Мясников призвал отменить в России все ковид-ограничения

Врач Александр Мясников призвал Россию последовать примеру многих других стран и отменить все введеные ковид-ограничения

Врач Александр Мясников призвал Россию последовать примеру многих других стран и отменить все введеные ковид-ограничения.

«Правильно делают, что отменяют ограничения. И у нас отменят. Какой смысл в ограничениях, если они не останавливают омикрон, он все равно распространяется. При чем это банальное ОРЗ, от него не наполняются больницы, не умирают, он не нарушает хода жизни. Так какой смысл все закрывать, рушить экономику, людскую психику, связи итд, когда это все равно не работает. Почихать-покашлять – это не проблема», – цитирует ОСН слова Мясникова.

Также он назвал нелогичной пропаганду вакцинации детей против омикрона. По мнению врача, это не поможет остановить инфекцию.

«При чем тут детская вакцинация я не понимаю. Я вообще не считаю, что детская вакцинация направленная против омикрона —это алогично. Жизнь показывает, что вакцинация распространение омикрона не останавливает. Думаю, детская вакцинация направлена против тяжелых осложнений от других штаммов или будущих мутаций. И пропагандировать ее как борьбу с омикроном нелогично. Вакцинация работает против тяжелых случаев и летальности. Но при омикроне тяжелых случаев особо и нет», – отметил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.02.2022, 00:20
    Гость: Мясникову сначала

    выдать Почётную грамоту, а потом жестоко наказать(придумайте как)

  2. 05.02.2022, 00:00
    Гость: " Вот и поворот, а мотор ревет "

    Мясников слишком увлечен своим бизнесом и не следит за периодикой в СМИ. Еще в ноябре ВОЗ осторожно высказала предположение, что Омикрон вытеснит Дельту и вполне возможно в феврале пандемию отменят. Это сообщение подстегнуло Голикову, Попову, Мурашко и Гинсбурга к решительным действиям по укалыванию ставшей бесполезной жижей, чтобы получить свои дивиденты освоив выделенные средства. Мясникову бы затихнуть, но он продолжал им подыгрывать и доигрался. Но не беспокойтесь за него, " .... не тонет " как и Маргарита Симоньян.

  3. 04.02.2022, 23:46
    Гость: Режим " ошпаренной кошки "

    Так трудно понять ошпаренного кота, это естественно. Может поехал, а может съехал.

  4. 04.02.2022, 23:29
    Гость: Гость

    Видимо подействовал канадский ремейк старого штатовского фильма.
    Интересно, как быстро переобуются другие ЛОМы и говорящие головы глубинного народа.
    Миша Леонтьев наверное назовет баранами тех, кто вакцинируется каждые три месяца.
    Сергей Лукяненко раскажет про сон, как ОМОН ночами выискивает людей в масках и срывает их. И напишет сатирический рассказ про блестящий бронежелет из фольги.
    Вольфович вспомнит про нюренбергсикий процесс и как надо поступать с теми, кто ставит недобровольные медицинские опыты.
    Сергей Черняховский вспомнит войну и, что выиграли простым и проверенным и годами оружием и что вакцину от полиомелита со смертностью 15-20% готовили лет пять только в СССР.

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