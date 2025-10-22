Вакцину от менингита могут включить в календарь прививок в 2027 году

Российская вакцина против менингококковой инфекции успешно завершила клинические испытания и может войти в национальный календарь прививок уже в 2027 году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов агентству ТАСС.

По словам парламентария, препарат полностью готов к массовому применению, а в настоящее время ведётся расширение производственных мощностей.

«Когда мы сможем выпускать достаточный объём доз для всей страны, вакцина будет включена в календарь. Ориентировочно это произойдёт в 2027 году», — уточнил Леонов.

Он отметил, что разработка препарата была сложной из-за существования нескольких серотипов возбудителя болезни. Ранее не удавалось создать универсальную вакцину, однако Федеральному медико-биологическому агентству удалось разработать препарат, защищающий от всех основных форм менингококковой инфекции.

Менингит — тяжёлое инфекционное заболевание, вызывающее воспаление оболочек головного и спинного мозга. Болезнь развивается стремительно и может привести к смерти в течение нескольких суток или вызвать серьёзные осложнения. Сейчас вакцинация против менингококковой инфекции проводится в России по эпидемическим показаниям.

  1. 22.10.2025, 12:48
    Гость: Уймитесь с вакцинами,уроды

    Хотите сделать через них,менингит массовым заболеванием? Менингит не только от менингита развивается,равно,как и пневмония не только от пневмококка.И,что? Не надо прикрываться "заботой",это-ложь.На самом деле кто-то получил рекомендацию,грохнуть иммунитет у детей и подростков в России НАВСЕГДА?

