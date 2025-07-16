Российские инженеры разработали ИИ-гаджет для контроля болезней лёгких

Российский стартап при содействии Национальной технологической инициативы (НТИ) разработал устройство, предназначенное для раннего выявления и наблюдения за заболеваниями органов дыхания, такими как астма и хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ).

Как пишет газета «Известия», прибор с использованием искусственного интеллекта анализирует параметры дыхания, позволяет оперативно обнаружить нарушения, оценить результативность терапии и спрогнозировать возможное ухудшение состояния.

Ключевая особенность новинки — оперативность и наглядность получаемых данных. В отличие от традиционных приборов вроде пикофлоуметров или спирометров, предоставляющих лишь отдельные показатели (например, объём выдоха), этот гаджет формирует полноценный отчёт с графическим анализом и оценочными метриками всего за минуту. Устройство по функционалу сравнимо с умным глюкометром, только адаптированным под нужды пациентов с дыхательными расстройствами: врач и пользователь получают не «сырые» значения, а интерпретированные выводы о состоянии дыхательной системы, дополненные рекомендациями ИИ.

«Это рабочий инструмент для клиницистов, позволяющий ставить более точный диагноз без дополнительных процедур. А для пациентов — способ наблюдать за своим здоровьем дома и предотвращать осложнения», — объяснил технический директор проекта Сергей Давыдов. По его словам, в перспективе технология может снизить затраты на лечение хронических заболеваний органов дыхания.

Разработка уже прошла лабораторные проверки, проведены первые пилотные исследования, оформлен патент. Стартап планирует совместно с Сеченовским университетом провести клинические испытания, затем зарегистрировать устройство в Росздравнадзоре и наладить массовое производство для медицинских учреждений и телемедицинских платформ.

Медицинские специалисты позитивно оценивают потенциал прибора в снижении рисков при хронических заболеваниях, но подчёркивают: гаджет не заменяет врача, и самостоятельное лечение может быть опасно.

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