В России приняли ГОСТ на оценку сонливости водителя с помощью ИИ

Автомобильная пробка © KM.RU

Росстандарт принял новый ГОСТ на мониторинг функционального состояния водителя с помощью систем искусственного интеллекта (ИИ) - они в том числе должны оценивать сонливость и усталость водителей, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

ГОСТ вступит в силу с 15 июня 2026 года. Он устанавливает требования к системам мониторинга функционального состояния водителя с ИИ компонентами в программном обеспечении на этапах их ввода в действие, эксплуатации и ремонта.

В документе уточняется, что при оценке состояния водителя с помощью систем компьютерного зрения, биометрических датчиков и ИИ анализируют физиологические, поведенческие и внешние контекстные факторы.

"Прогнозирование должно включать: прогноз краткосрочного изменения состояния водителя (утомление, снижение внимания, стресс, засыпание)", - сказано в документе.

Так, например, системы должны анализировать частоту и длительность зевоты водителя, наклоны головы, а также мимику лица – напряженность или расслабленность.

Помимо этого, ИИ должен анализировать темп речи водителя, интонацию, автоматически вычислять звуки зевков и вздохов.

Как объясняется в ГОСТе, результаты должны использоваться для принятия решений по адаптации систем активной безопасности и управления.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.04.2026, 21:18
    Гость: Тссссссссссс...не болтай

    Шоферюг и так не хватает, так и последние разбегутся кто куда.

  2. 12.04.2026, 21:02
    Гость: и как эта шняга, требующая постоянного тырнета,

    Должна работать в условиях постоянных блокировок? Тырнет блокирнут - машина встанет?

  4. 12.04.2026, 19:04
    Гость: Разогнать

    всю шайку, установить власть народную, а не богоизбранную. Единственный выход из абсурда.

  5. 12.04.2026, 18:20
    Гость: совсем к катушек соскочили

    а если сломается ИИ или выйдет из себя.Определённо хотят население извести.

Все комментарии (10)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации