]]>
]]>
Главная Авто Новости

МВД попросило увеличить в два раза целевой показатель по смертности в ДТП

20:35 20.07.2020
Кадиллак виновника ДТП в котором погибла Марина Голуб © KM.RU, Кирилл Савченко
© KM.RU, Кирилл Савченко

МВД предложило увеличить целевой показатель по смертности на дорогах с четырех погибших на 100 тыс. населения к 2024 году до 8,4. Полиция попросила пересмотреть его 19 июня на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, пишет "Коммерсант"

По данным Росстата, в России в 2019 году в ДТП погибло почти 17 тыс. человек — это 11,6 смерти на 100 тыс. населения. Президент Владимир Путин в майских указах 2018 года поручил к 2024 году снизить показатель до четырех смертей, а к 2030 году стремиться к достижению нулевой смертности на дорогах.

По словм представителя Минтранса,  обсуждаются различные изменения в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он не уточнил, будет ли изменен показатель по смертности. Представитель  Хуснуллина отказался от комментариев. 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, МВД России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.07.2020, 23:19
Гость: Из новостей

Вчера была задержана группа бандитов—оборотней.
Они охраняли правопорядок, возвращали владельцам угнанные автомобили и жили на 7 тысяч рублей в месяц.
20.07.2020, 22:43
Гость: Голикова

А можно достичь отрицательных показателей, тогда люди на дорогах будут рождаться, к этому надо идти.
20.07.2020, 22:37
Гость: Нет невозможного

для росстата.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации