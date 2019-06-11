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В России создали инновационный 640-сильный гиперкар Flanker F

15:24 11.06.2019

Гиперкар, получивший название Flanker F, разрабатывался с подачи дрифт-пилота команды Evil Empire Сергея Кабаргина, который предложил идею автомобиля и активно участвовал в ее реализации.


Фото: instagram.com/kabargin.drift

Flanker F оснащен 640-сильным двигателем V8 объемом 7,6 литра, разработанным в нашей стране: цилиндры Mast Motorsport, впуск Plazmaman Pro Series и настройка GoshaTurboTech.

Когда-то идея переднемоторного гиперкара предлагалась датской компании Zenvo, но та не отважилась на подобную авантюру и энтузиастам от автоспорта пришлось действовать самим, сообщает «За рулем». Именно поэтому автомобиль внешне очень похож на гиперкар Zenvo ST1, но кардинально отличается от него внутри.


Фото: instagram.com/kabargin.drift

Российская разработка, помимо расположенного впереди двигателя, имеет 5-ступенчатую коробку передач, легкую подвеску из алюминиевых сплавов и невесомый, но прочный кузов из карбона и кевлара с углеводородным монококом.

Идея расположения двигателя впереди появилась не случайно - таковы требования топовых дрифт-серий D1GP, RDS и «Формулы-Дрифт».


Фото: instagram.com/kabargin.drift

Первый экземпляр гиперкара прошел испытания и обкатку во время проведения чемпионата России по дрифту RDS в 2018 году, а недавно была представлена на фестивале MY.TECH.

Ждать серийных экземпляров не стоит, так как для этого необходимо получить множество сертификатов, пройти краш-тесты и так далее. Вряд ли найдется инвестор, готовый тянуть это бремя с риском впоследствии прогореть, как это получилось с Николаем Фоменко и его проектом Marussia.

Темы: Автоновости, Спортивные автомобили
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Комментарии читателей
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11.06.2019, 18:35
Гость: Согласен, товарищ!

Скорее бы воскрес Товарищ Сталин и спас несчастный советский народ. Пропадаем совсем!
11.06.2019, 18:33
Гость: Верно

Весь народ теперь сядет на супер кар! Ура въедем на суперкаре в светлое капиталистическое будущее!Тогда нам не нужны ни пенсии, ни больницы, ни школы, и все бегущие за бугор специалисты сразу вернуться, чтобы носиться по просторам России "от тайги до британских морей".
11.06.2019, 18:31
Гость: Виктор.Красноярск.

Маруся 2 от коли,дойдет хоть до пластилина или только фото.
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