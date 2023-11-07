В ВОЗ заявили о росте смертности от туберкулеза из-за COVID

10:15 7.11.2023

Смертность от туберкулеза в мире в период 2020-2022 года увеличилась почти на полмиллиона случаев, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как пишет ТАСС, в ВОЗ связали рост смертности с пандемией COVID. По оценкам экспертов, в 2022 году во всем мире туберкулезом заболели 10,6 млн человек. При этом с 2020 года наблюдается рост заболеваемости.

В 2022 году туберкулез "оставался второй по значимости после COVID-19 причиной смертности в мире от одного инфекционного агента", и глобальные цели по борьбе с туберкулезом "не были достигнуты".

Зарегистрированное число людей, у которых эта болезнь была диагностирована впервые, составило 7,5 млн. Это самый высокий показатель с тех пор, как ВОЗ начала глобальный мониторинг туберкулеза в 1995 году. В 2022 году туберкулез стал причиной примерно 1,3 млн смертей. С 2015 года смертность снизилась на 19%.

В ВОЗ считают, что возврат к снижению заболеваемости, который наблюдался до пандемии, может произойти в 2023 или в 2024 году.

Туберкулез - инфекционное заболевание человека, а также животных. Чаще всего палочки Коха поражают легкие, но иногда и нервную, мочеполовую, костную, пищеварительную системы. Общими симптомами легочного туберкулеза являются кашель (иногда с мокротой и кровью), боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка и ночной пот. Болезнь передается воздушно-капельным путем и протекает, как правило, в скрытой форме, но в некоторых случаях приобретает открытую, активную форму.