За скрытие автономеров предложили лишать прав на срок до 1,5 лет

12:08 24.05.2024

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о лишении прав за скрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет.

"Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - цитирует пояснительную записку к законопроекту "Интерфакс".

За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет.

В настоящее время, согласно закону, за скрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.