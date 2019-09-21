В России планируют ввести «налог на чрезвычайные ситуации»

14:04

В России планируется создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций, который будет пополняться из средств граждан, а также, возможно, региональных субсидий. С таким предложением выступили Минфин и Центробанк России, рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Минимальный ежемесячный платеж может составить 150 рублей с квартиры. Деньги будут отправляться в «общий котел», а оттуда перенаправляться в те регионы страны, где происходит чрезвычайная ситуация.

Проект в пилотном режиме будет запущен в Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Белгородской и Омской областях, а также в Забайкальском, Пермском, Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях.

Платеж мложет быть добавлен в квитанцию по оплате услуг ЖКХ. Чпез два года прогнозируется увеличение этой суммы до 250=300 рублей, но окончательную сумму тарифа будут определять сами регионы и страховщики.