Россиянам с 18 лет предложат оценить риски раннего старения

В России проверить риски раннего старения теперь смогут все желающие начиная с 18 лет. Такая возможность появится в Центрах медицины здорового долголетия, первый из которых уже открылся в Москве на базе РНЦХ имени академика Петровского, пишет РИА Новости.

Как пояснил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалёв, главная задача проекта — научить людей как можно раньше следить за своим биологическим возрастом и вовремя корректировать образ жизни. По его словам, важно заинтересовать в этом прежде всего молодёжь, чтобы забота о здоровье стала естественной привычкой.

Обследование будет проходить в несколько этапов. Сначала пациенту предложат анкетирование и оценку биологического возраста. Если специалисты увидят факторы риска, на следующем этапе назначат дополнительные анализы и более глубокие исследования. После этого каждый посетитель получит персональные рекомендации.

В центрах можно будет заранее оценить риски, связанные с опорно-двигательной системой, обменом веществ, лишним весом, когнитивными изменениями и психоэмоциональным состоянием. Для этого предусмотрены как базовые, так и расширенные лабораторные исследования.

Специалисты отмечают, что без внимания к здоровью первые хронические заболевания могут проявиться уже к 35 годам. Именно поэтому ранняя диагностика и работа с биологическим возрастом рассматриваются как способ продлить активный период жизни и снизить вероятность возрастных нарушений в будущем.

  16.04.2026, 14:42
    Гость: ОПТИМИЗИРОВАТЬ

    МЕДИЦИНУ ГЛАВКОМ НАЧИНАЛ ОДНОВРЕМЕННО С ОПТИМИЗАЦИЕЙ АРМИИ В 2013.
    результаты все видят и чувствуют на своей шкуре.

  16.04.2026, 14:05
    Гость: ох,не нравится мне всё это...

    С какой целью интересуются?Кто-то и впрямь людей за животных держит? Осмотры(с самого раннего возраста)-тесты-реестр привитых(не привитых)-рост,вес,обхват черепа...А,потом создадут комбикорм и реально,по стойлам,что ли?

Выбор читателей
ЦБ РФ зафиксировал резкий рост объема наличных в обращении
Минюст внес Стэнфордский университет в реестр нежелательных организаций
Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
Украина предложила РФ продлить пасхальное перемирие
Избранное
Маргарита Еськина (Великий Бах), 9 августа, Усадьба Кусково
Теуникова и КоМПОзит «Один страшный день»
Артерия «ZNAKI. LIVE» (2CD + DVD)
«Бригадный подряд» нашел способ повышения либидо у женщин в 8 раз
Стереозвук feat. Среда «Когда придет весна» (интернет-сингл)
«Вряд ли для кого является секретом, что с исчезновением СССР антисоветская риторика стала обычным явлением»
Российский национальный оркестр (Брукнер и Мендельсон), 26 февраля, КЗ «Зарядье»
тоскарабочегокласса «Ты рядом, круто» (интернет-сингл)
Группировка Свердловск «Джинсы»
Ермен Анти, 13 января, Harat’s Pub (Актюбинск)
Кузьма и ВиртУОзы «Abanamath»
