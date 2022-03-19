Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной

11:41 19.03.2022

Накануне, 18 марта, Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию разработанной им назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021).

Этой вакциной нужно будет прививаться раз в шесть месяцев, пояснил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

По словам ученого, назальную вакцину получили уже 104 человека, пока никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев не выявили.

Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса были разрешены Минздравом в середине октября 2021 года.