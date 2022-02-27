Минздрав России отменил регистрацию 44 популярных препаратов

17:35 27.02.2022

Минздрав отменил регистрацию 44 препаратов по просьбе их производителей и их уполномоченных юридических лиц. В списке оказались Флексен, Лидокаин, Кординорм, Эстекор, Тринтезин, Риофаст, Нейпоген и многие другие.

Причины такого решения не уточняются, пишет Znak.com.

Реализация лекарственных средств после отмены их государственной регистрации является административным нарушением по части 2 статьи 6.33 КоАП РФ («Продажа или ввоз на территорию РФ недоброкачественных лекарственных средств, либо реализация или ввоз недоброкачественных медицинских изделий, либо незаконные производство, продажа или ввоз незарегистрированных лекарственных средств»).

Издание «Фармацевтический вестник» публикует полный список этих препаратов:

«Кальций-Д3 Актавис», таблетки жевательные (мятные, шоколадные), производитель «ПТ Актавис» (Индонезия), РУ — ЛСР-006120/10 от 30.06.2010 выдано «Актавис Групп АО» (Исландия); «Кандибене» (клотримазол) , раствор для наружного применения, 1 %, производитель «Меркле ГмбХ» (Германия), РУ — П N015523/02 от 06.03.2009 выдано «Ратиофарм ГмбХ» (Германия) от 06.05.2010; «Карведилол ШТАДА» (карведилол), таблетки, 12,5 мг, 25 мг, производитель ООО «Хемофарм» (Россия), РУ — Р N001581/01 от 12.05.2008 выдано АО «Нижфарм» (Россия); «Кординорм» (бисопролол), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг, производитель «Каталент Германия Шорндорф ГмбХ» (Германия), РУ — ЛСР-001043/08 от 26.02.2008 выдано «Актавис Групп ПТС ехф» (Исландия); «Амбросан» (амброксол), раствор для приема внутрь, 7,5 мг/мл, производитель «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» (Чехия), РУ —ЛП-001046 от 21.10.2011 выдано «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» (Чехия); «Онириа» (золпидем), капли для приема внутрь, 10 мг/мл, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — ЛП-002277 от 15.10.2013 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия). «Нейпоген» (филграстим), раствор для подкожного введения, производитель «Амджен Европа Б.В.» (Нидерланды) / ООО «Добролек» (Россия), РУ — П N011221/02 от 09.06.2010 выдано «Амджен Европа Б.В.» (Нидерланды); «Мимпара» (цинакальцет), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, 60 мг, 90 мг, производитель «Амджен Европа Б.В.» (Нидерланды) / ООО «Добролек» (Россия), РУ —ЛСР-001784/08 от 17.03.2008 выдано «Амджен Европа Б.В.» (Нидерланды); «Меморель» (мемантин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, производитель ООО «Хемофарм» (Россия) / ООО «Скопинфарм» (Россия), РУ — ЛП-000758 от 29.09.2011 выдано АО «Нижфарм» (Россия); «Мамифол» (фолиевая кислота), таблетки, 0,4 мг, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — ЛС-002247 от 04.05.2010 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия) «Лидокаин» (лидокаин), раствор для инъекций, 20 мг/мл, производитель ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия), РУ — П N014235/01 от 12.05.2008 выдано ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия); «Дорипрекс» (дорипенем), порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, производитель «Фарма Пэкеджинг Солюшенс» (США), РУ — ЛСР-004580/08 от 17.06.2008 выдано «Шионоги энд Ко, Лтд.» (Япония); «Ксумапар» (парацетамол), гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 1 г, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — ЛСР-004524/10 от 21.05.2010 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия); «Антралив» (фосфолипиды), капсулы, 300 мг, производитель АО «Нижфарм» (Россия), РУ — ЛСР-005768/10 от 23.06.2010 выдано АО «Нижфарм» (Россия); «Комбивир» (зидовудин + ламивудин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг + 150 мг, производитель «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.» (Польша), РУ — П N016050/01 от 13.11.2009 выдано «ВииВ Хелскер Великобритания Лимитед» (Великобритания); «Антабус» (дисульфирам), таблетки шипучие, производитель «Кемвелл Биофарма Пвт. Лтд.» (Индия), РУ — ЛСР-005928/08 от 28.07.2008 выдано «Актавис Групп ПТС ехф» (Исландия); «Скинлайт» (мометазон + гепарин натрия), крем для наружного применения, производитель АО «Нижфарм» (Россия), РУ — ЛП-000924 от 18.10.2011 выдано АО «Нижфарм» (Россия); «Делецит» (холина альфосцерат), раствор для инфузий и внутримышечного введения, производитель «Биологичи Италия Лабораториез С.Р.Л.» (Италия), РУ — ЛП-001536 от 27.02.2012 выдано ООО «ИТФ» (Россия); «Делецит» (холина альфосцерат) Капсулы, 400 мг, производитель «Каталент Италия С.п.А» (Италия), РУ — ЛП-001577 от 07.03.2012 выдано ООО «ИТФ» (Россия); «Ифенек» (эконазол), раствор для наружного применения, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N013922/01 от 17.04.2009 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия); «Ифенек» (эконазол), крем для наружного применения, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N013922/03 от 17.04.2009 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия); «Ифенек» (эконазол), порошок для наружного применения, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N013922/04 от 17.04.2009 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия); «Ифенек» (эконазол), суппозитории вагинальные, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N013922/02 от 17.04.2009 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия); «Ринивира» (осельтамивир), капсулы, 75 мг, производитель ЗАО «Сантоника» (Литва), РУ — ЛП-005967 от 06.12.2019 выдано ЗАО «Сантоника» (Литва); «Диспланор» (цисплатин), концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшного введения, производитель «Синдан-Фарма С.К С.р.Л.» (Румыния), РУ — ЛСР-005213/10 от 07.06.2010 выдано «Актавис Групп АО» (Исландия); «Римекор» (триметазидин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, производитель, ООО «Хемофарм» (Россия), РУ — ЛС-000611 от 10.06.2010 выдано АО «Нижфарм» (Россия); «Рилептид» (рисперидон), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг, производитель ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» (Венгрия), РУ — ЛС-001392 от 23.08.2010 выдано ЗАО «Фармацевтический завод ГИС» (Венгрия); «Рибапег» (рибавирин), таблетки, 200 мг, производитель АО «Макиз-Фарма» (Россия) / АО «Хемофарм» (Россия), РУ — Р N002117/02 от 15.07.2009 выдано АО «Нижфарм» (Россия); «Ревалид-Тева» (поливитамины + прочие препараты), капсулы, производитель «Тева Фармасьютикал Воркс Прайвэт Лимитед Компани» (Венгрия), РУ — П N011302/01 от 27.08.2010 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд» (Израиль); «Раствор для перитонеального диализа с глюкозой и низким содержанием кальция» (растворы для перитонеального диализа), раствор для перитонеального диализа с глюкозой, производитель «Биеффе Медитал С.п.А» (Италия), РУ — П N013325/01 от 17.03.2008 выдано «Биеффе Медитал С.п.А» (Италия); «Проктоседил М» (МНН отсутствует), капсулы ректальные, производитель «Санофи Индия Лимитед» (Индия), РУ — П N012168/01 от 13.04.2009 выдано «Санофи Индия Лимитед» (Индия); «Ацизол» (цинка бисвинилимидазола диацетат), капсулы, 120 мг, производитель АО «Макиз-Фарма» (Россия), РУ — ЛС-001061 от 23.06.2011 выдано АО «Нижфарм» (Россия); «Батрафен» (циклопирокс), лак для ногтей, производитель «Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ» (Германия), РУ — П N014937/02 от 24.03.2009 выдано «Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ» (Германия); «Флексен» (кетопрофен), капсулы, 50 мг, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N011313/01 от 27.11.2007 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия); «Флексен» (кетопрофен), гель для наружного применения, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N011313/03 от 27.11.2007 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия); «Флексен» (кетопрофен), суппозитории ректальные, производитель «Италфармако С.п.А» (Италия), РУ — П N011313/02 от 27.11.2007 выдано «Италфармако С.п.А» (Италия); «Гастал Ликво» (алгелдрат + магния гидроксид), суспензия для приема внутрь, производитель «Меркле ГмбХ» (Германия), РУ — ЛП-004132 от 08.02.2017 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд» (Израиль); «Урокиназа медак» (урокиназа), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, производитель «Медак ГмбХ» (Германия), РУ — ЛСР-008309/08 от 21.10.2008 выдано «Медак ГмбХ» (Германия); «Инфиджо» (дапоксетин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производитель ООО «Хемофарм» (Россия), РУ — ЛП-005621 от 01.07.2019 выдано АО «Нижфарм» (Россия); «Тевабон» (МНН отсутствует), таблеток и капсул набор, производитель «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд» (Израиль), РУ — ЛСР-008970/10 от 31.08.2010 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд» (Израиль); «Валз Комби» (амлодипин + валсартан), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, производитель «Плива Хрватска д.о.о.» (Хорватия), РУ — ЛП-004903 от 29.06.2018 выдано «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд» (Израиль); «Вентер» (сукральфат), таблетки, 1 г, производитель АО «КРКА, д.д., Ново место» (Словения), РУ — П N014017/01 от 12.2007 выдано АО «КРКА, д.д., Ново место» (Словения); «Фунготербин» (тербинафин), спрей для наружного применения, производитель АО «Нижфарм» (Россия), РУ — ЛС-002681 от 05.04.2012 выдано АО «Нижфарм» (Россия); «Цисагаст» (омепразол), капсулы, производитель «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» (Чехия), РУ — ЛСР-010917/09 от 31.12.2009 выдано «ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.» (Чехия).

Также ведомство отменило регистрацию четырех фармсубстанций: