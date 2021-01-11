Минюст предложил ввести новый порядок лишения водительских прав

12:15 11.01.2021

Минюст РФ предложил ужесточить правила лишения водительских прав, пишет газета "КоммерсантЪ".

В частности, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет за совершение в течение года трех грубых нарушений ПДД, таких как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет.

Также предлагается ужесточить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Так, водителя предлагается лишать прав на срок до трех лет, если тот вез ребенка в возрасте до 16 лет.

Уточняются и правила наказания водителей, ездящих без ОСАГО. Если нарушение зафиксировано на камеру, автовладелец будет привлекаться к ответственности (штраф составляет 800 руб.) не чаще одного раза в сутки. 24 часов достаточно для оформления полиса, считают в Минюсте.

Вводится и ответственность для пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств. Так, если владелец подобного устройства передвигается в состоянии опьянения, то это увеличивает риск наезда на пешеходов, солкновения с другими транспортными средствами. Такие нарушения будут относится к "грубым" с соответствующей мерой ответственности.

Отмечается, что данные изменения планируется ввести в проект нового КоАП.