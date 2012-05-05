Лечение наркомании

Лечение наркомании нужно начать как можно раньше, обратившись к врачу-наркологу. В этом случае высока вероятность того, что больной быстрее преодолеет зависимость и сможет вернуться к полноценной жизни.

Восстановление организма после наркотической или алкогольной зависимости — сложный и долгий процесс, в котором не обойтись без участия специалистов. Лечение наркомании нужно начать как можно раньше, обратившись к врачу-наркологу. В этом случае высока вероятность того, что больной быстрее преодолеет зависимость и сможет вернуться к полноценной жизни.

Как проходит лечение наркотической зависимости?

Процесс реабилитации наркоманов в Челябинске включает в себя следующие этапы:

  • Детоксикация. Из организма выводятся токсины от наркотиков при помощи капельниц. Состав детоксикантов подбирается врачом-наркологом индивидуально, в зависимости от состояния пациента и веществ, которые он употреблял. Детоксикация быстро устраняет абстиненцию (ломку), способствует восстановлению жизненно важных функций организма. Доступно амбулаторное лечение в клинике или на дому у пациента.
  • После снятия ломки устраняется психологическая зависимость от наркотиков. В каждом конкретном случае подбираются индивидуальные коррекционные методики, которые позволяют больному осознать, принять свое состояние, проработать проблемы, которые привели к наркотической зависимости, избавиться от чувства вины, заново выстроить отношения с родными и близкими. Занятия с психотерапевтом проводятся индивидуально или в групповом формате в нашем центре.
  • Социальная адаптация. Больному помогают вернуться к нормальной жизни в социуме, начать жить полноценно и насыщенно без наркотиков. На этом пути пациенту нужна поддержка близких и родных, которые заинтересованы в том, чтобы наркоман выздоровел.

Длительность терапии зависит от следующих факторов:

  • состояния больного, наличия у него хронических заболеваний, вызванных наркоманией или другими причинами;
  • разновидностью наркотических веществ, которые употреблял пациент;
  • длительностью, формой зависимости, частотой приема психотропных продуктов.

В чем состоит главная задача реабилитации наркоманов?

Многие больные, прошедшие первую стадию лечения, «откатываются» назад и возвращаются к приему наркотиков. Это происходит потому, что психологическая и эмоциональная зависимости не были устранены. Наркоман, который сталкивается с реальной жизнью, рефлекторно выбирает мир, который ему дарят психотропные вещества. Чтобы этого не произошло, требуется глубокая работа с врачом-психотерапевтом.

В ходе коррекционных мероприятий у больного восстанавливается самооценка, он обучается жизни в социуме без необходимости принятия наркотиков. Пациент заново выстраивает свою личность, находит хобби и увлечения, ставит новые цели в жизни. Смена мировоззрения после проведения психокоррекции позволяет вернуть обществу полноценного человека. Важно! Для достижения нужной цели необходимо искреннее желание больного выздороветь.

Статья проверена Корольковым Григорием Викторовичем - врачом общей практики "Урал Медикал Групп"

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
США потребовали от Венесуэлы разорвать связи с Россией, Китаем и Ираном
fanjianhua / Freepik.com"/>
США начали операцию по захвату танкера с российским флагом
Терпеть и молчать: танкеры – наши новые «красные линии»?
Пенсионерка на приеме у врача © KM.RU, Кирилл Зыков
В России планируют повышать медицинскую грамотность пенсионеров
Избранное
Сергей Черняховский: «Принцип неприкосновенности национального суверенитета в мире разрушен»
Крематорий «Охотник»
Последний ужин на «Титанике», 14 апреля, «Петрович»
Трейлер фильма «Миссия в Москве»
тоскарабочегокласса «День во сне» (интернет-сингл)
Нужны ли государству дети?
negative zero «14:14. Deluxe» (интернет-альбом)
Владимир Кузьмин «Я — твой рокенрол»
Руководство Дагестана готово капитулировать перед исламскими радикалами
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
«Теплая Трасса» продолжила «Сигналами» дело настоящего русского андеграунда
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации