Opel возобновил продажи автомобилей в России
Немецкий автопроизводитель Opel возобновил продажи автомобилей в России. В 2015 году он покинул российский рынок.
"Opel возвращается в Россию: с сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России", - цитирует ТАСС сообщение Opel.
Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Рязани.
Для заказа доступны кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life.
В ближайшие годы автопроизводитель планирует расширить линейку продаваемых в РФ моделей, отметил генеральный директор Opel Майкл Лошеллер.
В частности, в первой половине 2020 года в продажу поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.