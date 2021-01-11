Минюст предложил ввести новый порядок лишения водительских прав

Минюст РФ предложил ужесточить правила лишения водительских прав, пишет газета "КоммерсантЪ". 

В частности, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет за совершение в течение года трех грубых нарушений ПДД, таких как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет. 

Также предлагается ужесточить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Так, водителя предлагается лишать прав на срок до трех лет, если тот вез ребенка в возрасте до 16 лет.

Уточняются и правила наказания водителей, ездящих без ОСАГО. Если нарушение зафиксировано на камеру, автовладелец будет привлекаться к ответственности (штраф составляет 800 руб.) не чаще одного раза в сутки. 24 часов достаточно для оформления полиса, считают в Минюсте.

Вводится и ответственность для пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств. Так, если владелец подобного устройства передвигается в состоянии опьянения, то это увеличивает риск наезда на пешеходов, солкновения с другими транспортными средствами. Такие нарушения будут относится к "грубым" с соответствующей мерой ответственности. 

Отмечается, что данные изменения планируется ввести в проект нового КоАП. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.01.2021, 20:43
    Гость: Рустем

    "Так водителя предлагается лишать прав на срок до трех лет, если тот вез ребенка в возрасте до 16 лет."
    Это редакторская ошибка, или серьёзно?

  2. 11.01.2021, 18:29
    Гость: Ну

    коль родился плебеем, то плати и за вдох и за пук. Если бы страховые, эх компании, были государственными, то да , пусть ДПС отлавливает , штрафует и контролирует наличие страховых полисов. А так ДПС просто работает на частных страховых жуликов, которые стремятся собрать как можно больше, выплатить как можно меньше, а разнице рассовать по карманам и отправить в офшоры.

  3. 11.01.2021, 18:26
    Гость: личный опыт

    Жалкие полумеры. Машину надо отнимать и прессом давить на глазах водятля.
    Если из каршеринга, то штраф с каршеринга в размере машины или тоже давить прессом на глазах начальника каршеринга.

  4. 11.01.2021, 16:10
    Гость: Евгений В

    Это правильное решение. На трассе особых проблем нет, там контроль есть и все нарушения связаны с опасностью, прежде всего, для самого водителя; кроме того, нарушения не допускать особой сложности не представляет, если трезв и не обкуренный. А таких надо сразу расстреливать, не то что прав лишать.
    В населенных пунктах, из своей практики убеждаюсь, что на улицах многие (даже большинство) водители нарушают правила постоянно; контроля нет вообще, из-за нарушений постоянные "пробки", которые являются большими проблемами для всех.

  5. 11.01.2021, 14:48
    Гость: Оставить права

    депутатам и членам правительства, остальные пусть ездят без прав и платят штрафы эцилоппам.

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