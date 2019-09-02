Километр новой трассы от Краснодара до Крымского моста оценили в 1 млрд руб

10:29

Минтранс, Росавтодор и «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.

Новая дорога должна пройти южнее А-289 – почти от Темрюка до другой будущей трассы, Дальнего западного обхода Краснодара, сообщают «Ведомости».

Стоимость реализации проекта («Автодор» должен представить его Минтрансу 10 сентября) оценивается примерно в 1 млрд рублей за 1 км дороги. В эту стоимость включено оформление земельных участков под трассу и работы по строительству, пишет издание «За рулем». Всего предполагается построить 128 км новой дороги.

Напомним, стоимость Крымского моста составила 228 млрд руб. (без учета подъездных дорог).