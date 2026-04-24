ТОП клиник Ростова-на-Дону и области: где получить качественные медицинские услуги

Чтобы ваш визит к врачу был максимально эффективным, воспользуйтесь нашими рекомендациями.

При выборе медицинского учреждения определяющими факторами являются квалификация специалистов, техническая оснащенность клиники и отзывы других пациентов. В Ростове-на-Дону и Ростовской области рынок частной медицины представлен широким спектром организаций, что позволяет пациентам выбирать как между узкоспециализированными центрами, так и между крупными сетевыми клиниками. В данном обзоре представлен рейтинг частных клиник, проанализированные по указанным критериям и заслуживающие внимания.

«АВЕНЮ»

Сеть медицинских центров «АВЕНЮ» по праву считается одним из лидеров частного здравоохранения в регионе. Компания планомерно развивает свою структуру, чтобы качественная диагностика и лечение были доступны каждому жителю. Сегодня сеть представлена не только в Ростове-на-Дону (более 15 филиалов во всех районах города), но и активно работает в области – в частности, открыты современные отделения в Батайске.

«АВЕНЮ» является фаворитом среди ростовчан и жителей области благодаря уникальному сочетанию широчайшего спектра услуг и демократичной ценовой политики. Пользователи в интернете высоко оценивают работу сети, отмечая профессионализм врачей и искреннюю заботу о пациентах. Для записи мы рекомендуем использовать официальный сайт клиники – это гарантирует оперативный прием без очередей и возможность выбрать удобное время у нужного специалиста.

Пациенты в отзывах особенно отмечают:

профессионализм и внимательность врачей;

вежливость и отзывчивость администраторов и медсестер;

чистоту и комфорт в помещениях;

удобство записи и отсутствие длинных очередей;

средний уровень цен, делающий услуги доступными для широкого круга посетителей.

Рейтинг клиники на 2ГИС – 4,9 из 5 баллов, что подтверждает высокий уровень доверия пациентов.

«Давинчи»

Медицинский центр «Давинчи» – это многопрофильное учреждение, которое делает серьезный акцент на хирургических методах лечения, репродуктологии и эстетической медицине. Клиника располагает собственным операционным блоком и палатами стационара.

Основной центр расположен в исторической части города на ул. Толмачева.

В отзывах пациенты чаще всего упоминают:

высокий профессионализм врачей;

внимательное отношение персонала и индивидуальный подход к каждому пациенту;

комфортную атмосферу и чистоту в помещениях.

На 2ГИС клиника имеет рейтинг 4,8 из 5 баллов – это говорит о стабильно высоком уровне удовлетворенности пациентов.

«Врачъ»

Медицинский центр «Врачъ» представляет собой сеть филиалов в Ростове-на-Дону, работающих по принципам доказательной медицины. Центр оказывает помощь как взрослым, так и детям по большинству стандартных направлений: терапия, ЛОР, гинекология и неврология.

Филиалы центра распределены по городу, включая микрорайон СЖМ и ЗЖМ.

Что отмечают пациенты:

наличие собственной лаборатории;

доброжелательность и отзывчивость персонала;

удобство записи на прием.

Рейтинг на 2ГИС – 4,3 из 5 баллов.

Чек-лист: как выбрать лучшую клинику Ростова-на-Дону и подготовиться к приему

Чтобы ваш визит к врачу был максимально эффективным, воспользуйтесь нашими рекомендациями: