Что нужно знать о диагностике онкологических заболеваний у ребенка

Разбираем современные методы диагностики онкологических заболеваний у детей: какие исследования проводятся, как распознать рак на ранней стадии и какие технологии применяются в онкологии.

Современные методы диагностики рака позволяют выявить онкологию на ранней стадии, что критически важно для успешного лечения, особенно, если заболел ребенок. Рассмотрим, в каких случаях нужна диагностика, какие исследования проводятся, и как к ним правильно подготовиться.

Когда необходима диагностика онкологии у ребенка

Поводом для онкологической диагностики у ребенка служит ряд тревожных симптомов и признаков. Важно понимать, что их наличие не всегда означает рак, но требует обязательной консультации с педиатром. К таким «красным флагам» можно отнести симптомы интоксикации, не связанные с простудой и инфекционными заболеваниями, среди которых:

  • Стойкое и необъяснимое повышение температуры тела;
  • Ночная потливость;
  • Частые головные боли;
  • Тошнота и рвота;
  • Плохой аппетит и потеря веса без видимых причин.

Помимо общих признаков, могут появиться специфические симптомы: уплотнения и припухлости на теле, конечностях или в области шеи, а также на синяки и кровоизлияния, возникающие сами по себе.

К серьезным поводам для обследования относится нарушение координации, резкое ухудшение зрения, боли в костях, длительная слабость и бледность кожи.

Ниже рассмотрим, какие методы диагностики применяют при онкологических заболеваниях и как они осуществляются, в зависимости от возраста ребенка.

Методы диагностики

Диагностика онкологических заболеваний у детей начинается с общего мониторинга состояния организма, а затем переходит к сложным и инвазивным процедурам при необходимости. К основным составляющим диагностики относят: клинический осмотр, лабораторные и эндоскопические исследования, инструментальные методы, а также биопсию и люмбальную пункцию в отдельных случаях.

Клинический осмотр

Задача первичного осмотра – общая оценка здоровья пациента. Прежде всего врач-педиатр проводит беседу с родителями, собирая полный анамнез: выясняет жалобы, сроки появления симптомов, перенесенные заболевания и наследственные факторы. Затем доктор непосредственно осматривает пациента: проверяет лимфатические узлы, пальпирует живот, оценивает состояние кожных покровов, мышечный тонус, неврологический статус. На основе данных формируется предварительное заключение и план дальнейшего узконаправленного обследования у детского онколога и других специалистов.

Лабораторные исследования

Этот этап включает в себя анализы крови и мочи, которые показывают изменения в организме, вызванные возможными злокачественными процессами.

Обязательные исследования:

  • Общий анализ крови – отражает количество кровяных телец (эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) в плазме крови. Отклонение от нормы может свидетельствовать о патологии, например, снижение гемоглобина (железосодержащий белок) указывает на анемию, появление незрелых клеток (бластов) – на аномалии в кроветворении. Повышение СОЭ косвенно указывает на наличие онкологии или воспаления. При диагностике онкологии показательны также эритроцитарные и тромбоцитарные индексы, а также лейкоцитарная формула, которая позволяет выявить снижение иммунной функции.
  • Биохимический анализ крови – объединяет в себе показатели углеводного, белкового, липидного и пигментного обмена, уровень ферментов и электролитов, что позволяет оценить функции внутренних органов. Например, повышение печеночных ферментов АЛТ и АСТ на фоне высокого билирубина может говорить о повреждении печени вследствие опухолевой интоксикации или других патологий.
  • Анализ крови на онкологические маркеры – определяет наличие в крови особых веществ (белков, ферментов, антигенов), которые вырабатываются самой опухолью или организмом, в ответ на онкопроцесс. Онкомаркеры присутствуют в организме в малых количествах и значительно повышаются в ответ на рост опухоли. Из 200 известных науке онкомаркеров, при диагностике рака используются около 25, а в исследовании детской онкологии – в разы меньше. Для каждого типа онкологического заболевания существует отдельный маркер, который анализируется при подозрении на определенный вид рака.
  • Общий анализ мочи – показывает изменения в функциональном состоянии мочевыделительной системы и почек.

Важно помнить, что анализы крови не способны определить точный диагноз, а тем более показать местоположение опухоли. Они отражают общее состояние здоровья в конкретный момент времени и лишь косвенно указывают на возможную патологию. Высокая информативность диагностики онкологических заболеваний у детей достигается сочетанием различных методов, среди которых важную роль играют инструментальные исследования, о которых расскажем ниже.

Инструментальные исследования

Современные неинвазивные методы диагностики онкологических заболеваний позволяют «увидеть» опухоль внутри тела, оценить ее точные размеры, расположение, структуру и наличие метастазов. Основными считаются:

  • Ультразвуковое исследование (УЗИ) – быстрый и безопасный метод для первичной оценки органов брюшной полости, малого таза и мягких тканей. УЗИ можно проводить с рождения ребенка, так как ультразвуковые волны не несут лучевой нагрузки и не имеют накопительного эффекта.
  • Рентгенодиагностика – рентгенография дает статичные однослойные снимки внутренних органов и систем организма. В свою очередь рентгеноскопия запечатлевает процессы в динамике. Рентген можно делать с рождения, но строго по показаниям с применением «детских» доз облучения.
  • Компьютерная томография (КТ) – дает детальные послойные рентгеновские снимки органов грудной клетки, брюшной полости, головного мозга и костей. Дополнительное введение контрастного вещества позволяет максимально точно и объемно увидеть злокачественное образование. Из-за высокой лучевой нагрузки КТ у маленьких детей проводится только в случае, если без исследования невозможно установить точный диагноз.
  • Магнитно-резонансная томография (МРТ) – обеспечивает высококонтрастные изображения мягких тканей, что особенно важно для диагностики опухолей головного и спинного мозга. Также может проводиться с введением контраста для максимальной визуализации опухоли. МРТ не несет негативных последствий для организма, а потому может применяться с первых дней рождения.
  • Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – современный метод, который выявляет зоны повышенного метаболизма в организме, характерные для раковых клеток, и используется для поиска метастазов.

Объединенная методика ПЭТ/КТ дает не только визуальную оценку злокачественного новообразования, но также позволяет определить функциональную активность патологических клеток. Так как метод несет лучевую нагрузку, у детей он используется для уточнения диагноза только при подтвержденной онкологии и строго по показаниям.

Эндоскопические исследования

Эндоскопия – это метод диагностики, при котором внутренние органы и полости осматриваются с помощью специального инструмента – эндоскопа, который вводится в пищевод, кишечник, дыхательные пути или мочеиспускательный канал. Эндоскоп оснащается источником света и видеокамерой для вывода изображений на монитор. У детей проводят такие эндоскопические исследования:

  • Бронхоскопия – для исследования верхних дыхательных путей, щитовидной железы, лимфатических узлов шеи и средостения;
  • Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) – для оценки состояния желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки;
  • Колоноскопия – для визуализации толстой и подвздошной кишки.

Эндоскопические исследования проводятся с самого раннего возраста, в том числе у младенцев, почти всегда с седацией или под общим наркозом. Это необходимо для комфорта ребенка и удобства проведения процедуры.

Биопсия и люмбальная пункция

Биопсия – это инвазивный метод диагностики при котором исследуется небольшой образец ткани из опухоли или костного мозга (трепанобиопсия). Например, биопсия кости назначается при остеосаркоме. Полученный материал отправляется в патоморфологическую лабораторию для гистологического и цитологического анализа.

Специалист-патолог определяет, является ли опухоль злокачественной, из каких клеток она состоит, и оценивает степень ее агрессивности. Биопсия позволяет со 100% точностью подтвердить рак и определить его гистологический тип. Нередко биопсия происходит после операции, а данные исследования используются, в том числе, при назначении препаратов для химиотерапии и определении дозы облучения для лучевой терапии.

Люмбальная пункция – это не только метод диагностики рака спинного мозга, но также вариант лечебной процедуры. С помощью специальной иглы специалист берет образец спинномозговой жидкости для выявления опухолевых клеток, а также вводит лекарственные препараты непосредственно в спинномозговой канал в случае терапии.

Оба метода допустимо проводить с младенческого возраста при наличии показаний.

Подготовка к диагностике

Некоторые диагностические процедуры требуют подготовки, например, за несколько часов перед КТ и МРТ с контрастированием не рекомендуется принимать пищу, а все эндоскопические и лабораторные исследования выполняются натощак, а потому их лучше проводить в утреннее время.

Многие инструментальные методы, такие как МРТ или КТ, требуют полной неподвижности, поэтому для маленьких детей часто применяется медикаментозный сон (седация) или наркоз, что предполагает предварительную консультацию с анестезиологом.

Родителям важно психологически подготовить ребенка: объяснить, зачем нужно исследование и как оно проходит. В день процедуры можно взять с собой любимую игрушку, чтобы отвлечь малыша и создать у него ощущение безопасности.

