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Генпрокуратура РФ сможет запрашивать зарубежные банки о счетах чиновников

18:48 6.08.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Генпрокуратура России будет самостоятельно направлять запросы в иностранные банки, чтобы узнавать о счетах российских чиновников, сообщает "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что вступил в силу федеральный закон. Он дает Генпрокуратуре полномочия по взаимодействию с иностранными банками и компетентными органами при проведении антикоррупционных проверок. В надзорном ведомстве будут проверять, насколько соблюдается запрет, "устанавливающий отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Кроме того, Генпрокуратура может направлять запросы в иностранные банки через МВД РФ, Росфинмониторинг и ФНС России. Соответствующие соглашения заключены с этими государственными органами.

Кроме того, готовится соглашение о взаимодействии Генпрокуратуры и Центрального банка РФ при реализации этих полномочий.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Банки в мире, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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07.08.2019, 02:59
Гость: где закон о незаконном обогащении?

Сможет запрашивать и действительно запрашивать зарубежные банки о счетах чиновниках-это две большие разницы.И что будет с этими счетами после запроса?
Если до настоящего времени,самая богатая партия не приняла в думе закон о незаконном обогащении,который принят в большинстве стран для борьбы с коррупцией,то все остальное это видимость борьбы с коррупцией в РФ.
07.08.2019, 01:17
Гость: Да уж

нелёгкая это работа, тащить бегемота из болота. Толи дело в самой России, вызвал в ресторан на допрос и решил вопрос, а если не явился, сами придём и весь нал в рюкзаках унесём.
06.08.2019, 23:42
Гость: Да нет

Мало наворовал. Отправили увеличить сумму до хотя бы миллиарда.
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