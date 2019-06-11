В России создали инновационный 640-сильный гиперкар Flanker F

15:24

Гиперкар, получивший название Flanker F, разрабатывался с подачи дрифт-пилота команды Evil Empire Сергея Кабаргина, который предложил идею автомобиля и активно участвовал в ее реализации.



Фото: instagram.com/kabargin.drift

Flanker F оснащен 640-сильным двигателем V8 объемом 7,6 литра, разработанным в нашей стране: цилиндры Mast Motorsport, впуск Plazmaman Pro Series и настройка GoshaTurboTech.

Когда-то идея переднемоторного гиперкара предлагалась датской компании Zenvo, но та не отважилась на подобную авантюру и энтузиастам от автоспорта пришлось действовать самим, сообщает «За рулем». Именно поэтому автомобиль внешне очень похож на гиперкар Zenvo ST1, но кардинально отличается от него внутри.



Фото: instagram.com/kabargin.drift

Российская разработка, помимо расположенного впереди двигателя, имеет 5-ступенчатую коробку передач, легкую подвеску из алюминиевых сплавов и невесомый, но прочный кузов из карбона и кевлара с углеводородным монококом.

Идея расположения двигателя впереди появилась не случайно - таковы требования топовых дрифт-серий D1GP, RDS и «Формулы-Дрифт».



Фото: instagram.com/kabargin.drift

Первый экземпляр гиперкара прошел испытания и обкатку во время проведения чемпионата России по дрифту RDS в 2018 году, а недавно была представлена на фестивале MY.TECH.

Ждать серийных экземпляров не стоит, так как для этого необходимо получить множество сертификатов, пройти краш-тесты и так далее. Вряд ли найдется инвестор, готовый тянуть это бремя с риском впоследствии прогореть, как это получилось с Николаем Фоменко и его проектом Marussia.