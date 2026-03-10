Минздрав РФ предложил цветовую систему формы для медработников

08:05 10.03.2026

Минздрав России подготовил рекомендации по цветам формы для сотрудников медицинских учреждений. Как пишет РИА Новости, оттенок одежды предлагается выбирать в зависимости от должности работника и его места в структуре организации.

Так, руководителям советуют носить форму фиолетового цвета. Для врачей рекомендован темно-зеленый, а для среднего медицинского персонала — салатовый. Младшим медработникам предлагается одежда лавандового оттенка.

Административным сотрудникам рекомендуют голубую форму, а работникам немедицинских и хозяйственных служб, включая IT-специалистов, — серую.

В документе также говорится о требованиях к рабочей обуви. Для сотрудников поликлиник и других медучреждений рекомендуют выбирать обувь с подошвой толщиной около двух–трех сантиметров. Она должна быть гибкой, рифленой и прорезиненной, чтобы снижать нагрузку на ноги и предотвращать скольжение.