Россиянам с 18 лет предложат оценить риски раннего старения
В России проверить риски раннего старения теперь смогут все желающие начиная с 18 лет. Такая возможность появится в Центрах медицины здорового долголетия, первый из которых уже открылся в Москве на базе РНЦХ имени академика Петровского, пишет РИА Новости.
Как пояснил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалёв, главная задача проекта — научить людей как можно раньше следить за своим биологическим возрастом и вовремя корректировать образ жизни. По его словам, важно заинтересовать в этом прежде всего молодёжь, чтобы забота о здоровье стала естественной привычкой.
Обследование будет проходить в несколько этапов. Сначала пациенту предложат анкетирование и оценку биологического возраста. Если специалисты увидят факторы риска, на следующем этапе назначат дополнительные анализы и более глубокие исследования. После этого каждый посетитель получит персональные рекомендации.
В центрах можно будет заранее оценить риски, связанные с опорно-двигательной системой, обменом веществ, лишним весом, когнитивными изменениями и психоэмоциональным состоянием. Для этого предусмотрены как базовые, так и расширенные лабораторные исследования.
Специалисты отмечают, что без внимания к здоровью первые хронические заболевания могут проявиться уже к 35 годам. Именно поэтому ранняя диагностика и работа с биологическим возрастом рассматриваются как способ продлить активный период жизни и снизить вероятность возрастных нарушений в будущем.
Это да. Любую здравую идею всегда можно довести до абсурда.
МЕДИЦИНУ ГЛАВКОМ НАЧИНАЛ ОДНОВРЕМЕННО С ОПТИМИЗАЦИЕЙ АРМИИ В 2013.
результаты все видят и чувствуют на своей шкуре.
?
ничего не поняла
С какой целью интересуются?Кто-то и впрямь людей за животных держит? Осмотры(с самого раннего возраста)-тесты-реестр привитых(не привитых)-рост,вес,обхват черепа...А,потом создадут комбикорм и реально,по стойлам,что ли?