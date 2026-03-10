Минздрав РФ предложил цветовую систему формы для медработников
Минздрав России подготовил рекомендации по цветам формы для сотрудников медицинских учреждений. Как пишет РИА Новости, оттенок одежды предлагается выбирать в зависимости от должности работника и его места в структуре организации.
Так, руководителям советуют носить форму фиолетового цвета. Для врачей рекомендован темно-зеленый, а для среднего медицинского персонала — салатовый. Младшим медработникам предлагается одежда лавандового оттенка.
Административным сотрудникам рекомендуют голубую форму, а работникам немедицинских и хозяйственных служб, включая IT-специалистов, — серую.
В документе также говорится о требованиях к рабочей обуви. Для сотрудников поликлиник и других медучреждений рекомендуют выбирать обувь с подошвой толщиной около двух–трех сантиметров. Она должна быть гибкой, рифленой и прорезиненной, чтобы снижать нагрузку на ноги и предотвращать скольжение.
Занимаются ерундой бездельники, лучше бы думали о подготовке кадров, как улучшить оказание медицинской помощи
У медицины уже есть опыт цветовой дифференциации мусорных пакетов. И пусть их потом все сваливали на одну свалку, но продавцы нажилиииись....
Конечно нет у МЗ ума. Никогда ничего до ума не доводят. Если халаты разного цвета, то надо сразу и взаимное приветствие вводить. Фиолетовый халат - три раза ку, зелёный - два. А перед медсестрой пусть один раз приседают. Обязательно регламентировать положение рук, расстояние между стопами и коленями, направление взгляда...
И будут ему и персонал и пациенты два раза Ку делать.
Кто скажет? У нас минздрав в здравом уме?