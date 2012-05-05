19:19 13.01.2026

Лечение наркомании нужно начать как можно раньше, обратившись к врачу-наркологу. В этом случае высока вероятность того, что больной быстрее преодолеет зависимость и сможет вернуться к полноценной жизни.

Восстановление организма после наркотической или алкогольной зависимости — сложный и долгий процесс, в котором не обойтись без участия специалистов. Лечение наркомании нужно начать как можно раньше, обратившись к врачу-наркологу. В этом случае высока вероятность того, что больной быстрее преодолеет зависимость и сможет вернуться к полноценной жизни.

Как проходит лечение наркотической зависимости?

Процесс реабилитации наркоманов в Челябинске включает в себя следующие этапы:

Детоксикация. Из организма выводятся токсины от наркотиков при помощи капельниц. Состав детоксикантов подбирается врачом-наркологом индивидуально, в зависимости от состояния пациента и веществ, которые он употреблял. Детоксикация быстро устраняет абстиненцию (ломку), способствует восстановлению жизненно важных функций организма. Доступно амбулаторное лечение в клинике или на дому у пациента.

После снятия ломки устраняется психологическая зависимость от наркотиков. В каждом конкретном случае подбираются индивидуальные коррекционные методики, которые позволяют больному осознать, принять свое состояние, проработать проблемы, которые привели к наркотической зависимости, избавиться от чувства вины, заново выстроить отношения с родными и близкими. Занятия с психотерапевтом проводятся индивидуально или в групповом формате в нашем центре.

Социальная адаптация. Больному помогают вернуться к нормальной жизни в социуме, начать жить полноценно и насыщенно без наркотиков. На этом пути пациенту нужна поддержка близких и родных, которые заинтересованы в том, чтобы наркоман выздоровел.

Длительность терапии зависит от следующих факторов:

состояния больного, наличия у него хронических заболеваний, вызванных наркоманией или другими причинами;

разновидностью наркотических веществ, которые употреблял пациент;

длительностью, формой зависимости, частотой приема психотропных продуктов.

В чем состоит главная задача реабилитации наркоманов?

Многие больные, прошедшие первую стадию лечения, «откатываются» назад и возвращаются к приему наркотиков. Это происходит потому, что психологическая и эмоциональная зависимости не были устранены. Наркоман, который сталкивается с реальной жизнью, рефлекторно выбирает мир, который ему дарят психотропные вещества. Чтобы этого не произошло, требуется глубокая работа с врачом-психотерапевтом.

В ходе коррекционных мероприятий у больного восстанавливается самооценка, он обучается жизни в социуме без необходимости принятия наркотиков. Пациент заново выстраивает свою личность, находит хобби и увлечения, ставит новые цели в жизни. Смена мировоззрения после проведения психокоррекции позволяет вернуть обществу полноценного человека. Важно! Для достижения нужной цели необходимо искреннее желание больного выздороветь.

Статья проверена Корольковым Григорием Викторовичем - врачом общей практики "Урал Медикал Групп"