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Километр новой трассы от Краснодара до Крымского моста оценили в 1 млрд руб

10:29 2.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Минтранс, Росавтодор и «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.

Новая дорога должна пройти южнее А-289 – почти от Темрюка до другой будущей трассы, Дальнего западного обхода Краснодара, сообщают «Ведомости».

Стоимость реализации проекта («Автодор» должен представить его Минтрансу 10 сентября) оценивается примерно в 1 млрд рублей за 1 км дороги. В эту стоимость включено оформление земельных участков под трассу и работы по строительству, пишет издание «За рулем». Всего предполагается построить 128 км новой дороги.

Напомним, стоимость Крымского моста составила 228 млрд руб. (без учета подъездных дорог).

Темы: Краснодар, Крым, Автомобильный транспорт в России
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Комментарии читателей
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02.09.2019, 14:26
Гость: Титус

Тогда попрошу вас с вещами!
02.09.2019, 14:06
Гость: Непонятно,

почему не трл.?
02.09.2019, 14:01
Гость: Так там дороги прямые,

а у нас змейкой.
Все комментарии (14)
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