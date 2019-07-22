Ремонт стартеров и генераторов. Есть ли будущее у российских автосервисов?

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Всё больше предприятий желает связать свою коммерческую судьбу с постоянным и проверенным партнёром

О положении дел в сфере оказания услуг по ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей мы побеседовали с генеральным директором ООО «Вольтаж» Лушниковым Андреем Владимировичем.

Генеральный директор ООО «Вольтаж» Лушников Андрей Владимирович

- Андрей Владимирович, наблюдается ли в настоящее время оживление либо рост на рынке оказания услуг автосервисами?

- В текущем календарном году (1-е полугодие) Компанией Вольтаж осуществлено услуг по ремонтам различных агрегатов машин примерно на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Имея в своём активе порядка 1500 договоров с различными компаниями, осуществляющими автоперевозки либо имеющими на своем балансе автотранспортные средства, различные СТО и автосервисы, Компания Вольтаж (ремонт стартеров, генераторов, турбокомпрессоров, рулевых реек) нарастила свой «портфель заказов» в текущем году благодаря широкому спектру диверсификации оказываемых услуг, стабильности предлагаемых цен, четкой и профессиональной работы сотрудников предприятия.

Всё больше предприятий желает связать свою коммерческую судьбу с постоянным и проверенным партнёром, которым является Компания Вольтаж. Поскольку стабильность, открытость и надёжность коммерческих отношений сегодня являются главными факторами успеха.

Отечественный автопром на совместных предприятиях с западными производителями стал выпускать на территории Российской Федерации всё большее количество марок и моделей автомашин, доля автомобильных перевозок по стране не снижается, становиться доступнее автокредитование, все это способствует автомобилизации, поэтому такая востребованная услуга как ремонт автотранспортных средств актуальна и поныне.

Имея узкую специализацию и не занимаясь ремонтом так называемого «всего автомобиля», наша Компания накопила огромный опыт в агрегатном ремонте основных компонентов машин - стартеров, генераторов, турбин и рулевых реек любых автомобилей иностранного производства.

- Закономерен ли, по Вашему мнению, рост и развитие рынка автосервисных услуг?

- Считаю, что это вполне закономерно. Все больше автолюбителей перестают заниматься саморемонтом, водители коммерческого транспорта также предпочитают обращаться за помощью к профессионалам при возникающих проблемах с их машиной. Удобнее и выгоднее всего иметь договоренности с фирмой, которая помимо опытных сотрудников имеет уникальные оборудование и оснастку для осуществления ремонта, наличие запасных частей и комплектующих, скорость восстановительных операций и гарантии на все виды работ.

Компания Вольтаж обладает всеми вышеперечисленными факторами и ресурсами для работы с существующими партнерами, а также и для привлечения всё новых потенциальных клиентов. Начав свою деятельность в далёком 2000 году, в настоящее время Компания Вольтаж претерпевает постоянные изменения, улучшения и модернизацию вместе с изменяющимся технологиями, конструкциями и конструктивами узлов и агрегатов современных автомашин.

В текущем 2019 году Компания Вольтаж освоила новые для себя методы ремонта и восстановления таких сложных механизмов машин как турбокомпрессоры и рулевые рейки. Современные методы восстановления таких сложных устройств влекут за собой серьёзные и дорогостоящие инвестиции в приобретаемое оборудование - различные стенды, приспособления и современную оснастку.

Имея в своем перспективном будущем устойчивое желание в развитии услуг автосервиса, Компания Вольтаж вкладывает собственные средства в приобретение нового, инновационного оборудования, а также в обучение и переобучение персонала.

- Сеть сервисных центров Компании «Вольтаж» имеет весьма разветвлённую структуру по городу Москве. Какие трудности испытывает руководитель, при такой форме организационной структуры?

- На сегодняшний период Компания Вольтаж обладает 16-ю специализированными сервисными центрами, расположенными в различных районах города Москвы. Все они унифицированы в плане техники, технологии, оснастки, обработки данных, обеспечены одинаковым современным оборудованием, позволяющим на 100% имитировать работу агрегатов на машинах. Персонал постоянно обучается и переквалифицируется внутри предприятия. Нет никаких трудностей при перемещении сотрудников из одного сервисного центра на другой при замещении. Дисциплина сотрудников достигается и поддерживается современной и прогрессивной системой мотивации, четким применением законодательства РФ в сфере трудовых отношений.

Конечно, руководить предприятием, пусть даже и крупным, находящимся на единой территории, как говорится, за «одним забором», может быть, и легче в плане эффективной контролируемости, но и такая форма взаимоотношений больших трудностей не несет, так как все наши сотрудники знают свое дело. По сути, все наши сотрудники это своего рода партнеры предприятия, которые обладают достаточными знаниями в области основ экономики и предпринимательской деятельности, учёте и перемещении денежных средств и товарно-материальных ценностей, дебиторской задолженности и оборачиваемости складов, понимающие и осознающие свою роль и ответственность в предприятии.

- А теперь давайте поговорим о конкретных вещах, к примеру: как в Вашей Компании организованы гарантийные обязательства по производимым работам?

- Компания Вольтаж берет на себя обязательства перед клиентами о гарантийном сроке от 6-ти месяцев до 1 года на произведённые работы по ремонтам автомобильных генераторов, стартеров, турбин и рулевых реек. Причем гарантия распространяется как на работы, так и на замененные комплектующие и запасные части. При возникновении проблем с отремонтированным агрегатом у клиента не должно возникнуть сложностей с эксплуатацией.

Все гарантийные работы Компания берет на себя, не взимая дополнительной оплаты от клиента. Главное, чтобы это был истинно гарантийный случай (отказ комплектующей, не качественная работа специалистов), который наши специалисты легко могут обнаружить.

Но бывают и случаи «гарантийного обращения», при которых клиенты сами нарушают технологический цикл эксплуатации того или иного агрегата, но специально умалчивают об этом, не желая признавать ошибку за собой и соответственно не платить повторно за ремонт.

Профессионально обученному специалисту нашей Компании по нескольким факторам не сложно определить — гарантийное это либо не гарантийное обращение. Причем любое гарантийное обращение в обязательном порядке фиксируется, четко описывается, оперативно создаётся техническая комиссия во главе с техническим директором предприятия, где и происходит вычисление проблем, связанных с этим.

- А запасные части и комплектующие для ремонта и восстановления агрегатов Вы где берёте?

- Компания самостоятельно ввозит на территорию Российской Федерации огромный ассортимент запасных частей и комплектующих из стран Восточной Европы, Америки, Азии и Китая. Являясь официальным дилером крупных мировых производителей автокомпонентов, таких как Bosch, Valeo, Nippon Denso, Vestion, Iskra, Hitachi, Delco Remy, Nikko, Prestolite, UTM, NSK, Koyo и т. д., мы можем предложить на рынке лучшие, конкурентные цены.

Кроме этого Компания обладает и достаточным количеством аналогов (заменителей оригиналов) комплектующих и агрегатов, производимых в Китае и в той же Европе. Как показывает многолетняя практика, при существенно меньшей стоимости относительно оригинальных запчастей, комплектующие альтернативных производителей обеспечивают примерно такой же срок эксплуатации и сравнимы по качеству изготовления с оригиналом.