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В России планируют ввести «налог на чрезвычайные ситуации»

14:04 21.09.2019
© KM.RU, Фото пользователя Flickr James
© Фото пользователя Flickr James
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В России планируется создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций, который будет пополняться из средств граждан, а также, возможно, региональных субсидий. С таким предложением выступили Минфин и Центробанк России, рассказал «Известиям»  глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс

Минимальный ежемесячный платеж может составить 150 рублей с квартиры. Деньги будут отправляться в «общий котел», а оттуда перенаправляться в те регионы страны, где происходит чрезвычайная ситуация.

Проект в пилотном режиме будет запущен в Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Белгородской и Омской областях, а также в Забайкальском, Пермском, Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях.

Платеж мложет быть добавлен в квитанцию по оплате услуг ЖКХ. Чпез два года прогнозируется увеличение этой суммы до 250=300 рублей, но окончательную сумму тарифа будут определять сами регионы и страховщики.

Темы: Проверки и профилактика чрезвычайных ситуаций, Налогообложение в России
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Комментарии читателей
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22.09.2019, 01:26
Гость: mesozoic_2

Экономический блок правительства действует по принципу ига - лишь собирает налог.
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В пользе экономике правительство не замечено, иначе за 30 лет катастрофических результатов поменяло бы экономический курс. Значит, результаты экономического роста для правительства не важны. Вся работа кипит вокруг - как собрать налог и не обидеть олигархов. Иго.
22.09.2019, 00:55
Гость: Вопрос явно не проработан

Налог на чрезвычайку надо дифференцировать - 1. Отдельно налог на пожар в гористой, лесистой и степной местности и налог на пожар бытовой, который также нужно дифференцировать по степени и видам возгорания. 2. Налог на затопление, подтопление, смывание и заливание также отдельной строкой и не менее 3-х степеней. 3. Налог на снегопад, камнепад, водопад и обязательно на листопад. 4. Налог на молнии, включая шаровую, гром всех степеней страха. 5. Налог на форс-мажор - землетрясения, забастовки, включая забастовку правительства и прочих аппаратов власти, падения метеоритов и северное сияние. 6. Обязательно налог на западные санкции и на угрозы госдепа, также не менее 3-х степеней. 7. Налог на деструкцию оппозиции и отдельных физ и юр лиц согласно постоянно обновляемого перечня.
В налоговом кодексе завести новую главу - налоги форс-мажорных обстоятельств и ЧП.
22.09.2019, 00:40
Гость: советский инженер

Этим "думакам" из госдумы скоро синьор Помидор позавидует. У того были налог на воздух и налог на слёзы, а эти додумались и до налога на чрезвычайные ситуации.
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