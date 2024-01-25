Что такое сон? Почему людям снятся сны?

Сон – это естественное состояние отдыха для организма, когда человек находится в пассивном состоянии сознания.

Во время сна происходят различные физиологические и психологические процессы, восстанавливающие ресурсы и обеспечивающие нормальное функционирование. В этой статье мы поговорим про то, что такое сон, зачем он нужен и какие существуют фазы сна. 

Основной целью сна является восстановление энергии. Во время бодрствования мы тратим много энергии на физическую и умственную активность. Сон позволяет организму восполнить эти затраты, поддерживая нормальные функции клеток и тканей.

Механизмы, определяющие содержание снов, до конца не ясны. Одна из гипотез заключается в том, что мозг во время сна обрабатывает информацию, полученную за день, и формирует сценарии на основе этой обработки. Это объясняет появление сновидений, связанных с повседневной жизнью и переживаниями.

Сны могут также выполнять функцию обучения и тренировки. Некоторые исследования предполагают, что сны помогают укреплять память и улучшают когнитивные способности. В процессе сна мозг повторяет и упорядочивает информацию, что способствует лучшему усвоению знаний.

Какие существуют фазы сна? 

Сон проходит через несколько фаз, которые регулируются центральной нервной системой. Основные фазы сна включают:

1. Бодрствование (WAKE). Это активная фаза, когда человек находится в состоянии бодрствования, сознательно воспринимает окружающий мир и активно взаимодействует с ним.
2. Медленная фаза сна (NREM). Она делится на:

  • Этап 1.  Это начальная стадия сна, переходный период между бодрствованием и глубоким сном. Человек легко просыпается на этой стадии.
  • Этап 2. Это более глубокая стадия сна, характеризующаяся углублением сна, но без присутствия быстрых глазодвижений. Составляет значительную часть сна.

3. Быстрая фаза сна (REM).  В этой фазе происходит интенсивная деятельность мозга, сновидения, и мышцы тела временно парализованы. БГД составляет примерно 20-25% общего времени сна и повторяется несколько раз за ночь. БГД является ключевым для обработки информации, памяти и эмоционального регулирования.

Одним из интересных аспектов сна являются сновидения. Сновидения – это образы и сценарии, которые мы видим во сне. Они могут быть яркими и реалистичными или абстрактными и несвязными. Научные исследования неоднократно подтверждали, что сновидения связаны с активностью мозга в фазе быстрого глазодвижения (БГД), когда происходит интенсивная работа нервных клеток.

Несмотря на все научные теории, сон остается загадкой, и его точные механизмы требуют дополнительного изучения. Однако, несомненно, что сон играет важную роль в поддержании здоровья и нормального функционирования человеческого организма.

Подробнее на сайте  https://son.ru/

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