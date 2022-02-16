Центру Гамалеи разрешили испытать вакцины на основе «дельты» и «омикрона»

Минздрав России разрешил Центру имени Гамалеи провести клинические испытания вакцины от коронавируса на основе вирусоподобных частиц.

Испытания начнутся с 16 февраля и продлится до 30 декабря текущего года. В них примут участие 600 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственный реестр разрешенных клинических испытаний.

Ранее директор центра Александр Гинцбург сообщал, что ждет разрешения на исследование вакцины от COVID-19, созданной на основе вирусоподобных частиц (VLP, похожие на вирусы молекулярные комплексы, не способные к инфицированию, так как не имеют вирусного генома), в том числе штаммов «дельта» и «омикрон». По словам Гинцбурга, это будет инъекционная вакцина.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2022, 00:58
    Гость: Гость

    Эксперт Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид) отмечает, что «бенефициарами» пандемии в итоге являются прежде всего власти стран, которые получили инструменты невиданного подавления и принуждения людей. Вторая группа интересов — это прибыли БигФармы и продвигающих эти интересы коррумпированных политиков. Так и в России за каждой вакциной стоят конкретные чиновники и олигархи».

  2. 16.02.2022, 23:01
    Гость: Ждёмс

    Грустен Гинцбурга финал
    Ждёт пройдоху трибунал
    Всех вакциной искалечил
    И иных - и в гроб вогнал!

  3. 16.02.2022, 22:32
    Гость: Известно будет только в декабре 2022 года.

    Это еще когда будет! А бабло в карманы течет уже сейчас...
    А какова мера ответственности, гипотетически?

  4. 16.02.2022, 22:22
    Гость: нужны специалисты и аппаратура

    Обывательские разговорчики!
    Не далее, как сегодня, Гнидцбург уже заявил, что наличие антител у 100% детей - не помеха для проведения над детьми опытов.
    Надо только "протокол актуализировать"...

  5. 16.02.2022, 22:16
    Гость: А,что колют всем подряд подневольно вот уже полтора года?

    Ты агент госдепа? Откуда вопросы странные? Что надо - то и колят!

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