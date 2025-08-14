Депутаты предложили компенсировать расходы на платные медуслуги

Парламентская фракция «Справедливая Россия — За правду» обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести механизм возмещения гражданам расходов на платные медицинские услуги в случаях, когда бесплатная помощь по ОМС оказалась недоступной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В письме парламентарии отмечают, что предлагается «установить порядок компенсации гражданам затрат на оплату медицинских услуг, входящих в территориальную программу госгарантий, если их предоставление бесплатно было объективно невозможно».

Компенсация, по задумке депутатов, должна производиться в пределах лимитов, предусмотренных региональной программой для соответствующих видов помощи. Порядок подтверждения невозможности получения бесплатных услуг, перечень необходимых документов, сроки рассмотрения заявлений и перевода средств предлагается определить правительству. Предусматривается также, что обратиться за возмещением можно будет в течение года с момента оплаты услуги.

Сергей Миронов пояснил РИА Новости, что в стране нередки случаи, когда пациенты не могут получить помощь по ОМС из-за отсутствия специалистов, оборудования или вынуждены ехать в другой регион. «Иногда очередь на обследование растягивается на месяцы, а ждать невозможно», — подчеркнул он.

Лантратова в комментарии агентству добавила, что люди зачастую вынуждены обращаться в платные клиники, чтобы не терять время, особенно при серьезных диагнозах. «Это не прихоть, а необходимость», — отметила она.

По ее словам, предлагаемые изменения в закон «Об охране здоровья» позволят вернуть гражданам деньги за услуги, которые они были вынуждены оплатить из-за недоступности бесплатной помощи по причинам очередей, нехватки врачей или оборудования.

Депутат уточнила, что компенсация будет выплачиваться в пределах средств, заложенных в систему обязательного медстрахования. «Граждане должны быть уверены: если им пришлось заплатить за положенную по праву услугу, государство вернет эти средства. Рассчитываем на поддержку Минздрава», — заключила Лантратова.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.08.2025, 14:31
    Гость: корнет

    " Порядок подтверждения невозможности получения бесплатных услуг, перечень необходимых документов, сроки рассмотрения заявлений и перевода средств предлагается определить правительству." (С)
    Вот тут-то и зарыта собака. Будет, как обычно, установлен такой "порядок", что легче будет отказаться от хождений по инстанциям.
    У нас деньги изымаются без проблем и проволочек (если не принадлежишь к какой-либо касте). А вот с возвратом в большинстве случаев - проблемы. И по срокам, и по затратам времени и сил.

  2. 14.08.2025, 14:09
    Гость: К сожалению

    это потуги Ещё придётся ходить, доказывая, что услугу государство не смогло представить. А так, идея хорошая. Но не для народа.

  3. 14.08.2025, 14:04
    Гость: Наталия

    только вчера заказала на госуслугах справку о предоставленных мне медицинских услугах за 4 прошедших года. Глубже решила не копать. Выяснила, что мне приписали 4 визита к гинекологу и одну диспансеризацию. Вот думаю, поднимать ли шум и куда писать - в ОМС или сразу в прокуратуру? Ещё очень интересно, что они пишут, как бы нам, простым людям получить доступ к нашим электронным медкартам? Есть же у нас такое право? Должно быть! Поскольку я работаю, и за меня регулярно перечисляют положенные взносы, а к врачам практически не обращаюсь, всё равно без толку, то логично предположить, что на моём счету, если бы он был, кое-что должно накопиться. Почем бы эти деньги мне не перечислить в платное мед заведение по моему желанию или оплатить занятия в физкультурном центре? Давно пора проработать этот вопрос

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам
Лукашенко рассказал, почему не помогает России в СВО
В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет
В Америке атомный геноцид японцев называют чуть ли не «актом милосердия»
Избранное
Дельфин, 17-18 ноября, «Космонавт» (Питер)
Права и обязанности клиента микрофинансовых организаций Украины
Осенняя хандра – как от нее избавиться?
Спектакль «Он. Она», 17 и 18 марта, «LA’Театра»
«Мягкая сила», МИД и «узник совести» Ермек Тайчибеков
Золотая молодёжь для олигархов, компрадоров и диктатуры
Бич современного поколения: авитоминоз
«Наше общество совершенно несерьёзно относится к военным приготовлениям Европы против нас»
«Запрещенные барабанщики» провели поклонников по дорогам войны
Гладиолусы на дачном участке: как ухаживать за гладиолусами
Рецензия на фильм «В тумане»: собаки отомстили корейцам
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации