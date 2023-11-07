В ВОЗ заявили о росте смертности от туберкулеза из-за COVID

Смертность от туберкулеза в мире в период 2020-2022 года увеличилась почти на полмиллиона случаев, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как пишет ТАСС, в ВОЗ связали рост смертности с пандемией COVID. По оценкам экспертов, в 2022 году во всем мире туберкулезом заболели 10,6 млн человек. При этом с 2020 года наблюдается рост заболеваемости.

В 2022 году туберкулез "оставался второй по значимости после COVID-19 причиной смертности в мире от одного инфекционного агента", и глобальные цели по борьбе с туберкулезом "не были достигнуты". 

Зарегистрированное число людей, у которых эта болезнь была диагностирована впервые, составило 7,5 млн. Это самый высокий показатель с тех пор, как ВОЗ начала глобальный мониторинг туберкулеза в 1995 году. В 2022 году туберкулез стал причиной примерно 1,3 млн смертей. С 2015 года смертность снизилась на 19%.

В ВОЗ считают, что возврат к снижению заболеваемости, который наблюдался до пандемии, может произойти в 2023 или в 2024 году.

Туберкулез - инфекционное заболевание человека, а также животных. Чаще всего палочки Коха поражают легкие, но иногда и нервную, мочеполовую, костную, пищеварительную системы. Общими симптомами легочного туберкулеза являются кашель (иногда с мокротой и кровью), боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка и ночной пот. Болезнь передается воздушно-капельным путем и протекает, как правило, в скрытой форме, но в некоторых случаях приобретает открытую, активную форму.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.11.2023, 17:11
    Гость: Во-во!

    Уже выяснили, экспериментальным путем, что всего лишь восемь прививок от ковидлы гарантировано излечивают от всех болезней!

  2. 07.11.2023, 17:08
    Гость: Пока что в РФ исполнителей указаний ВОЗ

    Награждают госнаградами и пытаются утопить в деньгах.

  3. 07.11.2023, 16:17
    Гость: Не из-за "ковида", а из-за "вакцины"

    Ударились в рост человечьи кончины:
    Людей этой жижею пичкала ВОЗ -
    Вот с ней и всобачила туберкулёз!

  4. 07.11.2023, 14:45
    Гость: ABCD

    ВОЗ американская организация, находится в США, формально под ООН но ею управляют граждане США (сионофашисты Оманда Гейтс и Билл Гейтс) и финансируют США.
    РФ выйти из ВОЗ не может- никто в США не разрешит. Гегемон на прямую подчиняется решениям пр-ва США в экономике (минфину США) и внутренней политике через специально созданными США для стран третьего мира в ООН "профильными комитетами".
    Примеры как США управляют внутренней политикой РФ предостаточно. Это и безропотное "под козырёк" принятие пенсионной реформы спущенной из МВФ, и падение рубля ЦБ РФ, указания на текущие курсы ЦБ получает из минфина США каждый день, это изменение конституции РФ "под себя" Гегемоном, но без кардинального изменения статей, которые и дают возможность США руководить РФ "по факсу", беспрекословные выполнения "рекомендация" ВОЗ США в вирусобесие, фетиш либералов -"цифровая экономика" очень подозрительно похожа на озвученные в США в 80-х идеи леквидации наличности и созданию безналичной экономики которой чиновники будут управлять через "приложения", это при внешней риторике властей РФ о "семейных ценностях" фактически реализуемая западная программа абортов и сокращения населения РФ. Некоторые действия пр-ва РФ слишком похожи на внедрение в РФ и отработки в режиме "полигона" различных идей по управлению населением и его сокращения.
    Как бы гегемон красиво не "пел" про семейные ценности, но при нём народ вымирает ударными темпами! Значит цели у него иные, чем "семейные ценности" у гоев.

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