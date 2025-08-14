Депутаты предложили компенсировать расходы на платные медуслуги

08:06 14.08.2025

Парламентская фракция «Справедливая Россия — За правду» обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести механизм возмещения гражданам расходов на платные медицинские услуги в случаях, когда бесплатная помощь по ОМС оказалась недоступной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В письме парламентарии отмечают, что предлагается «установить порядок компенсации гражданам затрат на оплату медицинских услуг, входящих в территориальную программу госгарантий, если их предоставление бесплатно было объективно невозможно».

Компенсация, по задумке депутатов, должна производиться в пределах лимитов, предусмотренных региональной программой для соответствующих видов помощи. Порядок подтверждения невозможности получения бесплатных услуг, перечень необходимых документов, сроки рассмотрения заявлений и перевода средств предлагается определить правительству. Предусматривается также, что обратиться за возмещением можно будет в течение года с момента оплаты услуги.

Сергей Миронов пояснил РИА Новости, что в стране нередки случаи, когда пациенты не могут получить помощь по ОМС из-за отсутствия специалистов, оборудования или вынуждены ехать в другой регион. «Иногда очередь на обследование растягивается на месяцы, а ждать невозможно», — подчеркнул он.

Лантратова в комментарии агентству добавила, что люди зачастую вынуждены обращаться в платные клиники, чтобы не терять время, особенно при серьезных диагнозах. «Это не прихоть, а необходимость», — отметила она.

По ее словам, предлагаемые изменения в закон «Об охране здоровья» позволят вернуть гражданам деньги за услуги, которые они были вынуждены оплатить из-за недоступности бесплатной помощи по причинам очередей, нехватки врачей или оборудования.

Депутат уточнила, что компенсация будет выплачиваться в пределах средств, заложенных в систему обязательного медстрахования. «Граждане должны быть уверены: если им пришлось заплатить за положенную по праву услугу, государство вернет эти средства. Рассчитываем на поддержку Минздрава», — заключила Лантратова.