22:03

Opel Zafira Life. Стоп-кадр из видео в YouTube

Немецкий автопроизводитель Opel возобновил продажи автомобилей в России. В 2015 году он покинул российский рынок.

"Opel возвращается в Россию: с сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России", - цитирует ТАСС сообщение Opel.

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Рязани.

Для заказа доступны кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life.

В ближайшие годы автопроизводитель планирует расширить линейку продаваемых в РФ моделей, отметил генеральный директор Opel Майкл Лошеллер.

В частности, в первой половине 2020 года в продажу поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.