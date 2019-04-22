Начальник ГИБДД в Челябинской области устроил пьяное ДТП и пытался скрыться

13:32

В городе Чебаркуль Челябинской области произошла авария, виновником которой стал пьяный руководитель местного управления ГИБДД. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Свидетелем ДТП с участием высокопоставленного местного полицейского стал дружинник Марат Хуснутинов, сообщает «Рен ТВ».

Хуснутинов попытался остановить уходящего с места аварии главу ГИБДД города:

«Куда вы с места ДТП идете? Да вы пьяны, Григорий Викторович. Вы куда идете? Вы с места ДТП скрываетесь. Стойте на месте».

Мужчина постоянно спрашивал Марата «Что ты делаешь?». Через некоторое время начальник местного ГИБДД решил поменять тактику и начал спрашивать дружинника о том, что это было и какое ДТП.

«Какое ДТП? Что это было, Марат?» - спрашивает его несколько раз начальник ГАИ.

Свою вину мужчина отрицал до последнего, утверждая, что пьяным за рулем он не ездит, а дружинник, ставший свидетелем ДТП, «говорит ерунду».

По словам Хуснутинова, Григорий Викторович ехал с праздника за рулем своего автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии прибывшие на место аварии полицейские отправили своего коллегу на медосвидетельствование, которое выявило у начальника ОГИБДД МО МВД России «Чебаркульский» признаки алкогольного опьянения.

Теперь Григорий Викторович в результате начавшейся служебной проверки, скорее всего, будет уволен из полиции. К ответственности будет привлечено и его начальство.