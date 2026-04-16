Россиянам с 18 лет предложат оценить риски раннего старения

В России проверить риски раннего старения теперь смогут все желающие начиная с 18 лет. Такая возможность появится в Центрах медицины здорового долголетия, первый из которых уже открылся в Москве на базе РНЦХ имени академика Петровского, пишет РИА Новости.

Как пояснил директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Алексей Москалёв, главная задача проекта — научить людей как можно раньше следить за своим биологическим возрастом и вовремя корректировать образ жизни. По его словам, важно заинтересовать в этом прежде всего молодёжь, чтобы забота о здоровье стала естественной привычкой.

Обследование будет проходить в несколько этапов. Сначала пациенту предложат анкетирование и оценку биологического возраста. Если специалисты увидят факторы риска, на следующем этапе назначат дополнительные анализы и более глубокие исследования. После этого каждый посетитель получит персональные рекомендации.

В центрах можно будет заранее оценить риски, связанные с опорно-двигательной системой, обменом веществ, лишним весом, когнитивными изменениями и психоэмоциональным состоянием. Для этого предусмотрены как базовые, так и расширенные лабораторные исследования.

Специалисты отмечают, что без внимания к здоровью первые хронические заболевания могут проявиться уже к 35 годам. Именно поэтому ранняя диагностика и работа с биологическим возрастом рассматриваются как способ продлить активный период жизни и снизить вероятность возрастных нарушений в будущем.