В России утвердили новый порядок оказания медпомощи беременным

12:43 26.01.2026

Минздрав утвердил новый Порядок оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология". В него внесены изменения, направленные на повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам.

"В новом Порядке четко установлены сроки консультации беременных смежными специалистами (терапевт, офтальмолог, стоматолог и другими). Все консультации смежных специалистов распределены по триместрам беременности, с максимальным объемом обследования при постановке на учет по беременности, что, безусловно, позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику и прогнозировать возможные осложнения беременности и назначать профилактическую терапию", - рассказал ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов.

Специалист отметил, что эти сроки и объем проведения консультирования соответствуют клиническим рекомендациям Российского общества акушеров-гинекологов и направлены на раннее выявление патологии для дальнейшего полноценного обследования и выработки, при необходимости, тактики лечения.