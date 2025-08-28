В России начинают готовить врачей с IT-навыками

20:17 28.08.2025

Цифровая грамотность становится условием для работы врачом; некоторые вузы в мире и в России начинают готовить медицинские кадры с базовыми IT-навыками, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Всероссийском форуме волонтеров-медиков.

"Все диагностические приборы, которые мы сегодня используем, или приборы, которые используются для лечения - они совершенно иного формата. Цифровая грамотность - это условие (...). В мире уже ряд вузов и наши начинают готовить самые передовые [медицинские кадры] с базовыми IT-навыками, которые будут привносить изменения не только как специалисты-медики, но и IT-специалисты, и у них сегодня кардинальное преимущество", - цитирует Мурашко "Интерфакс".

По его словам, раньше говорили о том, что врачу необходима цифровая грамотность на уровне пользователя. "Сегодня говорить о цифровой грамотности только на уровне пользователя - это неправильно", - отметил министр.