]]> ]]>
Главная Авто Новости

Начальник ГИБДД в Челябинской области устроил пьяное ДТП и пытался скрыться

13:32 22.04.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

В городе Чебаркуль Челябинской области произошла авария, виновником которой стал пьяный руководитель местного управления ГИБДД. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Свидетелем ДТП с участием высокопоставленного местного полицейского стал дружинник Марат Хуснутинов, сообщает «Рен ТВ».

Хуснутинов попытался остановить уходящего с места аварии главу ГИБДД города:

«Куда вы с места ДТП идете? Да вы пьяны, Григорий Викторович. Вы куда идете? Вы с места ДТП скрываетесь. Стойте на месте».

Мужчина постоянно спрашивал Марата «Что ты делаешь?». Через некоторое время начальник местного ГИБДД решил поменять тактику и начал спрашивать дружинника о том, что это было и какое ДТП. 

«Какое ДТП? Что это было, Марат?» - спрашивает его несколько раз начальник ГАИ.

Свою вину мужчина отрицал до последнего, утверждая, что пьяным за рулем он не ездит, а дружинник, ставший свидетелем ДТП, «говорит ерунду».

По словам Хуснутинова, Григорий Викторович ехал с праздника за рулем своего автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии прибывшие на место аварии полицейские отправили своего коллегу на медосвидетельствование, которое выявило у начальника ОГИБДД МО МВД России «Чебаркульский» признаки алкогольного опьянения.

Теперь Григорий Викторович в результате начавшейся служебной проверки, скорее всего, будет уволен из полиции. К ответственности будет привлечено и его начальство.

Темы: Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.04.2019, 22:01
Гость: Странный какой-то "дружинник"

По поведению больше напоминает ..... бывшего начальника ГИБДД. Может быть уволили со скандалом, теперь мстит подсидевшему?
22.04.2019, 21:17
Гость: Кацман

А вот тут вы не правы. Административный арест, по закону является крайней мерой наказания и чаще применяется для лиц, отказывающихся от уплаты штрафов. Будучи адвокатом, могу сказать, что зачастую, полицейские и судьи, являясь одной криминальной шайкой, по сговору, применяют арест именно в случаях, когда надо скрыть следы побоев. Увы, но в практике, подобные случаю, все чаще удается скрыть, а нечистым на руку полицейским избежать наказания.
22.04.2019, 21:06
Гость: Ольга

А вот мне кажется вы просто полицайскиц бот и сказочник, сидите сейчас на службе и изголяетесь, прожирая народные деньги. Даже если и показалось. По закону, любой гражданин имеет право проводить сьемку, и ни один полицай, не в праве этому препятствовать. Откройте ютуб, и глядите, как ведут себя мусора, увидев, что их снимают.
Все комментарии (27)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.