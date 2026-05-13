Какие витамины и микроэлементы нужны ребёнку для здоровья глаз

Зрительная система ребёнка активно развивается до 6–7 лет, а окончательное формирование структур глаза завершается лишь к подростковому возрасту. В этот период ткани глаза особенно чувствительны к дефициту питательных веществ, необходимых для их нормального роста и функционирования. Современные данные показывают, что значительная доля детей имеет недостаток ключевых для зрения витаминов.

Масштаб проблемы детского гиповитаминоза

По данным исследований, проведённых среди российских детей, дефицит необходимых для организма веществ носит массовый характер. У 50% детей наблюдается недостаток витамина С, более чем у 60% — витаминов группы В, и более чем у 75% — витамина Е. Такая статистика вызывает обоснованное беспокойство, поскольку все эти микронутриенты напрямую вовлечены в работу зрительного анализатора.

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Витамин С — один из главных водорастворимых антиоксидантов организма. В тканях глаза он выполняет сразу несколько функций: укрепляет стенки капилляров, питающих сетчатку, поддерживает тонус глазных мышц, участвует в синтезе коллагена — структурного белка роговицы и склеры. При дефиците аскорбиновой кислоты глаза быстрее устают, усиливается риск повреждения сосудов глазного дна, а на поверхности белка могут появляться красные пятна от лопнувших капилляров. Исследования также подтверждают, что 70–80% детей на территории России имеют сочетанный дефицит трёх и более витаминов, и для защиты детских глаз от вредного излучения гаджетов необходимо дополнительное поступление этих веществ.

Витамин Е (токоферол)

Токоферол обладает одним из самых мощных антиоксидантных свойств среди витаминов. Он защищает мембраны клеток глаза от разрушительного действия свободных радикалов, которые в избытке образуются при интенсивной зрительной нагрузке и под воздействием синей части спектра гаджетов. При дефиците витамина Е возможна дегенерация сетчатки вследствие вторичного нарушения обмена витамина А. Интересно, что природный витамин Е также выступает как помощник лютеина, усиливая его способность защищать клетки сетчатки от окислительного повреждения.

Витамины группы В (В1, В3, В5, В6, В9, В12)

Шесть витаминов группы В, необходимых для адекватного функционирования нервной ткани, играют ключевую роль в работе зрительной системы. Они способствуют правильному метаболизму углеводов и жиров, обеспечивая энергией сетчатку и зрительные нервы, защищают нервную ткань глаза и улучшают кровоснабжение сосудов сетчатки. Без достаточного количества витамина В2 (рибофлавина) портится зрение, поскольку рибофлавин является компонентом пигмента, защищающего сетчатку от отрицательного влияния ультрафиолета и отвечающего за ночное зрение. Нехватка витаминов В1 и В12 может приводить к развитию пищевой оптической нейропатии — поражению зрительного нерва.

Таурин

Таурин — это аминокислота, которая в больших количествах содержится в сетчатке глаза и нервной ткани. Исследования на животных моделях продемонстрировали, что таурин необходим для развития глаза и мозга. Установлено, что дефицит таурина вызывает зрительную дисфункцию как у людей, так и у животных. Дети более зависимы от поступления таурина с пищей, чем взрослые. Таурин стимулирует репаративные и регенерационные процессы в тканях глаза, нормализует обмен ионов кальция и калия, поддерживает стабильность клеточных мембран.

Цинк и селен

Цинк — один из ключевых микроэлементов для зрительной системы. Он участвует в образовании меланина — пигмента, защищающего сетчатку, и входит в состав ферментов, отвечающих за антиоксидантную защиту. Дефицит цинка может стать причиной нарушения темновой адаптации — способности глаза привыкать к разным уровням освещённости.

Селен, в свою очередь, сохраняет остроту зрения и ограждает глаза от инфекций. Он также защищает ткани глаза от разрушающего действия свободных радикалов, выступая компонентом мощного антиоксидантного фермента глутатионпероксидазы.

Витамин D3

Исследования последних лет открыли новую грань роли витамина D3 в зрительной системе. Этот витамин оказывает важное влияние на развитие и функционирование мозга, важен для формирования иммунитета, а также помогает укреплять сосуды и ткани глаз, обеспечивая лучшую защиту от воспалений и повреждений. Доказано, что достаточный уровень витамина D3 снижает риск развития близорукости у детей.

