Ортопед травматолог в Москве: рейтинг лучших

Зачем разбираться в рейтингах врачей

Повреждения суставов, хронические боли в спине, последствия травм и переломов давно перестали быть «болячками по возрасту». Сегодня за помощью к ортопеду приходят и офисные сотрудники, и спортсмены, и пациенты после тяжелых заболеваний. В городе с огромным выбором клиник легко потеряться среди сотни фамилий.

Рейтинг врачей не заменяет живого осмотра, но помогает сузить круг поиска: посмотреть стаж, профиль операций, клинику, отзывы и возможности по диагностике и реабилитации. В этом обзоре собраны лучшие травматологи Москвы и лучшие ортопеды Москвы, которые работают в крупных московских центрах, специализирующихся на травматологии и ортопедии.

Отдельно обратим внимание на экспертов, которые занимаются эндопротезированием (заменой суставов) и сложной реконструктивной хирургией.

Врачи и их описание

Пономарев Тимофей Викторович

Травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач высшей категории. Специализируется на эндопротезировании тазобедренного, коленного и плечевого суставов, в том числе при сложных деформациях, последствиях переломов и артрозе высоких степеней. Окончил РУДН и ординатуру по травматологии и ортопедии в ММА им. Сеченова, проходил множество курсов по остеосинтезу и протезированию крупных суставов, включая обучение по линии AO Trauma и ведущих производителей имплантов.В работе делает акцент на безопасной анестезии, тщательном планировании по КТ/рентгену и ранней активизации пациента. Ведет пациентов от первого приема до завершения реабилитации, подробно объясняя прогноз и ожидаемую нагрузку на протез.

Специализация: травматология и ортопедия, эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, сложные ревизионные операции

Стаж: 21 год

Сайт: https://vmp-medicine.ru

Ткалин Артем Николаевич

Травматолог-ортопед, врач высшей категории, заведующий травматолого-ортопедическим отделением. Один из ключевых специалистов по эндопротезированию крупных суставов, включая одномыщелковое протезирование колена и передний доступ при замене тазобедренного сустава. В клинике он отвечает за организацию операций, внедрение навигационных и интраоперационных контрольных методик, что снижает риск ошибок установки импланта и улучшает долгосрочный результат. Активно ведет просветительскую работу: записывает видео для пациентов о подготовке к операции, противопоказаниях, реабилитации и контроле боли. На приеме подробно разбирает снимки, обсуждает разные варианты протезов и помогает реалистично оценить сроки восстановления.

Специализация: травматология и ортопедия, эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, ревизионные операции

Стаж: 15 лет

Сайт :https://vmp-medicine.ru

Овсепян (Ованес) Оганес Вагинакович

Травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии клинического госпиталя MD GROUP. В практике сочетает экстренную и плановую травматологию: лечит переломы, разрывы связок и сухожилий, патологии стопы, артрозы и артриты, выполняет малоинвазивные вмешательства. Работал в крупных московских клиниках и травмпунктах, имеет опыт военной медицины. Ведет пациентов с острыми травмами и хроническими ортопедическими проблемами, уделяя внимание восстановлению функции и возврату к привычной активности.

Специализация: травматология и ортопедия, лечение переломов, повреждений связок, артрозов, патологии стопы

Ученая степень: без ученой степени

Стаж: 15 лет

Клиника: клинический госпиталь MD GROUP

Адрес клиники: г. Москва, Севастопольский проспект, д. 24, корп. 1

Шавырин Дмитрий Александрович

Доктор медицинских наук, руководитель отделения травматологии-ортопедии и заведующий кафедрой травматологии и ортопедии в МОНИКИ, главный внештатный специалист по травматологии и ортопедии Минздрава Московской области. Специализируется не только на стандартной травматологии, но и на онкоортопедии, сложных реконструктивных операциях, лечении опухолей костей и суставов. Имеет более 25 лет стажа, активно публикуется, участвует в разработке клинических рекомендаций. На приеме подробно объясняет пациентам с онкологическими и сложными ортопедическими диагнозами возможные варианты лечения и прогноз.

Специализация: травматология и ортопедия, онкоортопедия, реконструктивная хирургия

Ученая степень: доктор медицинских наук

Стаж: 25 лет

Клиника: МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Адрес клиники: г. Москва, ул. Щепкина, 61/2 (основной корпус МОНИКИ; уточняется при записи)

Телефон: через регистратуру МОНИКИ (единый телефон, указанный на сайте)

E-mail клиники: через форму обратной связи на сайте МОНИКИ

Шумский Алексей Андреевич

Травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, специалист по эндопротезированию тазобедренного и коленного суставов. Работает в Юсуповской больнице, имеет более 20 лет стажа. Основной профиль – высокотехнологичная ортопедическая хирургия, включая робот-ассистированное эндопротезирование суставов (Stryker Mako), что позволяет более точно устанавливать имплант и снижать риск осложнений. Принимает пациентов с тяжелым артрозом, посттравматическими деформациями, последствиями неудачных операций. На консультации детально обсуждает тип протеза, ограничения и срок службы конструкции.

Специализация: травматология и ортопедия, эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, робот-ассистированные операции

Ученая степень: кандидат медицинских наук

Стаж: 21 год

Клиника: Юсуповская больница

Адрес клиники: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 17, корп. 6

Телефон: +7 (499) 750-00-04 / +7 (495) 256-29-34

Гулулян Геворг Георгиевич

Ортопед-травматолог ФНКЦ ФМБА России, специалист по хирургическому лечению травм и заболеваний суставов. Владеет современными методиками оперативных вмешательств на костях и суставах, активно использует плазмотерапию (PRP), диагностические блокады и пункции суставов. В практике совмещает артроскопические вмешательства, малоинвазивную хирургию и консервативные методы лечения. Пациенты отмечают внимательное отношение и подробные объяснения по реабилитации после операций.

Специализация: травматология и ортопедия, артроскопия, хирургия суставов, PRP-терапия

Стаж: 15 лет

Клиника: ФНКЦ ФМБА России

Адрес клиники: 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 28

Телефон: +7 (499) 725-44-40

Резуненко Иван Александрович

Ортопед-травматолог НКЦ №2 (ранее ЦКБ РАН), врач первой категории, более 20 лет занимается эндопротезированием коленных суставов. По отзывам пациентов, успешно выполняет тотальные замены коленных суставов, включая операции с использованием роботизированных систем. Работает с тяжелыми случаями гонартроза, сочетанных деформаций и последствиями старых травм. Делает упор на тщательную подготовку к операции и грамотную программу послеоперационной реабилитации, что помогает пациентам быстро вернуться к самостоятельной ходьбе.

Специализация: травматология и ортопедия, тотальное эндопротезирование коленного сустава

Стаж: 21 год

Клиника: НКЦ №2 (ранее ЦКБ РАН)

Адрес клиники: 117593, г. Москва, Литовский бульвар, д. 1А

Цены на прием у травматологов-ортопедов в Москве

Стоимость консультаций и процедур в Москве сильно варьируется в зависимости от статуса клиники, квалификации врача и сложности вмешательства. По открытым данным, первичный прием ортопеда-травматолога в крупных частных центрах чаще всего стоит от 2500 до 7000 руб., у докторов наук и профессоров – выше.

Операции, артроскопия и эндопротезирование – это уже десятки и сотни тысяч рублей. Например, артроскопия коленного сустава в Москве может стоить от 20–25 тыс. до 80–100 тыс. руб. и выше, а эндопротезирование тазобедренного сустава – от 250–300 тыс. до 800–900 тыс. руб. и более в зависимости от сложности, импланта и стационара.

Ниже приведена ориентировочная таблица цен, чтобы было проще понять порядок сумм (это не прайс конкретной клиники, а усредненный диапазон по Москве):

Первичный прием травматолога-ортопеда: 2 500–7 000 руб Повторный прием: 2 000 – 5 000 руб Пункция сустава: 3 000 – 8 000 руб Внутрисуставная блокада: 3 500 – 9 000 руб Вправление вывиха (малый сустав): 5 000 – 15 000 руб Вправление вывиха (большой сустав): 15 000 – 40 000 руб Репозиция отломков при закрытом переломе: 20 000 – 80 000 руб Артроскопия сустава: 23 000–100 000 руб ХИЛ-терапия / высокоинтенсивная физиотерапия: 5 000 – 15 000 руб за курс/сеанс PRP-терапия сустава: 10 000–30 000 руб за процедуру Эндопротезирование тазобедренного сустава: 350 000 – 900 000 руб и выше Эндопротезирование коленного сустава: 350 000 – 850 000 руб и выше Ревизионное эндопротезирование сустава: 500 000 – 1 200 000 руб и выше

При выборе клиники важно уточнять, что входит в стоимость: консультации, предоперационные обследования, стоимость импланта, пребывание в стационаре, реабилитация.

Почему важно выбрать хорошего ортопеда

Качественная работа ортопеда-травматолога определяет не только отсутствие боли сегодня, но и вашу подвижность через 5–10 лет. Неправильно вправленный перелом или не идеально установленный протез может привести к хронической боли, ограничению движения и повторной операции.

Хороший врач:

точно диагностирует проблему (а не «лечит только по снимку»);

объясняет простым языком, что с суставом и какие есть варианты;

предлагает поэтапный план лечения: от консервативной терапии до хирургии;

честно говорит о рисках и прогнозе, не обещая невозможного;

не навязывает операции там, где можно помочь без них.

Советы по выбору ортопеда

Смотрите профиль врача, а не только рейтинг. Для артроскопии и эндопротезирования нужны хирурги, которые делают эти операции регулярно, а не «иногда». Обращайте внимание на стаж и специализацию. Для сложных случаев логично выбирать врача, который занимается именно этой зоной (тазобедренный сустав, колено, плечо) и имеет опыт ревизий. Читайте не только оценки, но и текст отзывов. Важно, как пациенты описывают общение, готовность врача объяснять и сопровождать после операции. Уточняйте, где оперирует врач. Хорошо, когда специалист связан с клиникой, в которой есть полноценная операционная и реанимация, а не оперирует «на разных площадках по знакомству». Сравнивайте не только цену, но и объем услуги. Иногда более высокая стоимость включает качественный имплант, стационар и развернутую реабилитацию, а «дешевый» вариант ограничен минимальным набором.

Важность диагностической базы

Даже самый опытный ортопед ограничен, если у него нет качественной диагностики. В идеале в клинике доступен цифровой рентген высокого разрешения, есть возможность сделать МРТ и КТ, особенно когда речь идет о планировании эндопротезирования и сложных операций, выполняется УЗИ суставов и мягких тканей, а также работают собственные лаборатории для предоперационных анализов. Такой набор исследований чаще всего можно найти в крупных федеральных центрах и специализированных клиниках.

Важность операционной базы

Операционная база – это не только «красивый стационар». Важно, чтобы в клинике был современный операционный блок, анестезиологическая служба, хорошо знакомая с особенностями ортопедических пациентов, возможность интраоперационного рентген-контроля и навигации, свое отделение реанимации с круглосуточным наблюдением и команда, которая регулярно обучается работе именно с ортопедическими больными. Для операций по эндопротезированию и ревизионной хирургии это критично: от уровня операционной базы напрямую зависит риск инфекции, вывиха протеза, тромбозов и других осложнений.

Реабилитация: половина успеха

Даже идеально выполненная операция не даст нужного результата без реабилитации. Правильно выстроенная программа:

помогает восстановить объем движения и силу мышц;

снижает риск контрактур и хромоты;

учит безопасно нагружать сустав и возвращаться к обычной жизни.

В крупных центрах реабилитация начинается уже в первые дни после операции: пациенты встают, ходят с ходунками или костылями, выполняют упражнения с инструктором ЛФК.

Отзывы специалистов о врачах-травматологах в Москве

Московское ортопедическое сообщество активно: врачи участвуют в конференциях, совместных операциях, обучении молодых специалистов. Оценка коллег часто не менее важна, чем отзывы пациентов.

Врачи федеральных центров отмечают высокий уровень подготовки и операционной техники у специалистов, которые выполняют сложные ревизионные вмешательства и работают с навигацией и робот-ассистированными системами.

Для многих пациентов ориентиром становится сотрудничество врача с клиниками, где собрана сильная команда и выстроены стандартизированные протоколы лечения.

Участие в научных публикациях и образовательных проектах показывает, что врач обновляет свои знания и не работает по схемам «20-летней давности».

Частые вопросы

Чем отличается ортопед-травматолог от просто травматолога и от хирурга?

Травматолог-ортопед занимается и острыми травмами (переломы, вывихи, разрывы связок), и хроническими заболеваниями суставов и позвоночника (артроз, деформации, последствия старых травм).

Просто травматолог чаще работает с острыми повреждениями, дежурит в травмпункте или стационаре.

Хирург – более широкая специальность: оперирует органы брюшной полости, сосуды, мягкие ткани, но не всегда обладает тем же уровнем компетенции именно в суставах и костях, что ортопед.

Как сэкономить на лечении у врача-травматолога в Москве?

Пройти первичную консультацию в центре, который помогает оптимизировать обследования (без лишних анализов и «платных пакетов»).

Уточнить возможность операции по квоте ВМП или ОМС в государственных учреждениях при соответствующих показаниях.

Обсудить с врачом разные ценовые категории имплантов, если планируется эндопротезирование.

Воспользоваться беспроцентной рассрочкой или поэтапной оплатой, которую предлагают некоторые клиники.



Когда необходимо обращаться к травматологам-ортопедам и травматологам-хирургам?

При острой травме (падение, удар, ДТП, подозрение на перелом или вывих) – как можно быстрее, желательно в травмпункт или стационар.

При нарастающей боли в суставе, хрусте, ограничении движения, опухании – планово, к ортопеду-травматологу.

При подготовке к возможной операции (например, при артрозе 3–4 степени) – заранее, чтобы обсудить сроки вмешательства и варианты лечения.



Можно ли лечиться у ортопеда-травматолога по ОМС в Москве или только платно?

Да, по полису ОМС можно получить консультацию травматолога, выполнить часть обследований и операции в государственных стационарах при наличии показаний и направления. Платный прием и операции чаще выбирают, когда нужно быстрее попасть к конкретному специалисту, получить индивидуальный подбор импланта и более комфортные условия пребывания.

Какие анализы и обследования лучше взять с собой на прием к ортопеду-травматологу?

Минимальный набор:

свежие рентгеновские снимки проблемной зоны (желательно в двух проекциях);

выписки из прошлых стационаров и кабинетов ЛФК;

результаты МРТ или КТ, если они уже выполнены;

список принимаемых лекарств и сопутствующих заболеваний.

К какому врачу идти при болях в колене/тазобедренном суставе/плече: ортопеду, неврологу или хирургу?

При боли в суставе, ощущении «заклинивания», хрусте, отеке – в первую очередь к ортопеду-травматологу.

Если боль тянущая, отдает в ногу или руку «по ходу нерва», есть онемение – дополнительно может понадобиться невролог.

Хирург чаще подключается при сочетанной патологии (грыжи, сосудистые проблемы и т.п.) или при необходимости другого вида операции.

Лечат ли ортопеды-травматологи без операции, или они занимаются только хирургией?

Большинство ортопедов-травматологов начинают с консервативного лечения: