За скрытие автономеров предложили лишать прав на срок до 1,5 лет

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о лишении прав за скрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет.

"Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - цитирует пояснительную записку к законопроекту "Интерфакс".

За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет.

В настоящее время, согласно закону, за скрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.05.2024, 15:48
    Гость: Сотня

    генералов-гаишников сафсем изголодались, "мая доля" стали мало заносить тысяча полковников-гаишников...позвонили они в Думу и папрасили что-нибудь придумать, вот и придумали как больше стричь вадил..

  2. 24.05.2024, 15:37
    Гость: В

    думе куча иноагентов которые за жирные тугриков делают всё что бы взбесить народ...

  3. 24.05.2024, 14:16
    Гость: Всем штурмовикам

    Любые не ангажированные эксперты в раз становятся ангажированные, если есть в них заинтересованность, поэтому принципиально здесь ничего не меняется. Если хотите вести паразитический образ жизни и пользоваться номерами, тогда Вы становитесь зависимыми от любого произвола и доказать что-либо здесь не получится.

  5. 24.05.2024, 13:23
    Гость: Рус

    Исправить от жлобства может только конфискации " ничейного" авто , как представлящего опасность для общества .

Все комментарии (8)
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