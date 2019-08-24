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Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из Китая

10:14 24.08.2019
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Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

«Китай не должен был вводить новые тарифы на товары из США стоимостью $75 млрд. Начиная с 1 октября товары и продукты из КНР объёмом $250 млрд, которые сейчас облагаются налогом в 25%, будут облагаться налогом в 30%», — написал Трамп в Twitter.

«Более того, оставшиеся товары и продукты из Китая общей стоимостью $300 млрд, которые должны были облагаться налогом в 10% с 1 сентября, теперь будут облагаться налогом в 15%», — добавил лидер Соединённых Штатов.

Действия Трампа стали ответом на решение КНР ввести дополнительные пошлины в размере 10 и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, пишет RT.

Ранее президент США  заявил, что американские компании должны незамедлительно начать искать альтернативу китайскому рынку. По его словам, Соединённые Штаты «глупым образом» потеряли «триллионы долларов» из-за КНР на долгие годы.

«Нашим отличным американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю», — написал Трамп в Twitter, призвав перенести всё производство в США.

Темы: Отношения США и Китая, Таможня и таможенные пошлины
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Комментарии читателей
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24.08.2019, 14:01
Гость: Мамба

Китай сдувается. Он 100 процентов проиграет и пойдёт на уступки. Силы слишком неравны. Китаю нечего противопоставить.
24.08.2019, 12:50
Гость: Ray Bloom

Трамп, прикончи Китай, помоги русскому народу.
24.08.2019, 10:47
Гость: Питон

Своим небывалым взлетом Китай обязан только западным компаниям которые перенесли туда свои производства. А так бы китайцы оставались бы на первобытном уровне. Если Трамп осуществит все свои угрозы и заставит уйти из Китая своим компаниям, то Китай сдуется очень быстро и никакой российский газ ему не нужен будет.
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