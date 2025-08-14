Депутаты предложили компенсировать расходы на платные медуслуги
Парламентская фракция «Справедливая Россия — За правду» обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести механизм возмещения гражданам расходов на платные медицинские услуги в случаях, когда бесплатная помощь по ОМС оказалась недоступной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.
Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
В письме парламентарии отмечают, что предлагается «установить порядок компенсации гражданам затрат на оплату медицинских услуг, входящих в территориальную программу госгарантий, если их предоставление бесплатно было объективно невозможно».
Компенсация, по задумке депутатов, должна производиться в пределах лимитов, предусмотренных региональной программой для соответствующих видов помощи. Порядок подтверждения невозможности получения бесплатных услуг, перечень необходимых документов, сроки рассмотрения заявлений и перевода средств предлагается определить правительству. Предусматривается также, что обратиться за возмещением можно будет в течение года с момента оплаты услуги.
Сергей Миронов пояснил РИА Новости, что в стране нередки случаи, когда пациенты не могут получить помощь по ОМС из-за отсутствия специалистов, оборудования или вынуждены ехать в другой регион. «Иногда очередь на обследование растягивается на месяцы, а ждать невозможно», — подчеркнул он.
Лантратова в комментарии агентству добавила, что люди зачастую вынуждены обращаться в платные клиники, чтобы не терять время, особенно при серьезных диагнозах. «Это не прихоть, а необходимость», — отметила она.
По ее словам, предлагаемые изменения в закон «Об охране здоровья» позволят вернуть гражданам деньги за услуги, которые они были вынуждены оплатить из-за недоступности бесплатной помощи по причинам очередей, нехватки врачей или оборудования.
Депутат уточнила, что компенсация будет выплачиваться в пределах средств, заложенных в систему обязательного медстрахования. «Граждане должны быть уверены: если им пришлось заплатить за положенную по праву услугу, государство вернет эти средства. Рассчитываем на поддержку Минздрава», — заключила Лантратова.
" Порядок подтверждения невозможности получения бесплатных услуг, перечень необходимых документов, сроки рассмотрения заявлений и перевода средств предлагается определить правительству." (С)
Вот тут-то и зарыта собака. Будет, как обычно, установлен такой "порядок", что легче будет отказаться от хождений по инстанциям.
У нас деньги изымаются без проблем и проволочек (если не принадлежишь к какой-либо касте). А вот с возвратом в большинстве случаев - проблемы. И по срокам, и по затратам времени и сил.
это потуги Ещё придётся ходить, доказывая, что услугу государство не смогло представить. А так, идея хорошая. Но не для народа.
только вчера заказала на госуслугах справку о предоставленных мне медицинских услугах за 4 прошедших года. Глубже решила не копать. Выяснила, что мне приписали 4 визита к гинекологу и одну диспансеризацию. Вот думаю, поднимать ли шум и куда писать - в ОМС или сразу в прокуратуру? Ещё очень интересно, что они пишут, как бы нам, простым людям получить доступ к нашим электронным медкартам? Есть же у нас такое право? Должно быть! Поскольку я работаю, и за меня регулярно перечисляют положенные взносы, а к врачам практически не обращаюсь, всё равно без толку, то логично предположить, что на моём счету, если бы он был, кое-что должно накопиться. Почем бы эти деньги мне не перечислить в платное мед заведение по моему желанию или оплатить занятия в физкультурном центре? Давно пора проработать этот вопрос
Дайте сразу предскажу каков будет ответ. А ответ будет НЕТ.
ППР,кто умный догадается.