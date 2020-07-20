МВД попросило увеличить в два раза целевой показатель по смертности в ДТП

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МВД предложило увеличить целевой показатель по смертности на дорогах с четырех погибших на 100 тыс. населения к 2024 году до 8,4. Полиция попросила пересмотреть его 19 июня на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина, пишет "Коммерсант".

По данным Росстата, в России в 2019 году в ДТП погибло почти 17 тыс. человек — это 11,6 смерти на 100 тыс. населения. Президент Владимир Путин в майских указах 2018 года поручил к 2024 году снизить показатель до четырех смертей, а к 2030 году стремиться к достижению нулевой смертности на дорогах.

По словм представителя Минтранса, обсуждаются различные изменения в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он не уточнил, будет ли изменен показатель по смертности. Представитель Хуснуллина отказался от комментариев.