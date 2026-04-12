В России приняли ГОСТ на оценку сонливости водителя с помощью ИИ
Росстандарт принял новый ГОСТ на мониторинг функционального состояния водителя с помощью систем искусственного интеллекта (ИИ) - они в том числе должны оценивать сонливость и усталость водителей, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
ГОСТ вступит в силу с 15 июня 2026 года. Он устанавливает требования к системам мониторинга функционального состояния водителя с ИИ компонентами в программном обеспечении на этапах их ввода в действие, эксплуатации и ремонта.
В документе уточняется, что при оценке состояния водителя с помощью систем компьютерного зрения, биометрических датчиков и ИИ анализируют физиологические, поведенческие и внешние контекстные факторы.
"Прогнозирование должно включать: прогноз краткосрочного изменения состояния водителя (утомление, снижение внимания, стресс, засыпание)", - сказано в документе.
Так, например, системы должны анализировать частоту и длительность зевоты водителя, наклоны головы, а также мимику лица – напряженность или расслабленность.
Помимо этого, ИИ должен анализировать темп речи водителя, интонацию, автоматически вычислять звуки зевков и вздохов.
Как объясняется в ГОСТе, результаты должны использоваться для принятия решений по адаптации систем активной безопасности и управления.
