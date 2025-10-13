В России зафиксирован рост заболеваемости ветрянкой

В России отмечается заметный рост числа заболевших ветряной оспой. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчеты территориальных управлений Роспотребнадзора.

Отмечается, что случаи инфекции за восемь месяцев 2025 года зафиксированы во всех субъектах страны.

По данным федерального ведомства, большинство заболевших составляют дети — 94,8% от общего числа инфицированных. При этом доля взрослых практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 5,2% против 5,7%.

Особенно существенный рост отмечен в отдельных регионах. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе число случаев ветряной оспы увеличилось на 67% по сравнению с 2024 годом. В Башкортостане показатель вырос более чем в два раза, достигнув 16,5 тысячи заболевших. Всплеск зафиксирован также в Воронежской и Оренбургской областях. В Республике Алтай за семь месяцев 2025 года инфекцию подхватили свыше 1,4 тысячи человек — почти столько же, сколько за весь прошлый год.

В Роспотребнадзоре напомнили, что самым эффективным способом защиты от заболевания остается вакцинация. Прививки проводятся в рамках национального и региональных календарей профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям.

  1. 13.10.2025, 12:22
    Гость: сергей-57

    ничего-скоро игиловцы со своими опарышами весь "букет" привезут смертельных болезней....

  4. 13.10.2025, 11:03
    Гость: Ага

    То ли ещё будет... Сейчас в Россию хлынет безвизовый поток китайских "женихов", согласно подписанным геополитиком соглашениям - для улучшения демографической ситуации.Во разных болячек навезут - Гинцбург замучится вакцины варить в три смены.

  5. 13.10.2025, 10:53
    Гость: НУ ДА

    ЗАВОЗИТЕ ЕЩЕ МИГРАНТОВ..ОНИ ВАМ УСТРОЯТ ВСПЛЕСК ВСЯКИХ ИНФЕКЦИЙ..ИДИОТИЗМ В СТРАНЕ!

Все комментарии (7)
