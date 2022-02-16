Центру Гамалеи разрешили испытать вакцины на основе «дельты» и «омикрона»
Минздрав России разрешил Центру имени Гамалеи провести клинические испытания вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц.
Испытания начнутся с 16 февраля и продлится до 30 декабря текущего года. В них примут участие 600 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственный реестр разрешенных клинических испытаний.
Ранее директор центра Александр Гинцбург сообщал, что ждет разрешения на исследование вакцины от COVID-19, созданной на основе вирусоподобных частиц (VLP, похожие на вирусы молекулярные комплексы, не способные к инфицированию, так как не имеют вирусного генома), в том числе штаммов «дельта» и «омикрон». По словам Гинцбурга, это будет инъекционная вакцина.
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Эксперт Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид) отмечает, что «бенефициарами» пандемии в итоге являются прежде всего власти стран, которые получили инструменты невиданного подавления и принуждения людей. Вторая группа интересов — это прибыли БигФармы и продвигающих эти интересы коррумпированных политиков. Так и в России за каждой вакциной стоят конкретные чиновники и олигархи».
Грустен Гинцбурга финал
Ждёт пройдоху трибунал
Всех вакциной искалечил
И иных - и в гроб вогнал!
Это еще когда будет! А бабло в карманы течет уже сейчас...
А какова мера ответственности, гипотетически?
Обывательские разговорчики!
Не далее, как сегодня, Гнидцбург уже заявил, что наличие антител у 100% детей - не помеха для проведения над детьми опытов.
Надо только "протокол актуализировать"...
Ты агент госдепа? Откуда вопросы странные? Что надо - то и колят!