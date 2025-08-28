В России начинают готовить врачей с IT-навыками

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Цифровая грамотность становится условием для работы врачом; некоторые вузы в мире и в России начинают готовить медицинские кадры с базовыми IT-навыками, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Всероссийском форуме волонтеров-медиков.

"Все диагностические приборы, которые мы сегодня используем, или приборы, которые используются для лечения - они совершенно иного формата. Цифровая грамотность - это условие (...). В мире уже ряд вузов и наши начинают готовить самые передовые [медицинские кадры] с базовыми IT-навыками, которые будут привносить изменения не только как специалисты-медики, но и IT-специалисты, и у них сегодня кардинальное преимущество", - цитирует Мурашко "Интерфакс"

По его словам, раньше говорили о том, что врачу необходима цифровая грамотность на уровне пользователя. "Сегодня говорить о цифровой грамотности только на уровне пользователя - это неправильно", - отметил министр.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.08.2025, 22:02
    Гость: Борщевик Тухачевского

    ИИ уже сумел превзойти большинство врачей-рентгенологов в правильной постановке диагноза. Зачем, спрашивается, врач этой специальности, если нейроннаая сеть ищет всякие затемнения в лёгких лучше его? Лучше определяет что это за болезнь.

  4. 28.08.2025, 20:32
    Гость: сергей-57

    касательно "навыков"- так они давно всё по смартфону смотрят.
    особенно "незаменимые спицыолысты"....

Все комментарии (6)
Выбор читателей
© KM.RU, Илья Шабардин
Бензина нет, а там, где есть — цены бьют рекорды. НПЗ ушли на ремонт. Что происходит?
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров назвал условие для проведения встречи Путина и Зеленского
В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода
Россия и Азербайджан подписали протокол по экономическому сотрудничеству
Избранное
«Черная Ленточка» устроила москвичам экскурсию по «Родине Смерти»
«Вопрос Украины – это не вопрос имперских амбиций России. Это вопрос имперских амбиций Запада и США»
Какие бывают сорта груш?
«Деникин спирт», 15 декабря, «Градов Бар» (Тула)
«Билл Гейтс – отец пандемии». А если это не фейк?
«Я другой такой страны не знаю, где президент пользовался бы таким безграничным доверием народа, несмотря на все его "обещаю переобещать", как в нашей»
«TODD», 28 января, Crocus City Hall
Фестиваль «ДК ГОРБУНОВА – ЛЕГЕНДА РУССКОГО РОКА», 30 и 31 августа, ДК им. Горбунова
Гран-Куражъ «IX жизней» (2CD)
Горшенев «Кукрыниксы. Наследие» (концерт с симфоническим оркестром)
Либералы в правительстве пошли на откровенный саботаж распоряжений президента
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации