Правительство предложило ужесточить ответственность за сокрытие автономеров

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о лишении прав за скрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет, пишет "Интерфакс".

Предлагаемый документ усиливает меры административной ответственности за административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройст.

За повторное нарушение предусмотрено лишение прав на срок от года до полутора лет.

В настоящее время, согласно закону, за скрытие номеров предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.05.2024, 14:04
    Гость: гадит в местах отдыха и возле подъездов

    гадит в местах отдыха и возле подъездов---- в смысле вымирает ? Ну не знаю, Чубайс живехонек и продолжает гадить

Все комментарии (22)
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