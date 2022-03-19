Гинцбург рассказал, как часто нужно прививаться назальной вакциной
Накануне, 18 марта, Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию разработанной им назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021).
Этой вакциной нужно будет прививаться раз в шесть месяцев, пояснил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
По словам ученого, назальную вакцину получили уже 104 человека, пока никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев не выявили.
Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса были разрешены Минздравом в середине октября 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Правильно. Обонятельный нерв идет напрямую в мозг минуя гематоэнцефалический барьер. Была в 80-е годы нозальная гриппозная вакцина, сразу дала такие осложнегия и ее быстро отменили. Почвовед вряд ли это знает.
Уверены?
Подождите до осени.... во Франции ограничения сняли из-за выборов,
у нас сами знаете из-за ...
а там наверху
11.07.2021
Спецпредставитель президента РФ и экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс стал акционером инвестиционной компании АФК «Система», которая является одним из крупнейших производителей вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».
«Чубайс Анатолий Борисович. Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 0,0038%», — указано в документе за подписью директора компании Владимира Увакина.
Чубайс получил ценные бумаги АФК «Система» в рамках программы мотивации члена совета директоров. По данным Московской биржи, стоимость пакета акций, принадлежащих теперь Чубайсу, составляет около 11,3 млн рублей.
АФК «Система» — публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, работающая в отраслях телекоммуникации, высоких технологий, банковских услуг, розничной торговли, лесопереработки, сельского хозяйства, недвижимости, туризма и медицинских услуг. С 2020 года на заводе «Биннофарм», принадлежащем АФК «Система», производят российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», уточняет RT. Ранее сообщалось, что глава инвестиционной компании Владимир Евтушенков собирается продать 11,2% акций «Биннофарм Групп» инвестиционному подразделению ВТБ.
Там много высокоставленных лиц харчуется,темболее спецоперация!
Не говори ГОП
пока не перепрыгнешь.
Как часто ему предлагали заткнуться?
Теперь на Украине - никаких Pfizer. Только - "Спутник V"!!!