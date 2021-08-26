Собянин предложил ввести штрафы за нарушение тишины автомобилистами

Mitsubishi Outlander © KM.RU, Кирилл Савченко

Мэр Москвы Сергей Собянин внесет в Мосгордуму законопроект об установлении ответственности за нарушение тишины автовладельцами — за езду без глушителей или с громкой музыкой. Штраф будет привязан к мощности транспорта, а его минимальный размер составит 5 тыс. руб. против 500 руб., установленных федеральным законодательством, пишет «Коммерсант».

«Отдельные "отмороженные" автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой»,— написал Собянин у себя в блоге. Он считает существующие федеральные штрафы «совсем никакими», учитывая, что владельцы этих мотоциклов и автомобилей «люди далеко не бедные».

Кроме штрафа мэр предлагает эвакуировать транспорт нарушителей на штрафстоянку и «там разбираться, почему на технике нет глушителя или он не работает, как требуется». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.08.2021, 01:20
    Гость: Alexander der Große

    Я с вами полностью согласен!!! Но это проблема ДПС, а не отдельного города. Никакой ДПС не сможет заставить всех ездить строго по ПДД. Это лишь новая отдушина для коррупции. Да и в "нормальных" странах она тоже присутствует. Если человека не застали за рулём с громкой музыкой, никто его не накажет. Облегчение глушителя незаметно при малых оборотах. А на высоких оно не заметно из-за скорости. Потеря же глушителя позволяет добраться до дома или мастерской. И никто не докажет когда глушитель отвалился. Так что это лишь пускание газов с лужу. Да и плитка от этого не растрескается.

  2. 27.08.2021, 01:05
    Гость: Alexander der Große

    Идея "гениальна" сама по себе. А кто будет за идеей следить? Езда без глушителя уже сама по себе является нарушением ПДД - техосмотр нервно курит. Громкая музыка конечно нарушение, а кто может гарантировать привлечение нарушителя? Эдак я возвращаюсь с дачи домой, в Кострому, а меня останавливают за нарушение тишины в Рязани. Главное - это по плитке не ездить, тогда можно всё.

  5. 26.08.2021, 21:48
    Гость: Давно пора.

    Слушать этих идиотов по ночам под своими окнами - это удовольствие ниже среднего.
    Больше всего интересует вопрос: а что, наши бравые гаишники - глухие?
    В любой нормальной европейской стране эти идиоты на мотоциклах или авто с "перделками" доехали бы ровно до первого полицейского. После чего были бы оштрафованы, что мама не горюй, да еще с возратом штатных глушителей.
    А у нас - езжай, дорогой! Мы - глухие.

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