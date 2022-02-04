Мясников призвал отменить в России все ковид-ограничения

15:35 4.02.2022

Врач Александр Мясников призвал Россию последовать примеру многих других стран и отменить все введеные ковид-ограничения

Врач Александр Мясников призвал Россию последовать примеру многих других стран и отменить все введеные ковид-ограничения.

«Правильно делают, что отменяют ограничения. И у нас отменят. Какой смысл в ограничениях, если они не останавливают омикрон, он все равно распространяется. При чем это банальное ОРЗ, от него не наполняются больницы, не умирают, он не нарушает хода жизни. Так какой смысл все закрывать, рушить экономику, людскую психику, связи итд, когда это все равно не работает. Почихать-покашлять – это не проблема», – цитирует ОСН слова Мясникова.

Также он назвал нелогичной пропаганду вакцинации детей против омикрона. По мнению врача, это не поможет остановить инфекцию.

«При чем тут детская вакцинация я не понимаю. Я вообще не считаю, что детская вакцинация направленная против омикрона —это алогично. Жизнь показывает, что вакцинация распространение омикрона не останавливает. Думаю, детская вакцинация направлена против тяжелых осложнений от других штаммов или будущих мутаций. И пропагандировать ее как борьбу с омикроном нелогично. Вакцинация работает против тяжелых случаев и летальности. Но при омикроне тяжелых случаев особо и нет», – отметил он.