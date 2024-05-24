За скрытие автономеров предложили лишать прав на срок до 1,5 лет
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о лишении прав за скрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет.
"Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств", - цитирует пояснительную записку к законопроекту "Интерфакс".
За повторное нарушение будет предусмотрено только лишение прав на срок от года до полутора лет.
В настоящее время, согласно закону, за скрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
генералов-гаишников сафсем изголодались, "мая доля" стали мало заносить тысяча полковников-гаишников...позвонили они в Думу и папрасили что-нибудь придумать, вот и придумали как больше стричь вадил..
думе куча иноагентов которые за жирные тугриков делают всё что бы взбесить народ...
Любые не ангажированные эксперты в раз становятся ангажированные, если есть в них заинтересованность, поэтому принципиально здесь ничего не меняется. Если хотите вести паразитический образ жизни и пользоваться номерами, тогда Вы становитесь зависимыми от любого произвола и доказать что-либо здесь не получится.
ТАК его,зелика поганого !:)
Исправить от жлобства может только конфискации " ничейного" авто , как представлящего опасность для общества .