Центру Гамалеи разрешили испытать вакцины на основе «дельты» и «омикрона»

18:24 16.02.2022

Минздрав России разрешил Центру имени Гамалеи провести клинические испытания вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц.

Испытания начнутся с 16 февраля и продлится до 30 декабря текущего года. В них примут участие 600 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственный реестр разрешенных клинических испытаний.

Ранее директор центра Александр Гинцбург сообщал, что ждет разрешения на исследование вакцины от COVID-19, созданной на основе вирусоподобных частиц (VLP, похожие на вирусы молекулярные комплексы, не способные к инфицированию, так как не имеют вирусного генома), в том числе штаммов «дельта» и «омикрон». По словам Гинцбурга, это будет инъекционная вакцина.