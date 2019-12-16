]]>
]]>
Главная Авто Новости

Opel возобновил продажи автомобилей в России

22:03 16.12.2019
Opel Zafira Life. Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Немецкий автопроизводитель Opel возобновил продажи автомобилей в России. В 2015 году он покинул российский рынок.

"Opel возвращается в Россию: с сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России", - цитирует ТАСС сообщение Opel.

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Рязани.

Для заказа доступны кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life.

В ближайшие годы автопроизводитель планирует расширить линейку продаваемых в РФ моделей, отметил генеральный директор Opel Майкл Лошеллер. 

В частности, в первой половине 2020 года в продажу поступят грузовые фургоны Opel Vivaro. 

Темы: Автомобильный транспорт в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.12.2019, 23:37
Гость: gvozd

тот самый опель который педостан запретил рф купить...
ну как среди партнеров принято.
16.12.2019, 22:53
Гость: Иван Иваныч

Да не возвращается назад, а приполз с поджатым хвостом, и , уверен, на худших условиях. Корейцы то не скучали за это время, выдавив качеством легковое подразделение Форда.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.