СМИ сообщили о рекордном обрушении спроса на бензин в России

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Спрос на бензин в России в 2019-м году упал на один процент по сравнению с прошлым годом, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследовательской группы "Петромаркет" и агентства "Аналитика товарных рынков".

Отмечается, что данное падение является рекордом за последние несколько лет.

Эксперты связывают это с падением реальных доходов россиян за первое полугодие, а не с высокими ценами на бензин. По их мнению, автомобиль стал довольно дорогим удовольствием, так как штрафы, техническое обслуживание и содержание машины являются очень большим финансовым бременем.

Автовладельцы начали переходить на более дешевый газ, а некоторые пересаживаются на такси и общественный транспорт.

При этом в Минэнерго заявили изданию, что серьезного сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в 2019 году не отмечено, назвав ситуацию стабильной.

Как показал опубликованный в сентябре опрос ВЦИОМ, почти половина (47%) россиян считает, что цены на бензин вынуждают реже пользоваться машиной. Далее идут дорогое обслуживание автомобиля, его страхование и налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить (15%), загруженность дорог (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%).

В конце июня 2019 года истекли соглашения нефтяных компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). После окончания соглашений сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы.