см² по сравнению с предыдущей процедурой.

Какие заболевания можно вылечить с помощью облучателя Ультрамиг-302?

Ультрамиг-302 помогает с лечением таких заболеваний, как:

Псориаз;

Витилиго;

Экзема;

Нейродермит;

Грибовидный микоз кожи;

Отрубевидный лишай;

Атопический дерматит;

Себорейный дерматит;

Очаговое выпадение волос;

Гнездовая алопеция;

Парапсориаз.

Преимущества использования Ультрамига-302

В первую очередь необходимо сказать, что при лечении псориаза данным методом, эффект можно заметить сразу, это проявляется в снижении зуда и покраснений кожи. При этом, наблюдается улучшение состояния кожи, становится меньше высыпаний. Преимущества следующие:

1. Можно не использовать лекарственные препараты;

2. Лечение можно проводить дома;

3. Данный метод абсолютно безопасен (подтверждено медицинскими испытаниями);

4. Применение этого аппарата сопровождается ремиссией;

5. Ультрамиг-302 достаточно легко использовать.

Аппарат Ультрамиг-302 зарегистрирован Росздравнадзором, устройство было протестировано и прошло все клинические и эксплуатационные испытания. Облучатель разрешен к лечебному применению на территории Российской Федерации. Производство облучателей для лечения кожных заболеваний проводится на базе компании ООО «Хронос», которая имеет лицензию на производство любой медицинской

