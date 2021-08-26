Собянин предложил ввести штрафы за нарушение тишины автомобилистами

20:58 26.08.2021

Мэр Москвы Сергей Собянин внесет в Мосгордуму законопроект об установлении ответственности за нарушение тишины автовладельцами — за езду без глушителей или с громкой музыкой. Штраф будет привязан к мощности транспорта, а его минимальный размер составит 5 тыс. руб. против 500 руб., установленных федеральным законодательством, пишет «Коммерсант».

«Отдельные "отмороженные" автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой»,— написал Собянин у себя в блоге. Он считает существующие федеральные штрафы «совсем никакими», учитывая, что владельцы этих мотоциклов и автомобилей «люди далеко не бедные».

Кроме штрафа мэр предлагает эвакуировать транспорт нарушителей на штрафстоянку и «там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется».